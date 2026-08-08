Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)

·3.1K·Sport
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Qisqacha

Abduqodir Husanovning bobosi Husan doda vafot etgani sababli futbolchi «Manchester Siti»ning Janubiy Koreyadagi yig'inlarini muddatidan avval tark etib, Toshkentga qaytdi. Shu bois u 9 avgust kuni «Atletiko Madrid»ga qarshi uchrashuvda maydonga tushmaydi va Seulga qaytmaydi. Husanov janoza marosimidan keyin keyingi hafta boshida Manchesterga uchib, jamoaning Angliya Superkubogiga tayyorgarligiga qo'shilishi rejalashtirilgan.

O‘zbekiston milliy jamoasi va «Manchester Siti» himoyachisi Abduqodir Husanov oilasida musibat yuz berdi. Futbolchining bobosi — Husan doda vafot etgani xabar qilindi.

Shu munosabat bilan Husanov «Manchester Siti»ning Janubiy Koreyadagi yig‘inlarini muddatidan avval tark etib, Toshkentga qaytdi. U 9 avgust kuni «Atletiko Madrid»ga qarshi o‘tkaziladigan mavsumoldi uchrashuvida maydonga tushmaydi.

Janubiy Koreyadan Toshkentga qaytdi

Xabarlarga ko‘ra, Abduqodir Husanov bobosining vafoti haqida Janubiy Koreyadagi yig‘in vaqtida xabar topgan.

Shundan keyin futbolchi jamoa qarorgohini tark etib, janoza marosimida ishtirok etish uchun Toshkentga yetib kelgan.

Husanovning Seulga qayta uchishi rejalashtirilmagan. Shu sabab u «Siti»ning Osiyo turnesidagi so‘nggi uchrashuvini o‘tkazib yuboradi.

Abduqodir va uning oila a’zolariga ushbu og‘ir kunda chuqur hamdardlik bildiramiz.

«Atletiko»ga qarshi bahsda ishtirok etmaydi

«Manchester Siti» 9 avgust kuni Seulda Ispaniyaning «Atletiko Madrid» klubiga qarshi nazorat uchrashuvini o‘tkazadi.

Angliya klubi rasmiy ma’lumotiga ko‘ra, bahs Seoul World Cup Stadium'da bo‘lib o‘tadi va Britaniya vaqti bilan soat 12:00 da boshlanadi. Bu «Siti»ning 2026 yilgi Osiyo turnesidagi uchinchi va so‘nggi o‘yini hisoblanadi.

Jamoa avval Gonkongda «Inter»ga qarshi maydonga tushgan, keyin esa Janubiy Koreyada K League All-Stars bilan o‘ynagan.

Husanov ushbu turneda «Siti» tarkibida ishtirok etayotgan edi, ammo oilaviy musibat sabab «Atletiko»ga qarshi uchrashuvni o‘tkazib yuboradi.

Keyingi manzil — Manchester

Mavjud ma’lumotlarga ko‘ra, Abduqodir Husanov Toshkentdagi janoza marosimidan keyin Seulga qaytmaydi.

Futbolchining keyingi hafta boshida to‘g‘ridan to‘g‘ri Manchesterga uchishi va jamoaning Angliya Superkubogiga tayyorgarlik mashg‘ulotlariga qo‘shilishi rejalashtirilgan.

«Manchester Siti»ni mavsum boshlanishidan oldin yana bir muhim uchrashuv kutib turibdi. 16 avgust kuni jamoa Angliya Superkubogi — Community Shield uchun «Arsenal» bilan bahs olib boradi. Uchrashuv Kardiffdagi Principality Stadium'da o‘tkaziladi.

Shu tariqa, Husanovning «Atletiko» bilan o‘yinni qoldirishi uning yangi mavsumga tayyorgarlik rejalarini tubdan o‘zgartirmaydi. Futbolchi oilasi bilan birga bo‘lganidan keyin Angliyaga qaytib, jamoa mashg‘ulotlarini davom ettirishi kutilmoqda.

Muxlis bilan bog‘liq iliq lavha ham tarqaldi

Janubiy Koreyadagi so‘nggi o‘yinlardan biridan keyin Husanov ishtirokidagi iliq lavha ham ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi.

Videoda o‘zbekistonlik himoyachi tribunadagi muxlislardan birining iltimosini rad etmay, uning futbolkasiga dastxat qo‘yib berayotganini ko‘rish mumkin.

Oradan ko‘p o‘tmay esa futbolchi uchun butunlay boshqa, og‘ir xabar keldi va u oilasi bag‘riga qaytishga majbur bo‘ldi.

Abduqodir Husanov va uning yaqinlariga yana bir bor chuqur ta’ziya izhor etamiz. Marhumning oxirati obod bo‘lsin.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Abdukodir KhusanovManchester CityAtlético MadridTashkentArsenal
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiJoze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiBugun, 02:31Real Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiReal Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiBugun, 02:10Barselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBarselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBugun, 01:55Manchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiManchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiBugun, 01:54Vest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiVest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiBugun, 00:35Real Madrid Vengriyadagi o‘rtoqlik o‘yinida Ferencváros ustidan qiyin g‘alaba qozondiReal Madrid Vengriyadagi o‘rtoqlik o‘yinida Ferencváros ustidan qiyin g‘alaba qozondiBugun, 00:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)