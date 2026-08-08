Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!
Javohir Sindarov AQSHning Sent-Luis shahrida o'tkazilgan Grand Chess Tour turnirida 22 ochko bilan 2-o'rinni egalladi. Chempionlik uchun so'nggi partiyada u hindistonlik Rameshbabu Praggnanandha bilan durang o'ynadi, Praggnanandha esa 23,5 ochko bilan 1-o'rinni oldi. AQSH vakili Uesli So 20,5 ochko bilan 3-o'rinni egalladi. Javohir Sindarov 2-o'rin uchun $40 000 mukofot puli bilan taqdirlandi.
AQSHning Sent-Luis shahrida shaxmat bo‘yicha dunyoning eng kuchli 10 nafar grossmeysteri ishtirokida kechgan nufuzli Grand Chess Tour seriyasining navbatdagi bosqichi o‘z yakuniga yetdi. Mukofot jamg‘armasi 200 000 AQSH dollarini tashkil etgan turnirda o‘zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindarov muvaffaqiyatli ishtirok etdi.
Musobaqaning so‘nggi kunida shaxmatchilar blis (tezkor shaxmat) yo‘nalishi bo‘yicha yana 9 ta turda o‘zaro dona surishdi.
Chempionlik final partiyasida hal bo‘ldi
Musobaqaning bosh sovrini uchun kurash so‘nggi daqiqalargacha keskin kechdi. Turnir davomida peshqadamlikni saqlab kelgan hindistonlik Rameshbabu Praggnanandha va undan keyingi ikkinchi o‘rinni egallab turgan Javohir Sindarov o‘rtasidagi so‘nggi partiya chempionlik nomini aniqlab berdi.
Shiddatli va murosasiz kechgan bahsda durang natija qayd etildi:
1-o‘rin: Rameshbabu Praggnanandha (Hindiston) — 23,5 ochko
2-o‘rin: Javohir Sindarov (O‘zbekiston) — 22 ochko (sof 2-o‘rin)
3-o‘rin: Uesli So (AQSH) — 20,5 ochko
Mukofot pullari qanday taqsimlandi?
Turnir yakuniga ko‘ra g‘olib va sovrindorlar quyidagicha mukofotlandi:
Shaxmatchi
Mamlakat
Egallagan o‘rni
Mukofot puli ($)
Rameshbabu Praggnanandha
Hindiston
1-o‘rin
$50 000
Javohir Sindarov
O‘zbekiston
2-o‘rin
$40 000
Uesli So
AQSH
3-o‘rin
$30 000
Evonder Liang
AQSH
10-o‘rin
$7 000
Eng kuchli 10 talik: Turnirda kimlar ishtirok etdi?
Sent-Luisdagi turnirda dunyoning eng sara shaxmatchilari jamlandi: Javohir Sindarov (O‘zbekiston), Fabiano Karuano, Levon Aronyan, Uesli So, Lener Dominges, Evonder Liang (barchasi AQSH), Vinsent Keymer (Germaniya), Anish Giri, Yorden van Forest (Niderlandiya) va Rameshbabu Praggnanandha (Hindiston).
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…