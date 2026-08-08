Vadim Abramov: «VAR xatosi va charchoq sabab «Lokomotiv»ga yutqazdik»

·76·Sport
Vadim Abramov: «VAR xatosi va charchoq sabab «Lokomotiv»ga yutqazdik»
Qisqacha

Vadim Abramov «Dinamo»ning «Lokomotiv»ga 2:1 hisobida mag‘lub bo‘lishiga jamoaning charchagani, diqqat susaygani va pozitsion xatolar sabab bo‘lganini aytdi. U «Lokomotiv»da tiklanish uchun ikki kun ko‘proq vaqt bo‘lganini ta’kidlab, VAR qarorlari ba’zan yordam berib, ba’zan zarar keltirishini bildirdi.

O‘zbekiston Superligasining 16-turidan o‘rin olgan «Lokomotiv» — «Dinamo» (2:1) bahsidan so‘ng Samarqand klubi bosh murabbiyi Vadim Abramov matbuot anjumanida ishtirok etdi. To‘g‘ridan to‘g‘ri va ochiq muloqotda tajribali mutaxassis mag‘lubiyat sabablari, VAR qarorlari, transferlar va jamoadagi moliyaviy vaziyatga to‘xtalib o‘tdi.

«Chigalyozdi mashqlari paytidayoq jamoa o‘yinga tayyor emasligi bilindi»

Vadim Abramov mag‘lubiyat haqqoniy bo‘lganini yashirib o‘tirmadi va futbolchilarda jismoniy charchoq yuqori bo‘lganini ta’kidladi:

"Haqqoniy mag‘lubiyat bo‘ldi. Afsuski, birinchi bo‘limdayoq kuchimiz yetishmayotgani sezildi. Buni hatto chigalyozdi mashqlari paytida ham ko‘rish mumkin edi — jamoa bu o‘yinga to‘liq tayyor emasligi bilinib turardi.

Darvozabonning xatosi evaziga hisobni ochdik. Ammo keyin o‘zimizning juda oddiy va pozitsion xatolarimiz tufayli ikkita gol o‘tkazib yubordik. Charchoq va diqqatning susayishi o‘z so‘zini aytdi. «Lokomotiv»ga g‘alaba muborak bo‘lsin, ularda tiklanish uchun bizga nisbatan ikki kun ko‘proq vaqt bor edi."

VAR haqida: «Ba’zan yordam beradi, ba’zan zararingga ishlaydi»

So‘ndirilgan gol va bahsli vaziyatlar haqida gapirar ekan, Abramov hakamlik qarorlariga munosabat bildirdi:

"Ikkinchi bo‘limda gol urdik, lekin bekor qilishdi. Avval darvozabonga nisbatan qoidabuzarlikni tekshirishdi, keyin u yo‘qligini aytib, to‘p qo‘lga tekkanini topishdi. Ammo 83-daqiqada «Lokomotiv» himoyachisi xavfli hujumimizni qo‘li bilan to‘xtatdi va VAR buni ko‘rmadi. Futbolda bunday holatlar bo‘lib turadi — VAR ba’zan yordam beradi, ba’zan zararingga ishlaydi."

Qarzlar, transfer oynasi va «Paxtakor» bilan kelishuv

Samarqand klubidagi so‘nggi yangiliklar bo‘yicha murabbiy muhim tafsilotlarni ochiqladi:

  • Maoshlar va qarzdorlik: "Rahbariyatga rahmat, futbolchilar oldidagi qarzlarning asosiy qismi to‘landi. Mayda qarzlar qolgan va ular ham yaqin orada hal bo‘ladi. FIFA sanksiyalari xavfi yo‘q, legionerlar bilan hamma masalani kelishib olganmiz."

  • Rustam Turdimurodov transferi: "«Paxtakor» bilan kelishuvga erishdik. Endi hammasi futbolchining o‘z qaroriga bog‘liq — Samarqandga kelishni istaydimi yoki yo‘q."

  • Hujumdagi tanqislik: "Ro‘yxatga olish oynasi yopilishiga uch kun qoldi. Hojimirzayev va Amonovning jarohati, shuningdek, yoshlar termasiga chaqiruvlar sabab hujum chizig‘imizda kadrlar tanqisligi yuzaga kelishi mumkin, shu bois tarkibni kuchaytirish ustida ishlayapmiz."

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Vadim AbramovLokomotivDinamoPakhtakorO'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)