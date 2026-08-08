Rodri transferidagi sir: Barselona Real Madridni qanday ortda qoldirdi
Manchester Siti yarimhimoyachisi Rodri transferi bo'yicha Barselona so'nggi pallada aralashib, futbolchini Real Madridga o'tishdan qaytarishga muvaffaq bo'lgani aytilmoqda. Kelishuv rasman yakunlanmagan bo'lsa-da, muzokaralar to'liq maxfiy tarzda olib borilgan. 30-iyul kuni Barselona sport direktori Deku Angliyadagi yig'inga borishdan oldin Kataloniyada bir sutkadan biroz ko'proq qolib, transfer taqdirini belgilashi mumkin bo'lgan muzokaralarda qatnashgan. Bu haqda Goal.
Sport olamida katta shov-shuvlarga sabab boʻlayotgan xabarlarga koʻra, Manchester Siti yarimhimoyachisi Rodri faoliyatini Real Madridda davometishi mumkin edi. Biroq Kataloniyaning Barselona klubi vaziyatga soʻnggi pallada aralashib, futbolchini oʻz tomoniga ogʻdirishga muvaffaq boʻldi. Mazkur transfer atrofidagi tafsilotlar nafaqat uning kutilmagani, balki butun muzokaralar jarayoni oʻta maxfiy tarzda olib borilgani bilan ham eʼtiborni tortadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sport nashrining yozishicha, kelishuv deyarli barcha tafsilotlari hech qanday siz-sizlarsiz, toʻliq maxfiylik muhitida hal qilingan. Garchi transfer rasman toʻliq yakuniga yetmagan boʻlsa-da, muzokaralarning parda ortidagi sirlari asta-sekin oshkor boʻlmoqda. Bu kutilmagan burilishning zamirida uzoq davom etgan tayyorgarlik ishlari yotgani maʼlum boʻldi.
Dekuning maxfiy rejasi va sirli safarMazkur transferorti intriqasini tushunish uchun 30-iyul sanasiga nazar tashlash lozim. Oʻshanda Barselona sport direktori Deku Xorvatiyadagi qisqa tatildan soʻng toʻgʻridan-toʻgʻri jamoaning Angliyadagi yigʻiniga borishi kerak edi. Biroq u boshqacha yoʻl tutishni maʼqul koʻrdi va dastlab Kataloniyaga qaytib, u yerda bir suttadan biroz koʻproq vaqt oʻtkazdi.
Oʻsha paytda koʻpchilik sport direktorining bu harakatini tushuna olmagandi. Bosh murabbiy va futbolchilar mavsumoldi oʻrtoqlik oʻyiniga tayyorgarlik koʻrish uchun allaqachon Angliyaga uchib ketishgan boʻlsa-da, Deku ataylab qirgʻoqda qolishni afzal koʻrdi. Aynan shu qisqa fursat ichida transfer taqdirini hal qiluvchi muhim muzokaralar oʻtkazilgani taxmin qilinmoqda.
Hozircha tomonlar bu kelishuv boʻyicha yakuniy bayonot berishgani yoʻq. Shunga qaramay, Kataloniya klubining bunday shiddatli va yashirin harakatlari ularning transfer bozoridagi salohiyati hali ham yuqori ekanini koʻrsatdi. Agar ushbu kelishuv muvaffaqiyatli yakunlansa, bu soʻnggi yillardagi eng shov-shuvli oʻtishlardan biri boʻlishi aniq.
…