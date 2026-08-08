Thiago Almada Atletiko Madriddan River Pleytga koʻchib oʻtdi

·47·Sport
Thiago Almada Atletiko Madriddan River Pleytga koʻchib oʻtdi
Qisqacha

Atletiko Madrid va River Pleyt Tiago Almadaning transferi bo'yicha to'liq kelishuvga erishdi. Argentina terma jamoasi yarim himoyachisi Ispaniyadagi yagona mavsumida barcha turnirlarda 40 ta uchrashuvda maydonga tushib, 4 ta gol va 2 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Tiago Almada o'tgan yilning yozida Atletikoga qo'shilgan, biroq asosiy tarkibdan turg'un o'rin egallashda qiyinchiliklarga duch kelgan edi.

Argentina terma jamoasi yarim himoyachisi Tiago Almada faoliyatini oʻz vatanida davom ettiradigan boʻldi. Goal.com xabar berishicha, Madridning Atletiko klubi va Argentina grandlaridan biri boʻlgan River Pleyt jamoasi futbolchining transferi borasida toʻliq kelishuvga erishgan. Shu tariqa, argentinalik iqtidor egasining Ispaniya poytaxtidagi faoliyati kutilganidan tezroq oʻz nihoyasiga yetdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, Tiago Almada Atletiko safigacha oʻtgan yilning yozida kelib qoʻshilgan edi. Biroq Madrid klubi safida u oʻzini toʻlaqonli koʻrsatib berish va asosiy tarkibdan turgʻun oʻrin egallashda qiyinchiliklarga duch keldi. Shunga qaramay, u oʻtgan mavsum davomida jamoa libosida barcha turnirlarni qoʻshib hisoblaganda 40 ta uchrashuvda maydonga tushishga muvaffaq boʻldi.

Ispaniyadagi yagona mavsum yakunlari

Atletiko Madrid safida oʻtkazgan yagona mavsumi mobaynida Almada murabbiylar shtabi tomonidan berilgan imkoniyatlardan unumli foydalanishga harakat qildi. Statistik maʼlumotlarga koʻra, u raqiblar darvozasiga 4 ta gol kiritish bilan birga, jamoadoshlariga 2 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Garchi koʻrsatkichlar jamoa rahbariyati va muxlislar kutgan darajada yuqori boʻlmasa-da, futbolchining maydonsdagi harakatlari eʼtirof etildi.

Futbolchining Yevropadagi faoliyati kutilganidek uzoqqa choʻzilmadi va u oʻz vataniga qaytishga qaror qildi. Janubiy Amerikaning eng nufuzli klublaridan biri boʻlgan River Pleyt safida oʻynash Tiago uchun oʻz formasini tiklab olish va yana yorqin oʻyin namoyish etish yoʻlida muhim qadam boʻlishi kutilmoqda.

Klub rasmiy bayonoti va kelajak rejalari

Madridliklar klubining rasmiy saytida eʼlon qilingan bayonotda futbolchiga koʻrsatgan xizmatlari uchun minnatdorchilik bildirildi. Klub rahbariyati Tiagoga kelgusidagi professional faoliyati va shaxsiy hayotida ulkan muvafaqiyatlar tiladi.

River Pleyt uchun esa bu transfer tarkibni sezilarli darajada kuchaytirish hamda oldinda turgan musobaqalarda yuqori natijalarga erishish yoʻlidagi muhim qadamdir. Argentina chempionatiga qaytgan Almada oʻzining eng yaxshi oʻyinlarini namoyish etib, mamlakat terma jamoasidagi oʻrnini ham yanada mustahkamlashni maqsad qilgan.

Atletiko MadridRiver PleytTiago AlmadaIspaniya chempionatiTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiJoze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiBugun, 02:31Real Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiReal Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiBugun, 02:10Barselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBarselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBugun, 01:55Manchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiManchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiBugun, 01:54Vest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiVest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiBugun, 00:35Real Madrid Vengriyadagi o‘rtoqlik o‘yinida Ferencváros ustidan qiyin g‘alaba qozondiReal Madrid Vengriyadagi o‘rtoqlik o‘yinida Ferencváros ustidan qiyin g‘alaba qozondiBugun, 00:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)