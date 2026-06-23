Lionel Messi yana qahramon: Argentina terma jamoasi Avstriyani magʻlub etdi

·37·Sport
Lionel Messi yana qahramon: Argentina terma jamoasi Avstriyani magʻlub etdi

Argentina terma jamoasi J guruhi doirasida Avstriyaga qarshi kechgan bahsda muhim gʻalabani qoʻlga kiritdi. Dallasdagi stadionda oʻtgan uchrashuvda Lionel Messi dubl qayd etib, jamoasining 2:0 hisobidagi muvaffaqiyatini taʼminladi. Ushbu gʻalaba amaldagi jahon chempionlarining turnirdagi mavqeini yanada mustahkamladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻyindan soʻng Argentina bosh murabbiyi Lionel Scaloni oʻz sardorining nafaqat gollari, balki maydondagi fidoyiligini alohida eʼtirof etdi. TyC Sports nashri xabariga koʻra, murabbiy Messining toʻpsiz harakatlari va jamoaviy oʻyinga qoʻshgan hissasi gollardan ham muhimroq ekanini taʼkidlagan.

Sardorning fidoyiligi va jamoaviy ruh

Lionel Scaloni Messining birinchi gol urilishidan oldin raqibdan toʻpni olib qoʻyishdagi faolligini yuqori baholadi. "Leo harakatga tushsa, butun jamoa harakatga keladi. Uning mehnatsevarligi va maydondagi ishtiyoqi qolgan futbolchilarga oʻrnak boʻlmoqda. Jamoa qiyin vaziyatda turganda ham u kurashdi va gʻalabaga zamin yaratdi", — dedi murabbiy.

Ralf Rangnick boshchiligidagi Avstriya terma jamoasi oʻzining agressiv va jismoniy kurashlarga boy uslubi bilan argentinaliklarga qarshilik koʻrsatishga urindi. Biroq, "Albiseleste" vakillari raqib bosimiga dosh berib, oʻz mahoratlarini namoyish eta olishdi. Scaloni oʻz intervyusida bu kabi oʻyinlar jamoaning xarakterini shakllantirishini qayd etdi.

Chempionlik himoyasi yoʻlidagi qiyinchiliklar

Garchi gʻalaba qozonilgan boʻlsa-da, Argentina ustozi hali qilinadigan ishlar koʻpligini yashirmadi. U Avstriyaga qarshi oʻyinni Jazoir bilan boʻlgan bahsga qiyoslab, yuqori saviyadagi raqiblarga qarshi xatolarni tuzatish lozimligini aytdi. Gʻalaba kayfiyati kamchiliklarni bartaraf etishni osonlashtirishi taʼkidlandi.

Shuningdek, Lionel Scaloni jahon chempionligini himoya qilish oson boʻlmasligidan ogohlantirdi. Uning fikricha, turnirda gʻoliblikka daʼvorgarlar juda koʻp va har bir oʻyin keskin kurashlar ostida oʻtadi. "Odamlar jamoamizning oʻyinidan zavqlanyapti, ammo bizni oldinda ogʻir yoʻl kutib turibdi. Biz kurashda davom etamiz", — deya xulosa qildi mutaxassis.

ArgentinaLionel MessiLionel ScaloniFutbolJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid mudofaani kuchaytirish niyatida: Joze Mourinyo Arsenal yulduzini koʻzlamoqdaReal Madrid mudofaani kuchaytirish niyatida: Joze Mourinyo Arsenal yulduzini koʻzlamoqdaBugun, 17:36Sobiq futbolchi: Ronaldu O‘zbekistonga qarshi o‘yinda osongina dubl uradiSobiq futbolchi: Ronaldu O‘zbekistonga qarshi o‘yinda osongina dubl uradiBugun, 17:36Mashhur sport nashri Portugaliya — O‘zbekiston o‘yiniga prognoz berdi...Mashhur sport nashri Portugaliya — O‘zbekiston o‘yiniga prognoz berdi...Bugun, 17:11Hyustonda o‘zbekistonlik muxlislar katta futbol bayrami uyushtirdi (video)Hyustonda o‘zbekistonlik muxlislar katta futbol bayrami uyushtirdi (video)Bugun, 17:04Portugaliyalik futbol agenti: Ronaldu hali eng yaxshi formasiga kirmaganPortugaliyalik futbol agenti: Ronaldu hali eng yaxshi formasiga kirmaganBugun, 16:35Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdiKrishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdiBugun, 16:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...