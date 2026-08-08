Makgregor sensatsiya kutmoqda: U Maxachevga qarshi prognoz berdi

·74·Sport
Makgregor sensatsiya kutmoqda: U Maxachevga qarshi prognoz berdi
Qisqacha

Konor Makgregor Ian Machado Garrini «haqiqiy yirtqich» deb atab, uning Islom Maxachevni yengib, UFC chempioni bo'lishiga ishonishini bildirdi. Ian Machado Garrining professional rekordi 17 g'alaba va bitta mag'lubiyatdan iborat bo'lib, u so'nggi janglarida Belal Muhammad va Karlos Pratesni mag'lub etdi. Islom Maxachev esa Garrining harakatlanishini cheklab, uni devor tomon haydash, parterga o'tkazish va jismonan charchatishni rejalashtirmoqda.

UFC'ning yarim o‘rta vazn divizionida yilning eng katta janglaridan biri yaqinlashmoqda. Amaldagi chempion Islom Maxachev 23 yoshli emas, balki 28 yoshli irlandiyalik Ian Machado Garriga qarshi kamarini himoya qiladi va bu to‘qnashuv oldidan Konor Makgregor ham o‘z tanlovini qildi.

Irlandiyalik MMA yulduzi hamyurtining imkoniyatlariga ishonmoqda. Makgregor Garrini «haqiqiy yirtqich» deb atab, u Maxachevni yengib, UFC chempioni bo‘lishi mumkinligini ta’kidladi.

Makgregor tanlovini yashirmadi

Konor Makgregor Ian Machado Garrining eng murakkab sinovi oldidan unga ochiqchasiga ishonch bildirdi.

«Garri — haqiqiy yirtqich. Men uning Maxachevni yengib, UFC chempioni bo‘lishiga ishonaman», — deya yozdi Makgregor.

Bu prognoz tasodifiy emas. Garri faoliyati boshidanoq Makgregor izidan borish niyatini yashirmagan va UFC'ning rasmiy profilida ham aynan Konorning yuksalishi uni MMA bilan jiddiy shug‘ullanishga ilhomlantirganini aytgan. Hozir irlandiyalikning professional rekordi 17 g‘alaba va bitta mag‘lubiyatni tashkil etadi.

Garri Maxachevga qanday muammo tug‘dirishi mumkin?

Ian Machado Garrining asosiy qurollari — bo‘y va qo‘l uzunligidan foydalanish, masofani nazorat qilish va harakatchan zarba texnikasi.

Uning o‘zi ham Maxachevga qarshi jang oldidan aynan shu jihatlarga urg‘u bergan. Irlandiyalik raqibi ilgari bunday uzun va harakatchan opponent bilan to‘qnashmaganini aytib, hatto kurashda ham chempion bilan kuch sinashishga tayyor ekanini bildirgan.

Garri so‘nggi janglarida Belal Muhammad va Karlos Pratesni mag‘lub etdi. U UFC'dagi 11 jangidan faqat bittasida yutqazgan va aynan shu seriya uni chempionlik jangiga olib keldi.

Maxachev esa boshqa reja tayyorlagan

Ammo amaldagi chempion ham Garrining uslubini yaxshi o‘rgangan.

Maxachevning aytishicha, irlandiyalik masofani saqlab, doimiy harakat qilishga intiladi. Shuning uchun chempion unga bosim o‘tkazish, devor tomon haydash, parterga o‘tkazish va jismonan charchatishni rejalashtirgan.

Maxachev hatto jangni uch raund ichida yakunlash niyati borligini bildirgan. Uning rejasi Garrining erkin harakatlanishiga yo‘l qo‘ymaslik va jangni o‘zi kuchli bo‘lgan kurash yo‘nalishiga burishdan iborat.

UFC 330 qachon o‘tkaziladi?

Maxachev — Garri jangi UFC 330 turnirining asosiy voqeasi bo‘ladi. UFC rasmiy ma’lumotiga ko‘ra, turnir 15 avgust kuni AQSHning Filadelfiya shahridagi Xfinity Mobile Arena'da o‘tkaziladi. O‘zbekiston vaqti bo‘yicha asosiy kard 16 avgustga to‘g‘ri keladi.

Bu Maxachevning yarim o‘rta vazndagi chempionlik kamarini ilk himoyasi bo‘ladi. Garri esa faoliyatida birinchi marta UFC chempionligi uchun oktagonga chiqadi.

Makgregorning prognozi amalga oshadimi?

Qog‘ozda favorit — Maxachev. Uning kurashi, parter nazorati va katta janglardagi tajribasi Garri uchun ulkan muammo bo‘lishi mumkin.

Biroq irlandiyalikning masofani nazorat qilishi, tezligi va noodatiy harakatlari jang ssenariysini o‘zgartirish imkoniyatiga ega. Makgregor esa aynan shu jihatlarga ishonayotgan ko‘rinadi.

16 avgust kuni esa barcha gaplarga oktagonning o‘zi javob beradi: Maxachev yana chempionligini isbotlaydimi yoki Makgregor kutgan irland sensatsiyasi ro‘y beradimi?

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Conor McGregorIslam MakhachevIan Machado GarryUFC
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)