Lionel Messi yana qahramon: Argentina terma jamoasi Avstriyani magʻlub etdi
Argentina terma jamoasi J guruhi doirasida Avstriyaga qarshi kechgan bahsda muhim gʻalabani qoʻlga kiritdi. Dallasdagi stadionda oʻtgan uchrashuvda Lionel Messi dubl qayd etib, jamoasining 2:0 hisobidagi muvaffaqiyatini taʼminladi. Ushbu gʻalaba amaldagi jahon chempionlarining turnirdagi mavqeini yanada mustahkamladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻyindan soʻng Argentina bosh murabbiyi Lionel Scaloni oʻz sardorining nafaqat gollari, balki maydondagi fidoyiligini alohida eʼtirof etdi. TyC Sports nashri xabariga koʻra, murabbiy Messining toʻpsiz harakatlari va jamoaviy oʻyinga qoʻshgan hissasi gollardan ham muhimroq ekanini taʼkidlagan.
Sardorning fidoyiligi va jamoaviy ruhLionel Scaloni Messining birinchi gol urilishidan oldin raqibdan toʻpni olib qoʻyishdagi faolligini yuqori baholadi. "Leo harakatga tushsa, butun jamoa harakatga keladi. Uning mehnatsevarligi va maydondagi ishtiyoqi qolgan futbolchilarga oʻrnak boʻlmoqda. Jamoa qiyin vaziyatda turganda ham u kurashdi va gʻalabaga zamin yaratdi", — dedi murabbiy.
Ralf Rangnick boshchiligidagi Avstriya terma jamoasi oʻzining agressiv va jismoniy kurashlarga boy uslubi bilan argentinaliklarga qarshilik koʻrsatishga urindi. Biroq, "Albiseleste" vakillari raqib bosimiga dosh berib, oʻz mahoratlarini namoyish eta olishdi. Scaloni oʻz intervyusida bu kabi oʻyinlar jamoaning xarakterini shakllantirishini qayd etdi.
Chempionlik himoyasi yoʻlidagi qiyinchiliklarGarchi gʻalaba qozonilgan boʻlsa-da, Argentina ustozi hali qilinadigan ishlar koʻpligini yashirmadi. U Avstriyaga qarshi oʻyinni Jazoir bilan boʻlgan bahsga qiyoslab, yuqori saviyadagi raqiblarga qarshi xatolarni tuzatish lozimligini aytdi. Gʻalaba kayfiyati kamchiliklarni bartaraf etishni osonlashtirishi taʼkidlandi.
Shuningdek, Lionel Scaloni jahon chempionligini himoya qilish oson boʻlmasligidan ogohlantirdi. Uning fikricha, turnirda gʻoliblikka daʼvorgarlar juda koʻp va har bir oʻyin keskin kurashlar ostida oʻtadi. "Odamlar jamoamizning oʻyinidan zavqlanyapti, ammo bizni oldinda ogʻir yoʻl kutib turibdi. Biz kurashda davom etamiz", — deya xulosa qildi mutaxassis.
…