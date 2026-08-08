Trent Aleksandr-Arnold Real Madrid safida yangi Devid Bekhemga aylanishi mumkin
Trent Aleksandr-Arnold Real Madrid safida o'ng qanot himoyachisi emas, o'ng yarim himoyachi sifatida o'ynab, Devid Bekhemga o'xshash ijodiy rolni bajarishi mumkin. Sobiq futbolchi Fil Bardsli bu o'zgarish ingliz futbolchisining uzatmalari va maydonni ko'rish qobiliyatini to'liq namoyon etishiga yordam berishini taxmin qildi. Real Madrid safidagi Kilian Mbappe va Vinisius Junior kabi tezkor hujumchilar uning uzatmalaridan unumli foydalanishi kutilmoqda.
Angliya terma jamoasi himoyachisi Trent Aleksandr-Arnold faoliyatida kutilmagan oʻzgarish yuz berishi va u maydon markaziga oʻtkazilishi mumkin. Casinolyze nashriga bergan intervyusida sobiq futbolchi Fil Bardsli Madrid klubi bosh murabbiyi Joze Mourinyo ingliz futbolchisini afsonaviy Devid Bekhem kabi yarim himoyada oʻynatib, uning yashirin salohiyatini ochib berishini taxmin qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mutaxassislarning fikricha, Aleksandr-Arnoldning himoyadagi ayrim kamchiliklari uning hujumdagi va ijodiy qobiliyatlarini soyada qoldirmasligi kerak. Ayniqsa, Real Madrid safida Kilian Mbappe va Vinisius Junior kabi tezkor hujumchilarning borligi ingliz futbolchisining uzatmalaridan unumli foydalanish imkoniyatini beradi.
Maydon markazidagi yangi vazifalarFil Bardslining ta’kidlashicha, Trent Aleksandr-Arnoldni an’anaviy oʻng qanot himoyachisi pozitsiyasidan oʻng yarim himoyaga oʻtkazish gʻoyasi oʻzini oqlashi mumkin. Bu unga maydonda koʻproq erkinlik berib, oʻzining noyob uzatmalari va koʻrish qobiliyati orqali jamoa hujumlarini boshqarish imkonini yaratadi.
Devid Bekhem oʻz vaqtida Real Madrid safida aynan shunday ijodiy vazifani bajarib, sheriklariga qulay paslar ulashgan edi. Hozirda ham Madrid klubida bunday taktik oʻzgarish jamoa oʻyiniga qoʻshimcha rang-baranglik olib kelishi kutilmoqda.
Mourinyo qoʻl ostidagi ilk taassurotlarHozirda futbolchi Valdebebas qarorgohida oʻtkazilayotgan mavsumoldi yigʻinlarida Joze Mourinyo boshchiligida qattiq shugʻullanmoqda. Ikki karra mashgʻulotlar va issiq ob-havo sharoitida oʻtayotgan tayyorgarlik jarayoni futbolchidan yuqori jismoniy tayyorgarlikni talab qilmoqda.
Trent Aleksandr-Arnold klub rasmiy kanallariga bergan intervyusida ushbu jarayon haqida shunday dedi: «Barchasi yaxshi, faqat ob-havo issiq va mashgʻulotlar juda shiddatli kechmoqda. Biz mavsumoldi yigʻinidan aynan shuni kutgandik».
Shuningdek, futbolchi tajribali mutaxassis bilan ishlash sharaf ekanini alohida ta’kidladi: «Joze Mourinyo bilan ishlash juda ajoyib. Men har doim bu murabbiyga qoyil qolganman. Unga qarshi bir necha bor oʻynaganman va hozir uning murabbiylar shtabi bilan ishlash men uchun katta zavq bagʻishlaydi».
…