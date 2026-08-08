Luchiano Spalletti: Inter bizdan koʻra jamoaviyroq oʻyin koʻrsatdi
Yuventus Avstraliyaning Pert shahrida o'tkazilgan o'rtoqlik uchrashuvida Interga 1:2 hisobida yutqazdi. Luchiano Spalletti Inter bahsning birinchi yarmida Yuventusdan ko'ra jamoaviyroq o'yin ko'rsatganini aytdi. Murabbiy Randal Kolo Muani va Alajbegovichning salohiyatini yuqori baholadi, biroq ular jamoaga qo'shilganiga atigi uch kun bo'lgani sababli jismoniy holati hali to'liq emasligini ta'kidladi.
Avstraliyaning Pert shahrida boʻlib oʻtgan prinsipial oʻrtoqlik uchrashuvida Yuventus klubi Interga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berdi. Mazkur bahsdan soʻng Turin jamoasi bosh murabbiyi Luchiano Spalletti Sky Sport nashriga bergan intervyusida jamoasining hozirgi holati, yangi futbolchilarning harakati hamda raqibning ustunligi haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, uchrashuv davomida maydonga tushgan yangi transferlar — Randal Kolo Muani hamda Alajbegovichning harakatlari mutaxassisning eʼtibormiz qolmagan. Bosh murabbiy bu futbolchilarning imkoniyatlarini yuqori baholashini, ularni jamoaga kelishidan oldin ham yaxshi bilishi va yaqindan kuzatib borganini alohida taʼkidladi.
Yangi futbolchilar va jismoniy holatSpallettining soʻzlariga koʻra, Alajbegovich ilgari Massara tomonidan ham kuzatib kelingan va bu transfer rahbariyatda ishonch uygʻotgan. Biroq har ikki futbolchi ham jamoa safiga yaqindagina kelib qoʻshilgani bois ularning jismoniy konditsiyasi hali toʻliq talab darajasida emas.
Mutaxassis bu haqda shunday dedi: «Ular jamoaga kelib qoʻshilganiga atigi uch kun boʻldi va ehtimol, ulardan bir boʻlim davomida toʻliq harakat qilishni talab qilish biroz qiyinchilik tugʻdurgandir». Shunga qaramay, murabbiy yangi oʻyinchilarning salohiyatiga yuqori baho berib, ularning imkoniyatlaridan toʻgʻri foydalanishga harakat qilishini bildirdi.
Jamoaviy muvozanat va raqib ustunligiUchrashuv natijasini sarhisob qilar ekan, Spalletti Yuventus tarkibida individual mahorati yuqori boʻlgan kuchli oʻyinchilar yetarli ekanini, biroq ularni yagona jamoa sifatida birlashtirish va oʻyin muvozanatini topish ustida hali koʻp ishlash kerakligini tan oldi.
«Tarkibimizda muhim darajadagi futbolchilar yetarli, biroq biz oʻyin muvozanatini qanday topishimiz va qanday qilib haqiqiy jamoaga aylanishimiz ustida bosh qotirishimiz kerak. Kechki bahsning birinchi yarmida Inter bizdan koʻra koʻproq jamoa ekanini koʻrsatib qoʻydi. Bu esa biz bosib oʻtishimiz shart boʻlgan mashaqqatli jarayondir», — dedi murabbiy.
Italiya futboli grandlari oʻrtasidagi mazkur sinov bahsi mavsumoldi tayyorgarliklarining muhim bosqichi boʻlib, har ikki jamoa uchun ham kelgusidagi xatolarni tahlil qilish imkoniyatini yaratdi. Yuventus oldida tarkibdagi muvozanatni tiklash va oldinga tashlanishi kerak boʻlgan qadamlar turibdi.
…