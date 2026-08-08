Trampning eng sevimli jangchilaridan biri Habib ekani aytildi
AQSH Prezidenti Donald Tramp sobiq UFC yengil vazn toifasi chempioni Habib Nurmagomedovning eng katta muxlislaridan biri ekani aytildi. Bu haqda Habibning menejeri Ali Abdulaziz “Pound 4 Pound Show” dasturida ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, Tramp boshqalardan ko'ra amerikalik Jastin Getji va Habib Nurmagomedovni ko'proq yoqtiradi. Tramp Habibni o'z kitobiga kiritganini aytgan, Habib esa faoliyatini mag'lubiyatsiz yakunlagan.
AQSH Prezidenti Donald Tramp sobiq UFC yengil vazn toifasi chempioni Habib Nurmagomedovning eng katta muxlislaridan biri ekani aytilmoqda. Bu haqda sportchining menejeri Ali Abdulaziz “Pound 4 Pound Show” dasturida so‘zlab berdi.
Ali Abdulazizning ta’kidlashicha, Tramp ikki nafar jangchini boshqalardan ko‘ra ko‘proq yoqtiradi. Ular amerikalik Jastin Getji va Habib Nurmagomedovdir.
“Prezident Tramp ikki nafar jangchini hammadan ko‘proq yaxshi ko‘radi — amerikalik Jastin Getji va Habib. U Habibning eng katta muxlisi. Men undan: 'Nega Habibni bunchalik yaxshi ko‘rasiz?' deb so‘radim. U esa: 'Men Habibni o‘z kitobimga kiritdim', deb javob berdi”, — dedi Ali Abdulaziz.
Ushbu fikr Trampning sobiq UFC chempioniga bo‘lgan alohida hurmatini yana bir bor ko‘rsatadi. Habib esa faoliyatini mag‘lubiyatsiz yakunlagan eng mashhur MMA jangchilaridan biri hisoblanadi.
…