Serxio Aguero: Julian Alvares Barselona uslubiga mukammal darajada mos tushadi

·0·Sport
Serxio Aguero: Julian Alvares Barselona uslubiga mukammal darajada mos tushadi

Argentina terma jamoasi va Manchester Siti afsonasi Serxio Aguero oʻz hamyurti Julian Alvaresning Barselona safiga oʻtishi borasidagi mish-mishlarga munosabat bildirdi. Sobiq hujumchining fikricha, hozirda Atletiko Madrid sharafini himoya qilayotgan Alvares Kataloniya klubi uchun eng munosib nomzod hisoblanadi. Ushbu transfer amalga oshsa, Barselona hujum chizigʻida koʻp qirrali va universal futbolchiga ega boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Soʻnggi kunlarda Julian Alvaresning Metropolitano stadionini tark etish istagi haqidagi xabarlar sport nashrlari markazida turibdi. Futbolchining oʻzi ham ochiqchasiga transfer soʻragani va uning asosiy maqsadi aynan Barselona ekani aytilmoqda. Aguero Jijantes striming platformasiga bergan intervyusida Alvaresning mahorati Xansi Flik jamoasini yangi bosqichga olib chiqishiga ishonch bildirdi.

Universal hujumchi va taktik ustunlik

Aguero Julian Alvaresning maydondagi koʻp qirraliligini alohida eʼtirof etdi. Uning soʻzlariga koʻra, 26 yoshli hujumchi nafaqat markazda, balki qanotlarda va hujumkor yarim himoyachi sifatida ham birdek samarali oʻyin koʻrsata oladi. Bu esa jarohatlar koʻp kuzatiladigan mavsum davomida Barselona uchun katta ustunlik berishi tayin.

“Julian koʻplab klublarda oʻynab keta oladi, lekin uning oʻyin uslubi aynan Barselona uchun yaratilgan. U yuqori saviyadagi ijrochi – maydonning istalgan nuqtasida xavf tugʻdira oladigan universal hujumchi. Bunday futbolchiga ega boʻlish har qanday murabbiy uchun katta baxt”, — deya taʼkidladi Serxio Aguero.

Alvares 2024-yilda Manchester Siti tarkibidan Atletiko Madridga koʻchib oʻtgan edi. Biroq Madrid klubidagi faoliyati kutilganidek kechmadi va u yangi chaqiriqlarga tayyorligini maʼlum qildi. Goal.com nashri xabariga koʻra, futbolchi allaqachon klub rahbariyati bilan uchrashgan va tomonlar transfer eng maqbul yoʻl ekanligi borasida kelishib olishgan.

Samimiy tanlov va kelajak rejalari

Aguero futbolchining oʻz niyatini ochiq eʼlon qilganini ham qoʻllab-quvvatladi. Uning fikricha, Alvares oʻz orzusini amalga oshirish va faoliyatida oʻsishga erishish uchun halol yoʻlni tanladi. Futbolchining oʻzi ham OAVga bergan intervyusida: “Hamma uchun eng yaxshi yechim — transfer. Men oʻz orzularimni roʻyobga chiqarmoqchiman”, — deb aytib oʻtgan.

Hozirda Barselona lagerida optimizm yuqori darajada. Agar moliyaviy masalalar ijobiy hal etilsa, Alvares yaqin vaqt ichida koʻk-anorrangli libosni kiyishi mumkin. Bu transfer nafaqat klubning hujum salohiyatini oshiradi, balki Robert Lewandowski kabi tajribali hujumchilar bilan raqobatni ham kuchaytiradi.

Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu transfer qiziqarli boʻlishi aniq, boisi Barselona mamlakatimizda eng koʻp muxlisga ega klublardan biri hisoblanadi. Alvares kabi yosh va iqtidorli yulduzning kelishi kataloniyaliklarning nafaqat Ispaniya chempionati, balki Chempionlar ligasidagi imkoniyatlarini ham sezilarli darajada yaxshilashi mumkin.

BarselonaAtletiko MadridSerxio AgueroJulian AlvaresFutbol Transferlari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joao Cancelo Cristiano Ronaldo va Neymar himoyasiga chiqdi: "Ular hech kimga hech narsani isbotlashi shart emas"Joao Cancelo Cristiano Ronaldo va Neymar himoyasiga chiqdi: "Ular hech kimga hech narsani isbotlashi shart emas"Bugun, 20:19Barselona Julian Alvarez uchun 130 million yevro sarflashga tayyorBarselona Julian Alvarez uchun 130 million yevro sarflashga tayyorBugun, 20:17Portugaliya — O‘zbekiston: taxminiy tarkiblar e’lon qilindiPortugaliya — O‘zbekiston: taxminiy tarkiblar e’lon qilindiBugun, 19:50Sobiq futbolchi: Ronaldu O‘zbekistonga qarshi o‘yinda osongina 2 ta gol uradiSobiq futbolchi: Ronaldu O‘zbekistonga qarshi o‘yinda osongina 2 ta gol uradiBugun, 19:14Mashhur sport nashri Portugaliya — O‘zbekiston o‘yiniga prognoz berdi...Mashhur sport nashri Portugaliya — O‘zbekiston o‘yiniga prognoz berdi...Bugun, 19:11Declan Rice Harry Kane haqida: "U bilan bir jamoada oʻynash men uchun katta sharaf"Declan Rice Harry Kane haqida: "U bilan bir jamoada oʻynash men uchun katta sharaf"Bugun, 18:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...