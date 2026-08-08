Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!

·99·Sport
Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!
Qisqacha

UFC Fight Night 286 turnirining markaziy jangi 29 avgust kuni Shanxay shahridagi «Shanxay Indur Stedium» arenasida Umar Nurmagomedov va Song Yadong o'rtasida o'tkaziladi. UFC promousheni mazkur oqshomning rasmiy jang posterini e'lon qildi. 30 yoshli Umar Nurmagomedov UFC'da 9 ta jang o'tkazib, 8 ta g'alaba va 1 ta mag'lubiyat qayd etgan. 28 yoshli Song Yadong esa UFC'da 12 ta g'alaba, 4 ta mag'lubiyat va 1 ta durangga ega.

Ultimate Fighting Championship (UFC) promousheni navbatdagi hayajonli va markaziy turnirlardan biri — UFC Fight Night 286 oqshomining rasmiy posterini keng jamoatchilikka namoyish etdi.

Shanxay shahrida kechadigan ushbu oqshom markazida eng yengil vazn toifasining eng kuchli va xavfli jangchilari to‘qnash kelishadi.

Shanxay tarixiy jangga mezbonlik qiladi

Musobaqaning markaziy jangi o‘ta yengil vazn toifasida sobiq kamar da’vogari, rossiyalik Umar Nurmagomedov hamda mahalliy muxlislarning sevimli sportchisi, xitoylik Song Yadong o‘rtasida bo‘lib o‘tadi.

  • O‘tkazilish sanasi: 29 avgust

  • Jang manzili: Xitoy, Shanxay shahri, «Shanxay Indur Stedium» arenasi

Oqshom qahramonlarining statistikasi va tajribasi

Markaziy jang ishtirokchilari UFC oktagonida allaqachon o‘z nomlarini va mustahkam o‘rinlarini mustahkamlab bo‘lishgan:

  • Umar Nurmagomedov (30 yosh): UFC'dagi debyutini 2021 yilda o‘tkazgan. Hozirga qadar promoushenda 9 ta jang o‘tkazib, 8 ta g‘alaba va atigi 1 ta mag‘lubiyat qayd etgan.

  • Song Yadong (28 yosh): Eng kuchli MMA ligasida 2017 yildan beri davomli ravishda jang qilib kelmoqda. Uning hisobida UFC'da 12 ta g‘alaba, 4 ta mag‘lubiyat va 1 ta durang mavjud.

Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!

Ikki yuqori darajadagi jangchi o‘rtasidagi ushbu qarama-qarshilik oktagonda keskin va murosasiz kechishi shubhasiz.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Ultimate Fighting ChampionshipUmar NurmagomedovSong YadongShanghaiXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18Makgregor sensatsiya kutmoqda: U Maxachevga qarshi prognoz berdiMakgregor sensatsiya kutmoqda: U Maxachevga qarshi prognoz berdiBugun, 07:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)