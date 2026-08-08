Trent Aleksandr-Arnold Real Madrid safida yangi Devid Bekhemga aylanishi mumkin

·133·Sport
Trent Aleksandr-Arnold Real Madrid safida yangi Devid Bekhemga aylanishi mumkin
Qisqacha

Trent Aleksandr-Arnold Real Madrid safida o'ng qanot himoyachisi emas, o'ng yarim himoyachi sifatida o'ynab, Devid Bekhemga o'xshash ijodiy rolni bajarishi mumkin. Sobiq futbolchi Fil Bardsli bu o'zgarish ingliz futbolchisining uzatmalari va maydonni ko'rish qobiliyatini to'liq namoyon etishiga yordam berishini taxmin qildi. Real Madrid safidagi Kilian Mbappe va Vinisius Junior kabi tezkor hujumchilar uning uzatmalaridan unumli foydalanishi kutilmoqda.

Angliya terma jamoasi himoyachisi Trent Aleksandr-Arnold faoliyatida kutilmagan oʻzgarish yuz berishi va u maydon markaziga oʻtkazilishi mumkin. Casinolyze nashriga bergan intervyusida sobiq futbolchi Fil Bardsli Madrid klubi bosh murabbiyi Joze Mourinyo ingliz futbolchisini afsonaviy Devid Bekhem kabi yarim himoyada oʻynatib, uning yashirin salohiyatini ochib berishini taxmin qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mutaxassislarning fikricha, Aleksandr-Arnoldning himoyadagi ayrim kamchiliklari uning hujumdagi va ijodiy qobiliyatlarini soyada qoldirmasligi kerak. Ayniqsa, Real Madrid safida Kilian Mbappe va Vinisius Junior kabi tezkor hujumchilarning borligi ingliz futbolchisining uzatmalaridan unumli foydalanish imkoniyatini beradi.

Maydon markazidagi yangi vazifalar

Fil Bardslining ta’kidlashicha, Trent Aleksandr-Arnoldni an’anaviy oʻng qanot himoyachisi pozitsiyasidan oʻng yarim himoyaga oʻtkazish gʻoyasi oʻzini oqlashi mumkin. Bu unga maydonda koʻproq erkinlik berib, oʻzining noyob uzatmalari va koʻrish qobiliyati orqali jamoa hujumlarini boshqarish imkonini yaratadi.

Devid Bekhem oʻz vaqtida Real Madrid safida aynan shunday ijodiy vazifani bajarib, sheriklariga qulay paslar ulashgan edi. Hozirda ham Madrid klubida bunday taktik oʻzgarish jamoa oʻyiniga qoʻshimcha rang-baranglik olib kelishi kutilmoqda.

Mourinyo qoʻl ostidagi ilk taassurotlar

Hozirda futbolchi Valdebebas qarorgohida oʻtkazilayotgan mavsumoldi yigʻinlarida Joze Mourinyo boshchiligida qattiq shugʻullanmoqda. Ikki karra mashgʻulotlar va issiq ob-havo sharoitida oʻtayotgan tayyorgarlik jarayoni futbolchidan yuqori jismoniy tayyorgarlikni talab qilmoqda.

Trent Aleksandr-Arnold klub rasmiy kanallariga bergan intervyusida ushbu jarayon haqida shunday dedi: «Barchasi yaxshi, faqat ob-havo issiq va mashgʻulotlar juda shiddatli kechmoqda. Biz mavsumoldi yigʻinidan aynan shuni kutgandik».

Shuningdek, futbolchi tajribali mutaxassis bilan ishlash sharaf ekanini alohida ta’kidladi: «Joze Mourinyo bilan ishlash juda ajoyib. Men har doim bu murabbiyga qoyil qolganman. Unga qarshi bir necha bor oʻynaganman va hozir uning murabbiylar shtabi bilan ishlash men uchun katta zavq bagʻishlaydi».

Trent Aleksandr-ArnoldReal MadridJoze MourinyoDevid BekhemKilian Mbappe
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiJoze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiBugun, 02:31Real Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiReal Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiBugun, 02:10Barselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBarselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBugun, 01:55Manchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiManchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiBugun, 01:54Vest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiVest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiBugun, 00:35Real Madrid Vengriyadagi o‘rtoqlik o‘yinida Ferencváros ustidan qiyin g‘alaba qozondiReal Madrid Vengriyadagi o‘rtoqlik o‘yinida Ferencváros ustidan qiyin g‘alaba qozondiBugun, 00:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)