Kapadze «Navbahor»dagi muammolar va yangi transferlar haqida gapirdi

·104·Sport
Kapadze «Navbahor»dagi muammolar va yangi transferlar haqida gapirdi
Qisqacha

«Navbahor» bosh murabbiyi Temur Kapadze «Surxon» ustidan 1:0 hisobidagi g‘alabadan so‘ng jamoa 3 ochko olgani va muxlislarni xursand qilganini aytdi. U asosiy tarkib o‘yinchilarining bir-biriga moslashgani sababli rotatsiya qilinmayotgani, uchrashuvda charchoq va xatolar kuzatilganini bildirdi. Kapadze tarkibni kuchaytirish niyati borligini, biroq ayrim futbolchilarning amaldagi shartnomalari vaziyatni murakkablashtirayotganini ta'kidladi.

O‘zbekiston Superligasining 16-turidan o‘rin olgan bahsda «Navbahor» o‘z maydonida «Surxon»ni 1:0 hisobida mag‘lub etdi. Uchrashuvdan so‘ng namanganliklar bosh murabbiyi Temur Kapadze matbuot anjumanida ishtirok etib, o‘yin va jamoadagi so‘nggi yangiliklar haqida atroflicha fikr bildirdi.

Murabbiy o‘z so‘zini marhum ishqiboz xotirasiga ta’ziya bildirish bilan boshladi hamda tarkib rotatsiyasi, jarohat olgan futbolchilar holati va transferlar mavzusiga to‘xtalib o‘tdi.

Fan-klub sobiq rahbarining vafoti va o‘yin haqida

Temur Kapadze machtdan so‘ng o‘ziga yetgan og‘ir xabar haqida to‘xtalib, jamoa nomidan ta’ziya izhor qildi:

"Birinchi navbatda hozirgina xabarim bo‘ldi, «Navbahor» muxlislarining oldingi raisi Abdullo aka vafot etibdi. Jamoa nomidan ta’ziya bildiramiz, joylari jannatdan bo‘lsin. U ashaddiy muxlislarimizdan biri edi.

O‘yinga kelsak, juda qiyin kechdi. «Surxon» hech kimga osonlikcha taslim bo‘lmayapti, to‘p bilan yaxshi muomala qiladi. O‘tgan o‘yindagi 5 ta goldan so‘ng futbolchilarda biroz bo‘shashish ehtimoli bor edi, ularni ogohlantirgandim. Asosiysi — 3 ochkoni qo‘lga kiritdik va muxlislarni xursand qildik."

Nega asosiy tarkibda rotatsiya qilinmayapti?

So‘nggi uchta turda asosiy tarkib deyarli o‘zgarmagani yuzasidan berilgan savolga murabbiy shunday javob berdi:

  • Maromiga tushgan tarkib: "Jamoa ritmda yaxshi ketyapti. Futbolchilar bir-biriga moslashib olishgani sababli tavakkal qilmadik.

  • Charchoq omili: O‘tgan o‘yindan keyin bugun ko‘pchilikda charchoq sezildi. Xatolar va xavotirli vaziyatlar bo‘ldi, ammo bu futbolda tabiiy hol. Tahlil qilish uchun yaxshi o‘yin bo‘ldi."

Transferlar va Abdulla Abdullayevning qaytishi

Murabbiy tarkibni kuchaytirish hamda jarohatlangan yetakchilarning holati haqida ham to‘xtaldi:

Yangi futbolchilar haqida: "Tarkibni yana kuchaytirish niyatimiz bor edi, ammo ayrim futbolchilarning amaldagi shartnomasi borligi uchun vaziyat murakkablashdi. Ammo hozirgi tarkib ham oldimizga qo‘yilgan vazifalarni bajarishga to‘liq qodir."

Abdulla Abdullayev qachon qaytadi?: "Kutyapmiz, u jamoamizga katta kuch beradi. Milliy jamoa safida Portugaliyaga qarshi o‘yinda jarohat olgandi. Ancha vaqt o‘tdi, hozir individual shug‘ullanmoqda va asta-sekin jamoaga qo‘shiladi."

«Namangandagi muhit — boshqacha aura»

Toshkentdagi o‘yinlardan so‘ng Namanganga qaytish jamoaga qanday ta’sir qilgani haqida Kapadze to‘lqinlanib gapirdi:

"Bu tamoman boshqacha muhit. O‘zimizni muxlislar qarshisida o‘ynash, ularning daldasini sezish futbolchilarga katta ishonch va qayfiyat bag‘ishlaydi. Shuncha ishqiboz kelishi — bu haqiqiy bayram. «Navbahor» muxlislari faqat g‘alabalarga loyiq va biz ularni xursand qilishda davom etamiz!"

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

NavbahorTimur KapadzeSurkhonAbdulla Abdullayev
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)