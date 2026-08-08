Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Abduqodir Husanovning bobosi Husan doda vafot etgani sababli futbolchi «Manchester Siti»ning Janubiy Koreyadagi yig'inlarini muddatidan avval tark etib, Toshkentga qaytdi. Shu bois u 9 avgust kuni «Atletiko Madrid»ga qarshi uchrashuvda maydonga tushmaydi va Seulga qaytmaydi. Husanov janoza marosimidan keyin keyingi hafta boshida Manchesterga uchib, jamoaning Angliya Superkubogiga tayyorgarligiga qo'shilishi rejalashtirilgan.
O‘zbekiston milliy jamoasi va «Manchester Siti» himoyachisi Abduqodir Husanov oilasida musibat yuz berdi. Futbolchining bobosi — Husan doda vafot etgani xabar qilindi.
Shu munosabat bilan Husanov «Manchester Siti»ning Janubiy Koreyadagi yig‘inlarini muddatidan avval tark etib, Toshkentga qaytdi. U 9 avgust kuni «Atletiko Madrid»ga qarshi o‘tkaziladigan mavsumoldi uchrashuvida maydonga tushmaydi.
Janubiy Koreyadan Toshkentga qaytdi
Xabarlarga ko‘ra, Abduqodir Husanov bobosining vafoti haqida Janubiy Koreyadagi yig‘in vaqtida xabar topgan.
Shundan keyin futbolchi jamoa qarorgohini tark etib, janoza marosimida ishtirok etish uchun Toshkentga yetib kelgan.
Husanovning Seulga qayta uchishi rejalashtirilmagan. Shu sabab u «Siti»ning Osiyo turnesidagi so‘nggi uchrashuvini o‘tkazib yuboradi.
Abduqodir va uning oila a’zolariga ushbu og‘ir kunda chuqur hamdardlik bildiramiz.
«Atletiko»ga qarshi bahsda ishtirok etmaydi
«Manchester Siti» 9 avgust kuni Seulda Ispaniyaning «Atletiko Madrid» klubiga qarshi nazorat uchrashuvini o‘tkazadi.
Angliya klubi rasmiy ma’lumotiga ko‘ra, bahs Seoul World Cup Stadium'da bo‘lib o‘tadi va Britaniya vaqti bilan soat 12:00 da boshlanadi. Bu «Siti»ning 2026 yilgi Osiyo turnesidagi uchinchi va so‘nggi o‘yini hisoblanadi.
Jamoa avval Gonkongda «Inter»ga qarshi maydonga tushgan, keyin esa Janubiy Koreyada K League All-Stars bilan o‘ynagan.
Husanov ushbu turneda «Siti» tarkibida ishtirok etayotgan edi, ammo oilaviy musibat sabab «Atletiko»ga qarshi uchrashuvni o‘tkazib yuboradi.
Keyingi manzil — Manchester
Mavjud ma’lumotlarga ko‘ra, Abduqodir Husanov Toshkentdagi janoza marosimidan keyin Seulga qaytmaydi.
Futbolchining keyingi hafta boshida to‘g‘ridan to‘g‘ri Manchesterga uchishi va jamoaning Angliya Superkubogiga tayyorgarlik mashg‘ulotlariga qo‘shilishi rejalashtirilgan.
«Manchester Siti»ni mavsum boshlanishidan oldin yana bir muhim uchrashuv kutib turibdi. 16 avgust kuni jamoa Angliya Superkubogi — Community Shield uchun «Arsenal» bilan bahs olib boradi. Uchrashuv Kardiffdagi Principality Stadium'da o‘tkaziladi.
Shu tariqa, Husanovning «Atletiko» bilan o‘yinni qoldirishi uning yangi mavsumga tayyorgarlik rejalarini tubdan o‘zgartirmaydi. Futbolchi oilasi bilan birga bo‘lganidan keyin Angliyaga qaytib, jamoa mashg‘ulotlarini davom ettirishi kutilmoqda.
Muxlis bilan bog‘liq iliq lavha ham tarqaldi
Janubiy Koreyadagi so‘nggi o‘yinlardan biridan keyin Husanov ishtirokidagi iliq lavha ham ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi.
Videoda o‘zbekistonlik himoyachi tribunadagi muxlislardan birining iltimosini rad etmay, uning futbolkasiga dastxat qo‘yib berayotganini ko‘rish mumkin.
Oradan ko‘p o‘tmay esa futbolchi uchun butunlay boshqa, og‘ir xabar keldi va u oilasi bag‘riga qaytishga majbur bo‘ldi.
Abduqodir Husanov va uning yaqinlariga yana bir bor chuqur ta’ziya izhor etamiz. Marhumning oxirati obod bo‘lsin.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…