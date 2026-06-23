Declan Rice Harry Kane haqida: "U bilan bir jamoada oʻynash men uchun katta sharaf"
Angliya terma jamoasi va Arsenal yarim himoyachisi Declan Rice milliy jamoadagi jamoadoshi Harry Kane haqida yuqori fikrlarni bildirib, tajribali hujumchi bilan bir safda toʻp surish u uchun ulkan faxr ekanini taʼkidladi. Hozirda Jahon chempionatining guruh bosqichida ishtirok etayotgan "uch sherlar" lagerida Kane nafaqat toʻpurar, balki jamoaviy intizomni ushlab turuvchi asosiy yetakchi sifatida namoyon boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Angliya terma jamoasi Xorvatiya ustidan qozonilgan 4:2 hisobidagi gʻalabadan soʻng keyingi bosqich masalasini hal qilishga yaqin turibdi. Oʻsha bahsda dubl qayd etgan 32 yoshli Harry Kane Jahon chempionatlaridagi gollari sonini 10 taga yetkazib, bu koʻrsatkich boʻyicha afsonaviy Gary Linekerga yetib oldi. Gana bilan boʻladigan navbatdagi oʻyin esa Kane uchun terma jamoadagi 116-uchrashuv boʻladi va u David Beckhamni ortda qoldirib, eng koʻp oʻyin oʻtkazgan futbolchilar roʻyxatida uchinchi oʻringa koʻtariladi.
Declan Rice jamoadoshining professionalizmiga toʻxtalar ekan, kelajakda farzandlariga Harry Kane bilan birga oʻynagani haqida faxr bilan gapirib berishini aytdi. Uning soʻzlariga koʻra, Bavariya hujumchisi mashgʻulotlarda ham, oʻyinlarda ham oʻzining yuqori darajasini namoyish etib, yosh futbolchilarga oʻrnak boʻlib kelmoqda.
Yetakchilik va tajriba omili"Men juda omadliman. Birinchidan, u bizning sardorimiz, ikkinchidan, u har kuni oʻz mehnati bilan namuna koʻrsatadi. Uning Bavariyada yoki Angliya libosida koʻrsatayotgan natijalari men uchun kutilmagan holat emas, chunki u mashgʻulotlarda ham tinimsiz gol uradi. Bunday hujumchi bilan bir jamoada boʻlish — haqiqiy sharaf", — deya qoʻshimcha qildi Rice.
Sardorlik masʼuliyati faqat maydondagi harakatlar bilan cheklanib qolmayapti. Kane jamoada xotirjamlikka berilishning oldini olish maqsadida futbolchilarni ogohlikka chaqirmoqda. Xususan, u Evro-2020, JCH-2022 va Evro-2024 turnirlarida birinchi oʻyindagi gʻalabadan soʻng, ikkinchi bahsda durang qayd etilgani haqidagi noxush anʼanani eslatib oʻtgan.
Angliya terma jamoasi Ganaga qarshi Massachusets shtatidagi "Foksboro" stadionida maydonga tushadi. Thomas Tuchel shogirdlari ushbu bahsda gʻalaba qozonishsa, muddatidan oldin pley-off yoʻllanmasini naqd qilishlari mumkin. Gana terma jamoasi Carlos Queiroz qoʻl ostida jismoniy jihatdan kuchli oʻyin namoyish etayotgan boʻlsa-da, inglizlar ayni damda hujum chizigʻida juda samarali oʻyin koʻrsatishmoqda.
Agar Angliya gʻalaba qozonsa va parallel ravishda kechadigan Xorvatiya hamda Panama oʻyinida inglizlar uchun foydali natija qayd etilsa, jamoa soʻnggi tur oldidan L guruhida peshqadamlikni kafolatlaydi. Bu esa pley-off bosqichi oldidan asosiy tarkib oʻyinchilariga dam berish imkoniyatini yaratadi.
…