Makgregor sensatsiya kutmoqda: U Maxachevga qarshi prognoz berdi
Konor Makgregor Ian Machado Garrini «haqiqiy yirtqich» deb atab, uning Islom Maxachevni yengib, UFC chempioni bo'lishiga ishonishini bildirdi. Ian Machado Garrining professional rekordi 17 g'alaba va bitta mag'lubiyatdan iborat bo'lib, u so'nggi janglarida Belal Muhammad va Karlos Pratesni mag'lub etdi. Islom Maxachev esa Garrining harakatlanishini cheklab, uni devor tomon haydash, parterga o'tkazish va jismonan charchatishni rejalashtirmoqda.
UFC'ning yarim o‘rta vazn divizionida yilning eng katta janglaridan biri yaqinlashmoqda. Amaldagi chempion Islom Maxachev 23 yoshli emas, balki 28 yoshli irlandiyalik Ian Machado Garriga qarshi kamarini himoya qiladi va bu to‘qnashuv oldidan Konor Makgregor ham o‘z tanlovini qildi.
Irlandiyalik MMA yulduzi hamyurtining imkoniyatlariga ishonmoqda. Makgregor Garrini «haqiqiy yirtqich» deb atab, u Maxachevni yengib, UFC chempioni bo‘lishi mumkinligini ta’kidladi.
Makgregor tanlovini yashirmadi
Konor Makgregor Ian Machado Garrining eng murakkab sinovi oldidan unga ochiqchasiga ishonch bildirdi.
«Garri — haqiqiy yirtqich. Men uning Maxachevni yengib, UFC chempioni bo‘lishiga ishonaman», — deya yozdi Makgregor.
Bu prognoz tasodifiy emas. Garri faoliyati boshidanoq Makgregor izidan borish niyatini yashirmagan va UFC'ning rasmiy profilida ham aynan Konorning yuksalishi uni MMA bilan jiddiy shug‘ullanishga ilhomlantirganini aytgan. Hozir irlandiyalikning professional rekordi 17 g‘alaba va bitta mag‘lubiyatni tashkil etadi.
Garri Maxachevga qanday muammo tug‘dirishi mumkin?
Ian Machado Garrining asosiy qurollari — bo‘y va qo‘l uzunligidan foydalanish, masofani nazorat qilish va harakatchan zarba texnikasi.
Uning o‘zi ham Maxachevga qarshi jang oldidan aynan shu jihatlarga urg‘u bergan. Irlandiyalik raqibi ilgari bunday uzun va harakatchan opponent bilan to‘qnashmaganini aytib, hatto kurashda ham chempion bilan kuch sinashishga tayyor ekanini bildirgan.
Garri so‘nggi janglarida Belal Muhammad va Karlos Pratesni mag‘lub etdi. U UFC'dagi 11 jangidan faqat bittasida yutqazgan va aynan shu seriya uni chempionlik jangiga olib keldi.
Maxachev esa boshqa reja tayyorlagan
Ammo amaldagi chempion ham Garrining uslubini yaxshi o‘rgangan.
Maxachevning aytishicha, irlandiyalik masofani saqlab, doimiy harakat qilishga intiladi. Shuning uchun chempion unga bosim o‘tkazish, devor tomon haydash, parterga o‘tkazish va jismonan charchatishni rejalashtirgan.
Maxachev hatto jangni uch raund ichida yakunlash niyati borligini bildirgan. Uning rejasi Garrining erkin harakatlanishiga yo‘l qo‘ymaslik va jangni o‘zi kuchli bo‘lgan kurash yo‘nalishiga burishdan iborat.
UFC 330 qachon o‘tkaziladi?
Maxachev — Garri jangi UFC 330 turnirining asosiy voqeasi bo‘ladi. UFC rasmiy ma’lumotiga ko‘ra, turnir 15 avgust kuni AQSHning Filadelfiya shahridagi Xfinity Mobile Arena'da o‘tkaziladi. O‘zbekiston vaqti bo‘yicha asosiy kard 16 avgustga to‘g‘ri keladi.
Bu Maxachevning yarim o‘rta vazndagi chempionlik kamarini ilk himoyasi bo‘ladi. Garri esa faoliyatida birinchi marta UFC chempionligi uchun oktagonga chiqadi.
Makgregorning prognozi amalga oshadimi?
Qog‘ozda favorit — Maxachev. Uning kurashi, parter nazorati va katta janglardagi tajribasi Garri uchun ulkan muammo bo‘lishi mumkin.
Biroq irlandiyalikning masofani nazorat qilishi, tezligi va noodatiy harakatlari jang ssenariysini o‘zgartirish imkoniyatiga ega. Makgregor esa aynan shu jihatlarga ishonayotgan ko‘rinadi.
16 avgust kuni esa barcha gaplarga oktagonning o‘zi javob beradi: Maxachev yana chempionligini isbotlaydimi yoki Makgregor kutgan irland sensatsiyasi ro‘y beradimi?
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…