Luchiano Spalletti: Inter bizdan koʻra jamoaviyroq oʻyin koʻrsatdi

·43·Sport
Luchiano Spalletti: Inter bizdan koʻra jamoaviyroq oʻyin koʻrsatdi
Qisqacha

Yuventus Avstraliyaning Pert shahrida o'tkazilgan o'rtoqlik uchrashuvida Interga 1:2 hisobida yutqazdi. Luchiano Spalletti Inter bahsning birinchi yarmida Yuventusdan ko'ra jamoaviyroq o'yin ko'rsatganini aytdi. Murabbiy Randal Kolo Muani va Alajbegovichning salohiyatini yuqori baholadi, biroq ular jamoaga qo'shilganiga atigi uch kun bo'lgani sababli jismoniy holati hali to'liq emasligini ta'kidladi.

Avstraliyaning Pert shahrida boʻlib oʻtgan prinsipial oʻrtoqlik uchrashuvida Yuventus klubi Interga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berdi. Mazkur bahsdan soʻng Turin jamoasi bosh murabbiyi Luchiano Spalletti Sky Sport nashriga bergan intervyusida jamoasining hozirgi holati, yangi futbolchilarning harakati hamda raqibning ustunligi haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, uchrashuv davomida maydonga tushgan yangi transferlar — Randal Kolo Muani hamda Alajbegovichning harakatlari mutaxassisning eʼtibormiz qolmagan. Bosh murabbiy bu futbolchilarning imkoniyatlarini yuqori baholashini, ularni jamoaga kelishidan oldin ham yaxshi bilishi va yaqindan kuzatib borganini alohida taʼkidladi.

Yangi futbolchilar va jismoniy holat

Spallettining soʻzlariga koʻra, Alajbegovich ilgari Massara tomonidan ham kuzatib kelingan va bu transfer rahbariyatda ishonch uygʻotgan. Biroq har ikki futbolchi ham jamoa safiga yaqindagina kelib qoʻshilgani bois ularning jismoniy konditsiyasi hali toʻliq talab darajasida emas.

Mutaxassis bu haqda shunday dedi: «Ular jamoaga kelib qoʻshilganiga atigi uch kun boʻldi va ehtimol, ulardan bir boʻlim davomida toʻliq harakat qilishni talab qilish biroz qiyinchilik tugʻdurgandir». Shunga qaramay, murabbiy yangi oʻyinchilarning salohiyatiga yuqori baho berib, ularning imkoniyatlaridan toʻgʻri foydalanishga harakat qilishini bildirdi.

Jamoaviy muvozanat va raqib ustunligi

Uchrashuv natijasini sarhisob qilar ekan, Spalletti Yuventus tarkibida individual mahorati yuqori boʻlgan kuchli oʻyinchilar yetarli ekanini, biroq ularni yagona jamoa sifatida birlashtirish va oʻyin muvozanatini topish ustida hali koʻp ishlash kerakligini tan oldi.

«Tarkibimizda muhim darajadagi futbolchilar yetarli, biroq biz oʻyin muvozanatini qanday topishimiz va qanday qilib haqiqiy jamoaga aylanishimiz ustida bosh qotirishimiz kerak. Kechki bahsning birinchi yarmida Inter bizdan koʻra koʻproq jamoa ekanini koʻrsatib qoʻydi. Bu esa biz bosib oʻtishimiz shart boʻlgan mashaqqatli jarayondir», — dedi murabbiy.

Italiya futboli grandlari oʻrtasidagi mazkur sinov bahsi mavsumoldi tayyorgarliklarining muhim bosqichi boʻlib, har ikki jamoa uchun ham kelgusidagi xatolarni tahlil qilish imkoniyatini yaratdi. Yuventus oldida tarkibdagi muvozanatni tiklash va oldinga tashlanishi kerak boʻlgan qadamlar turibdi.

JuventusInterLuchiano SpallettiA SeriyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Bugun, 09:54Joze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiJoze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiBugun, 02:31Real Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiReal Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiBugun, 02:10Barselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBarselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBugun, 01:55Manchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiManchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiBugun, 01:54Vest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiVest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiBugun, 00:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)