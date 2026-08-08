Rodri transferidagi sir: Barselona Real Madridni qanday ortda qoldirdi

·72·Sport
Rodri transferidagi sir: Barselona Real Madridni qanday ortda qoldirdi
Qisqacha

Manchester Siti yarimhimoyachisi Rodri transferi bo'yicha Barselona so'nggi pallada aralashib, futbolchini Real Madridga o'tishdan qaytarishga muvaffaq bo'lgani aytilmoqda. Kelishuv rasman yakunlanmagan bo'lsa-da, muzokaralar to'liq maxfiy tarzda olib borilgan. 30-iyul kuni Barselona sport direktori Deku Angliyadagi yig'inga borishdan oldin Kataloniyada bir sutkadan biroz ko'proq qolib, transfer taqdirini belgilashi mumkin bo'lgan muzokaralarda qatnashgan. Bu haqda Goal.

Sport olamida katta shov-shuvlarga sabab boʻlayotgan xabarlarga koʻra, Manchester Siti yarimhimoyachisi Rodri faoliyatini Real Madridda davometishi mumkin edi. Biroq Kataloniyaning Barselona klubi vaziyatga soʻnggi pallada aralashib, futbolchini oʻz tomoniga ogʻdirishga muvaffaq boʻldi. Mazkur transfer atrofidagi tafsilotlar nafaqat uning kutilmagani, balki butun muzokaralar jarayoni oʻta maxfiy tarzda olib borilgani bilan ham eʼtiborni tortadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sport nashrining yozishicha, kelishuv deyarli barcha tafsilotlari hech qanday siz-sizlarsiz, toʻliq maxfiylik muhitida hal qilingan. Garchi transfer rasman toʻliq yakuniga yetmagan boʻlsa-da, muzokaralarning parda ortidagi sirlari asta-sekin oshkor boʻlmoqda. Bu kutilmagan burilishning zamirida uzoq davom etgan tayyorgarlik ishlari yotgani maʼlum boʻldi.

Dekuning maxfiy rejasi va sirli safar

Mazkur transferorti intriqasini tushunish uchun 30-iyul sanasiga nazar tashlash lozim. Oʻshanda Barselona sport direktori Deku Xorvatiyadagi qisqa tatildan soʻng toʻgʻridan-toʻgʻri jamoaning Angliyadagi yigʻiniga borishi kerak edi. Biroq u boshqacha yoʻl tutishni maʼqul koʻrdi va dastlab Kataloniyaga qaytib, u yerda bir suttadan biroz koʻproq vaqt oʻtkazdi.

Oʻsha paytda koʻpchilik sport direktorining bu harakatini tushuna olmagandi. Bosh murabbiy va futbolchilar mavsumoldi oʻrtoqlik oʻyiniga tayyorgarlik koʻrish uchun allaqachon Angliyaga uchib ketishgan boʻlsa-da, Deku ataylab qirgʻoqda qolishni afzal koʻrdi. Aynan shu qisqa fursat ichida transfer taqdirini hal qiluvchi muhim muzokaralar oʻtkazilgani taxmin qilinmoqda.

Hozircha tomonlar bu kelishuv boʻyicha yakuniy bayonot berishgani yoʻq. Shunga qaramay, Kataloniya klubining bunday shiddatli va yashirin harakatlari ularning transfer bozoridagi salohiyati hali ham yuqori ekanini koʻrsatdi. Agar ushbu kelishuv muvaffaqiyatli yakunlansa, bu soʻnggi yillardagi eng shov-shuvli oʻtishlardan biri boʻlishi aniq.

RodriBarselonaReal MadridManchester SitiTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messisiz qolgan Mayamida drama: «Monterrey» 90+7-daqiqada g‘alabani ilib ketdi!Messisiz qolgan Mayamida drama: «Monterrey» 90+7-daqiqada g‘alabani ilib ketdi!Bugun, 10:01Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Bugun, 09:54Joze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiJoze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiBugun, 02:31Real Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiReal Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiBugun, 02:10Barselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBarselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBugun, 01:55Manchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiManchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiBugun, 01:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)