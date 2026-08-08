Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!
UFC Fight Night 286 turnirining markaziy jangi 29 avgust kuni Shanxay shahridagi «Shanxay Indur Stedium» arenasida Umar Nurmagomedov va Song Yadong o'rtasida o'tkaziladi. UFC promousheni mazkur oqshomning rasmiy jang posterini e'lon qildi. 30 yoshli Umar Nurmagomedov UFC'da 9 ta jang o'tkazib, 8 ta g'alaba va 1 ta mag'lubiyat qayd etgan. 28 yoshli Song Yadong esa UFC'da 12 ta g'alaba, 4 ta mag'lubiyat va 1 ta durangga ega.
Ultimate Fighting Championship (UFC) promousheni navbatdagi hayajonli va markaziy turnirlardan biri — UFC Fight Night 286 oqshomining rasmiy posterini keng jamoatchilikka namoyish etdi.
Shanxay shahrida kechadigan ushbu oqshom markazida eng yengil vazn toifasining eng kuchli va xavfli jangchilari to‘qnash kelishadi.
Shanxay tarixiy jangga mezbonlik qiladi
Musobaqaning markaziy jangi o‘ta yengil vazn toifasida sobiq kamar da’vogari, rossiyalik Umar Nurmagomedov hamda mahalliy muxlislarning sevimli sportchisi, xitoylik Song Yadong o‘rtasida bo‘lib o‘tadi.
O‘tkazilish sanasi: 29 avgust
Jang manzili: Xitoy, Shanxay shahri, «Shanxay Indur Stedium» arenasi
Oqshom qahramonlarining statistikasi va tajribasi
Markaziy jang ishtirokchilari UFC oktagonida allaqachon o‘z nomlarini va mustahkam o‘rinlarini mustahkamlab bo‘lishgan:
Umar Nurmagomedov (30 yosh): UFC'dagi debyutini 2021 yilda o‘tkazgan. Hozirga qadar promoushenda 9 ta jang o‘tkazib, 8 ta g‘alaba va atigi 1 ta mag‘lubiyat qayd etgan.
Song Yadong (28 yosh): Eng kuchli MMA ligasida 2017 yildan beri davomli ravishda jang qilib kelmoqda. Uning hisobida UFC'da 12 ta g‘alaba, 4 ta mag‘lubiyat va 1 ta durang mavjud.
Ikki yuqori darajadagi jangchi o‘rtasidagi ushbu qarama-qarshilik oktagonda keskin va murosasiz kechishi shubhasiz.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…