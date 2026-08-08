Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!
O'zbekistonlik 18 yoshli tennischi Layma Vladson Germaniyadagi ITF W75 turnirida Yelena Maliginani 3:6, 6:2, 2:6 hisobida mag'lub etib, chorak finalga chiqdi. Uchrashuv vaqtida Maligina WTA reytingida 317, Vladson esa 795-pog'onada qayd etilgan bo'lib, ular o'rtasidagi farq 478 o'rinni tashkil etgan. Vladson turnirni saralash bosqichidan boshlagan va asosiy to'rda Tessa Yoxanna Brokmannni ham 6:2, 6:1 hisobida yenggan.
O‘zbekistonlik 18 yoshli tennischi Layma Vladson Germaniyadagi ITF W75 turnirida yana bir katta g‘alabaga erishdi. Saralash bosqichidan asosiy to‘rgacha yetib kelgan vakilamiz bu safar jahon reytingida o‘zidan qariyb 500 pog‘ona yuqori turgan Yelena Maliginani uch setda mag‘lub etdi.
Eng muhimi, Vladson birinchi setdagi ustunligini ikkinchi partiyadagi muvaffaqiyatsizlikdan keyin boy berib qo‘ymadi. Hal qiluvchi setda u yana tashabbusni qo‘lga olib, chorak final yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.
Ikkinchi setdan keyin ham sinmadi
Nimchorak finalda Vladsonga 26 yoshli estoniyalik Yelena Maligina raqiblik qildi.
Layma uchrashuvni juda ishonchli boshladi va birinchi setni 6:3 hisobida o‘z foydasiga hal qildi. Ammo ikkinchi partiyada Maligina o‘yin sur’atini oshirib, 6:2 natijasi bilan muvozanatni tikladi.
Barchasi hal qiluvchi uchinchi setga qoldi.
Aynan shu paytda 18 yoshli o‘zbekistonlik tennischi xarakter ko‘rsatdi. Vladson muhim geymlarda xatolarni kamaytirib, yana tashabbusni qo‘lga oldi va setni 6:2 hisobida yakunladi.
Yakuniy hisob: Yelena Maligina — Layma Vladson — 3:6, 6:2, 2:6.
Tennis ma’lumotlar bazasi uchrashuv 2 soat 12 daqiqa davom etganini qayd etgan.
Reytingdagi 478 pog‘onalik farq kortda sezilmadi
Ushbu g‘alabaning qiymatini raqiblarning reytingdagi o‘rni yanada yaqqol ko‘rsatadi.
Uchrashuv paytida Maligina WTA reytingida 317, Vladson esa 795-pog‘onada qayd etilgan. Demak, ikki tennischi o‘rtasida 478 o‘rinlik farq mavjud edi.
Biroq kortda bu tafovut hal qiluvchi omilga aylanmadi.
Aksincha, Vladson yuqori reytingli raqibga qarshi uch setlik og‘ir jangni psixologik jihatdan ham to‘g‘ri o‘tkazdi. Ayniqsa, ikkinchi setni boy bergandan keyin uchinchi partiyani ishonchli boshqarib ketishi yosh tennischining eng muhim yutuqlaridan biri bo‘ldi.
Saralashdan chorak finalgacha
Laymaning Leypsigdagi yurishi asosiy to‘rdan emas, saralash bosqichidan boshlangan.
Asosiy setkadagi birinchi o‘yinida esa Vladson musobaqaning kuchli ishtirokchilaridan biri Tessa Yoxanna Brokmannni 6:2, 6:1 hisobida mag‘lub etgan edi. Endi Maligina ustidan qozonilgan g‘alaba uni turnirning eng yaxshi sakkiz tennischisi qatoriga olib kirdi.
Leypsigdagi musobaqa ITF Women's World Tennis Tour'ning W75 toifasiga kiradi. Turnir 3–9 avgust kunlari ochiq grunt kortlarida o‘tkazilmoqda, mukofot jamg‘armasi esa 60 ming dollarni tashkil etadi. Yakkalik asosiy to‘rida 32 nafar tennischi ishtirok etadi.
Bu natija Vladson uchun nega muhim?
18 yoshli tennischi uchun bunday turnirda ketma-ket yuqori reytingli raqiblarni yengish oddiy bir chorak finaldan ko‘proq ahamiyatga ega.
W75 darajasidagi musobaqalardagi natijalar WTA reytingi uchun muhim ochkolar olib keladi. Qolaversa, yosh sportchiga kuchliroq raqiblarga qarshi tajriba va ishonch beradi.
ITF profiliga ko‘ra, Vladsonning faoliyatidagi eng yuqori WTA reytingi 755-o‘rin bo‘lgan. Leypsigdagi muvaffaqiyatli yurish davom etsa, u shaxsiy rekordiga yana yaqinlashishi va hatto uni yangilash imkoniyatiga ega bo‘ladi.
Eng katta signal esa reyting raqamida emas. Vladson bir turnirning o‘zida saralash bosqichidan o‘tib, asosiy to‘rda ikki raqibni yengdi va ulardan biri undan qariyb 500 pog‘ona yuqori turardi.
Endi 18 yoshli o‘zbekistonlik tennischini chorak finalda yana bir jiddiy sinov kutmoqda. Leypsigda boshlangan bu yurish qayergacha davom etishi esa turnirning asosiy intrigalaridan biriga aylanmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…