Thiago Almada Atletiko Madriddan River Pleytga koʻchib oʻtdi
Atletiko Madrid va River Pleyt Tiago Almadaning transferi bo'yicha to'liq kelishuvga erishdi. Argentina terma jamoasi yarim himoyachisi Ispaniyadagi yagona mavsumida barcha turnirlarda 40 ta uchrashuvda maydonga tushib, 4 ta gol va 2 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Tiago Almada o'tgan yilning yozida Atletikoga qo'shilgan, biroq asosiy tarkibdan turg'un o'rin egallashda qiyinchiliklarga duch kelgan edi.
Argentina terma jamoasi yarim himoyachisi Tiago Almada faoliyatini oʻz vatanida davom ettiradigan boʻldi. Goal.com xabar berishicha, Madridning Atletiko klubi va Argentina grandlaridan biri boʻlgan River Pleyt jamoasi futbolchining transferi borasida toʻliq kelishuvga erishgan. Shu tariqa, argentinalik iqtidor egasining Ispaniya poytaxtidagi faoliyati kutilganidan tezroq oʻz nihoyasiga yetdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Eslatib oʻtamiz, Tiago Almada Atletiko safigacha oʻtgan yilning yozida kelib qoʻshilgan edi. Biroq Madrid klubi safida u oʻzini toʻlaqonli koʻrsatib berish va asosiy tarkibdan turgʻun oʻrin egallashda qiyinchiliklarga duch keldi. Shunga qaramay, u oʻtgan mavsum davomida jamoa libosida barcha turnirlarni qoʻshib hisoblaganda 40 ta uchrashuvda maydonga tushishga muvaffaq boʻldi.
Ispaniyadagi yagona mavsum yakunlariAtletiko Madrid safida oʻtkazgan yagona mavsumi mobaynida Almada murabbiylar shtabi tomonidan berilgan imkoniyatlardan unumli foydalanishga harakat qildi. Statistik maʼlumotlarga koʻra, u raqiblar darvozasiga 4 ta gol kiritish bilan birga, jamoadoshlariga 2 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Garchi koʻrsatkichlar jamoa rahbariyati va muxlislar kutgan darajada yuqori boʻlmasa-da, futbolchining maydonsdagi harakatlari eʼtirof etildi.
Futbolchining Yevropadagi faoliyati kutilganidek uzoqqa choʻzilmadi va u oʻz vataniga qaytishga qaror qildi. Janubiy Amerikaning eng nufuzli klublaridan biri boʻlgan River Pleyt safida oʻynash Tiago uchun oʻz formasini tiklab olish va yana yorqin oʻyin namoyish etish yoʻlida muhim qadam boʻlishi kutilmoqda.
Klub rasmiy bayonoti va kelajak rejalariMadridliklar klubining rasmiy saytida eʼlon qilingan bayonotda futbolchiga koʻrsatgan xizmatlari uchun minnatdorchilik bildirildi. Klub rahbariyati Tiagoga kelgusidagi professional faoliyati va shaxsiy hayotida ulkan muvafaqiyatlar tiladi.
River Pleyt uchun esa bu transfer tarkibni sezilarli darajada kuchaytirish hamda oldinda turgan musobaqalarda yuqori natijalarga erishish yoʻlidagi muhim qadamdir. Argentina chempionatiga qaytgan Almada oʻzining eng yaxshi oʻyinlarini namoyish etib, mamlakat terma jamoasidagi oʻrnini ham yanada mustahkamlashni maqsad qilgan.
…