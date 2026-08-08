Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!

·104·Sport
Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!
Qisqacha

Javohir Sindarov AQSHning Sent-Luis shahrida o'tkazilgan Grand Chess Tour turnirida 22 ochko bilan 2-o'rinni egalladi. Chempionlik uchun so'nggi partiyada u hindistonlik Rameshbabu Praggnanandha bilan durang o'ynadi, Praggnanandha esa 23,5 ochko bilan 1-o'rinni oldi. AQSH vakili Uesli So 20,5 ochko bilan 3-o'rinni egalladi. Javohir Sindarov 2-o'rin uchun $40 000 mukofot puli bilan taqdirlandi.

AQSHning Sent-Luis shahrida shaxmat bo‘yicha dunyoning eng kuchli 10 nafar grossmeysteri ishtirokida kechgan nufuzli Grand Chess Tour seriyasining navbatdagi bosqichi o‘z yakuniga yetdi. Mukofot jamg‘armasi 200 000 AQSH dollarini tashkil etgan turnirda o‘zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindarov muvaffaqiyatli ishtirok etdi.

Musobaqaning so‘nggi kunida shaxmatchilar blis (tezkor shaxmat) yo‘nalishi bo‘yicha yana 9 ta turda o‘zaro dona surishdi.

Chempionlik final partiyasida hal bo‘ldi

Musobaqaning bosh sovrini uchun kurash so‘nggi daqiqalargacha keskin kechdi. Turnir davomida peshqadamlikni saqlab kelgan hindistonlik Rameshbabu Praggnanandha va undan keyingi ikkinchi o‘rinni egallab turgan Javohir Sindarov o‘rtasidagi so‘nggi partiya chempionlik nomini aniqlab berdi.

Shiddatli va murosasiz kechgan bahsda durang natija qayd etildi:

  • 1-o‘rin: Rameshbabu Praggnanandha (Hindiston) — 23,5 ochko

  • 2-o‘rin: Javohir Sindarov (O‘zbekiston) — 22 ochko (sof 2-o‘rin)

  • 3-o‘rin: Uesli So (AQSH) — 20,5 ochko

Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!

Mukofot pullari qanday taqsimlandi?

Turnir yakuniga ko‘ra g‘olib va sovrindorlar quyidagicha mukofotlandi:

Shaxmatchi

Mamlakat

Egallagan o‘rni

Mukofot puli ($)

Rameshbabu Praggnanandha

Hindiston

1-o‘rin

$50 000

Javohir Sindarov

O‘zbekiston

2-o‘rin

$40 000

Uesli So

AQSH

3-o‘rin

$30 000

Evonder Liang

AQSH

10-o‘rin

$7 000

Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!

Eng kuchli 10 talik: Turnirda kimlar ishtirok etdi?

Sent-Luisdagi turnirda dunyoning eng sara shaxmatchilari jamlandi: Javohir Sindarov (O‘zbekiston), Fabiano Karuano, Levon Aronyan, Uesli So, Lener Dominges, Evonder Liang (barchasi AQSH), Vinsent Keymer (Germaniya), Anish Giri, Yorden van Forest (Niderlandiya) va Rameshbabu Praggnanandha (Hindiston).

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Javohir SindarovRameshbabú PraggnanandhаWesley SoSent-LuisGrand Chess Tour
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18Makgregor sensatsiya kutmoqda: U Maxachevga qarshi prognoz berdiMakgregor sensatsiya kutmoqda: U Maxachevga qarshi prognoz berdiBugun, 07:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)