Declan Rice Harry Kane haqida: "U bilan bir jamoada oʻynash men uchun katta sharaf"

·27·Sport
Declan Rice Harry Kane haqida: "U bilan bir jamoada oʻynash men uchun katta sharaf"

Angliya terma jamoasi va Arsenal yarim himoyachisi Declan Rice milliy jamoadagi jamoadoshi Harry Kane haqida yuqori fikrlarni bildirib, tajribali hujumchi bilan bir safda toʻp surish u uchun ulkan faxr ekanini taʼkidladi. Hozirda Jahon chempionatining guruh bosqichida ishtirok etayotgan "uch sherlar" lagerida Kane nafaqat toʻpurar, balki jamoaviy intizomni ushlab turuvchi asosiy yetakchi sifatida namoyon boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Angliya terma jamoasi Xorvatiya ustidan qozonilgan 4:2 hisobidagi gʻalabadan soʻng keyingi bosqich masalasini hal qilishga yaqin turibdi. Oʻsha bahsda dubl qayd etgan 32 yoshli Harry Kane Jahon chempionatlaridagi gollari sonini 10 taga yetkazib, bu koʻrsatkich boʻyicha afsonaviy Gary Linekerga yetib oldi. Gana bilan boʻladigan navbatdagi oʻyin esa Kane uchun terma jamoadagi 116-uchrashuv boʻladi va u David Beckhamni ortda qoldirib, eng koʻp oʻyin oʻtkazgan futbolchilar roʻyxatida uchinchi oʻringa koʻtariladi.

Declan Rice jamoadoshining professionalizmiga toʻxtalar ekan, kelajakda farzandlariga Harry Kane bilan birga oʻynagani haqida faxr bilan gapirib berishini aytdi. Uning soʻzlariga koʻra, Bavariya hujumchisi mashgʻulotlarda ham, oʻyinlarda ham oʻzining yuqori darajasini namoyish etib, yosh futbolchilarga oʻrnak boʻlib kelmoqda.

Yetakchilik va tajriba omili

"Men juda omadliman. Birinchidan, u bizning sardorimiz, ikkinchidan, u har kuni oʻz mehnati bilan namuna koʻrsatadi. Uning Bavariyada yoki Angliya libosida koʻrsatayotgan natijalari men uchun kutilmagan holat emas, chunki u mashgʻulotlarda ham tinimsiz gol uradi. Bunday hujumchi bilan bir jamoada boʻlish — haqiqiy sharaf", — deya qoʻshimcha qildi Rice.

Sardorlik masʼuliyati faqat maydondagi harakatlar bilan cheklanib qolmayapti. Kane jamoada xotirjamlikka berilishning oldini olish maqsadida futbolchilarni ogohlikka chaqirmoqda. Xususan, u Evro-2020, JCH-2022 va Evro-2024 turnirlarida birinchi oʻyindagi gʻalabadan soʻng, ikkinchi bahsda durang qayd etilgani haqidagi noxush anʼanani eslatib oʻtgan.

Angliya terma jamoasi Ganaga qarshi Massachusets shtatidagi "Foksboro" stadionida maydonga tushadi. Thomas Tuchel shogirdlari ushbu bahsda gʻalaba qozonishsa, muddatidan oldin pley-off yoʻllanmasini naqd qilishlari mumkin. Gana terma jamoasi Carlos Queiroz qoʻl ostida jismoniy jihatdan kuchli oʻyin namoyish etayotgan boʻlsa-da, inglizlar ayni damda hujum chizigʻida juda samarali oʻyin koʻrsatishmoqda.

Agar Angliya gʻalaba qozonsa va parallel ravishda kechadigan Xorvatiya hamda Panama oʻyinida inglizlar uchun foydali natija qayd etilsa, jamoa soʻnggi tur oldidan L guruhida peshqadamlikni kafolatlaydi. Bu esa pley-off bosqichi oldidan asosiy tarkib oʻyinchilariga dam berish imkoniyatini yaratadi.

AngliyaHarry KaneDeclan RiceJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sobiq futbolchi: Ronaldu O‘zbekistonga qarshi o‘yinda osongina 2 ta gol uradiSobiq futbolchi: Ronaldu O‘zbekistonga qarshi o‘yinda osongina 2 ta gol uradiBugun, 19:14Mashhur sport nashri Portugaliya — O‘zbekiston o‘yiniga prognoz berdi...Mashhur sport nashri Portugaliya — O‘zbekiston o‘yiniga prognoz berdi...Bugun, 19:11Lionel Messi jahon rekordini yangiladi: Argentina sardori Avstriyaga qarshi oʻyinda tarix yozdiLionel Messi jahon rekordini yangiladi: Argentina sardori Avstriyaga qarshi oʻyinda tarix yozdiBugun, 18:39«Bavariya» Olise uchun rekord darajadagi summa talab qilmoqda«Bavariya» Olise uchun rekord darajadagi summa talab qilmoqdaBugun, 18:05Real Madrid mudofaani kuchaytirish niyatida: Joze Mourinyo Arsenal yulduzini koʻzlamoqdaReal Madrid mudofaani kuchaytirish niyatida: Joze Mourinyo Arsenal yulduzini koʻzlamoqdaBugun, 17:36Lionel Messi yana qahramon: Argentina terma jamoasi Avstriyani magʻlub etdiLionel Messi yana qahramon: Argentina terma jamoasi Avstriyani magʻlub etdiBugun, 17:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...