Yuventus uchun darvozabon muammosi keskin tus oldi

·100·Sport
Yuventus uchun darvozabon muammosi keskin tus oldi
Qisqacha

Interga qarshi mag'lubiyatdan so'ng Yuventusda yangi birinchi raqamli darvozabonni transfer qilish zarurati keskinlashdi. Michele Di Gregorio uchrashuvdagi ishonchsiz harakatlari sabab murabbiylar shtabi va klub rahbariyatini to'liq ishontira olmadi, garchi uning shartnomasi 2029-yilgacha tuzilgan bo'lsa-da. Turin klubi hozircha Di Gregorio uchun xaridor va munosib asosiy darvozabon topa olmadi, Alisson hamda Dibu Martines esa boshqa jamoalarga o'tib ketgan.

Avstraliyaning Pert shahrida boʻlib oʻtgan Interga qarshi bahsdagi magʻlubiyat Yuventus klubida darvozabonlar masalasini yana bir bor eng dolzarb muammoga aylantirdi. Goal.com xabar berishicha,uchrashuvdagi noaniq harakatlar tufayli bosh murabbiy Luchiano Spalletti boshchiligidagi jamoada yangi birinchi raqamli darvozabonni transfer qilish ehtiyoji mutlaq favqulodda tus olgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Aslida mavsumoldi oʻrtoqlik uchrashuvlari turinliklar uchun ijobiy boshlangandi. Spalletti shogirdlari Bazel, Standard, Nitstsa va Chelsi kabi jamoalarga qarshi dastlabki toʻrtta oʻyinda oʻz darvozasi daxlsizligini saqlab qolishga muvaffaq boʻlgandi. Himoyaning tartibli oʻyini evaziga Michele Di Gregorio va Mattia Perin raqiblarga koʻp imkoniyat qoldirmasdan, mutaxassislarda iliq taassurot qoldirgandi.

Derby d’Italia uchrashuvidagi xatolar

Biroq Interga qarshi kechgan oʻyinda eski xatolar va muammolar yana yuzaga chiqdi. Interning birinchi golida Dimarkoga zarba berish uchun juda koʻp boʻsh joy berilgan boʻlsa-da, Di Gregorio toʻpga kech tashlangani sezildi. Ikkinchi vaziyatda esa Diufning yaqin masofadan bergan zarbasini qaytarishda darvozabonning ishonchsiz va qoʻpol xatoga yoʻl qoʻygani toʻpning toʻrga borib tushishiga sabab boʻldi.

Ushbu holat oʻtgan mavsumdagi San-Siroda Interga va Alyans stadionida Komoga qarshi bahslardagi yoʻl qoʻyilgan koʻplab xatolarni eslatib yubordi. Natijada 1997-yilda tugʻilgan darvozabonning jamoadagi kelajagi yana savol ostida qoldi. Shartnomasi 2029-yilgacha tuzilganiga qaramay, u ham murabbiylar shtabini, ham klub rahbariyatini toʻlaqonli ishontira olmadi.

Transfer bozoridagi qiyinchiliklar va yangi nomzodlar

Transfer oynasining yopilishiga sanoqli haftalar qolgan bir paytda, Yuventus tarkibida Di Gregorio bilan birga Mattia Perin va Pinsolyo qolmoqda. Perin va Pinsoliyoning shartnomasi bir yildan keyin yakuniga yetishi, Di Gregorio esa iyul oyidagi agenti bilan bogʻliq shov-shuvli vaziyatdan soʻng jamoada deyarli yakkalanib qolgani klubni qiyin ahvolga solib qoʻygan.

Hozircha Turin klubi Di Gregorio uchun munosib xaridor ham, kerakli darajadagi yangi asosiy darvozabon ham topgani yoʻq. Asosiy nishonlar boʻlgan Alisson va Dibu Martines boshqa jamoalarga oʻtib ketgan boʻlsa, Visario kabi muqobil variantlar ham rahbariyatni toʻliq qanoatlantirmayapti. Pari Sen-Jermen klubi parmalik yaponiyalik darvozaboni Suzukini sotib olsa, uni Yuventusga ijara asosida berish gʻoyasi oxirgi variant sifatida koʻrib chiqilmoqda.

A Seriya mavsumi boshlanishiga atigi ikki hafta qolgan vaqtda, Karnevali, Massara hamda Ottolini kabi klub mutasaddilari ushbu muammoli pozitsiyani qanday hal etishi yaqin soatlarda maʼlum boʻladi. Mavsum boshida darvozabon masalasi shunchaki ustuvor vazifa boʻlgan boʻlsa, endilikda u toʻlaqonli krizisga aylandi.

YuventusSerie ALuchiano SpallettiMichele Di GregorioTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messisiz qolgan Mayamida drama: «Monterrey» 90+7-daqiqada g‘alabani ilib ketdi!Messisiz qolgan Mayamida drama: «Monterrey» 90+7-daqiqada g‘alabani ilib ketdi!Bugun, 10:01Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Bugun, 09:54Joze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiJoze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiBugun, 02:31Real Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiReal Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiBugun, 02:10Barselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBarselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBugun, 01:55Manchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiManchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiBugun, 01:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)