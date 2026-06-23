Serxio Aguero: Julian Alvares Barselona uslubiga mukammal darajada mos tushadi
Argentina terma jamoasi va Manchester Siti afsonasi Serxio Aguero oʻz hamyurti Julian Alvaresning Barselona safiga oʻtishi borasidagi mish-mishlarga munosabat bildirdi. Sobiq hujumchining fikricha, hozirda Atletiko Madrid sharafini himoya qilayotgan Alvares Kataloniya klubi uchun eng munosib nomzod hisoblanadi. Ushbu transfer amalga oshsa, Barselona hujum chizigʻida koʻp qirrali va universal futbolchiga ega boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Soʻnggi kunlarda Julian Alvaresning Metropolitano stadionini tark etish istagi haqidagi xabarlar sport nashrlari markazida turibdi. Futbolchining oʻzi ham ochiqchasiga transfer soʻragani va uning asosiy maqsadi aynan Barselona ekani aytilmoqda. Aguero Jijantes striming platformasiga bergan intervyusida Alvaresning mahorati Xansi Flik jamoasini yangi bosqichga olib chiqishiga ishonch bildirdi.
Universal hujumchi va taktik ustunlikAguero Julian Alvaresning maydondagi koʻp qirraliligini alohida eʼtirof etdi. Uning soʻzlariga koʻra, 26 yoshli hujumchi nafaqat markazda, balki qanotlarda va hujumkor yarim himoyachi sifatida ham birdek samarali oʻyin koʻrsata oladi. Bu esa jarohatlar koʻp kuzatiladigan mavsum davomida Barselona uchun katta ustunlik berishi tayin.
“Julian koʻplab klublarda oʻynab keta oladi, lekin uning oʻyin uslubi aynan Barselona uchun yaratilgan. U yuqori saviyadagi ijrochi – maydonning istalgan nuqtasida xavf tugʻdira oladigan universal hujumchi. Bunday futbolchiga ega boʻlish har qanday murabbiy uchun katta baxt”, — deya taʼkidladi Serxio Aguero.
Alvares 2024-yilda Manchester Siti tarkibidan Atletiko Madridga koʻchib oʻtgan edi. Biroq Madrid klubidagi faoliyati kutilganidek kechmadi va u yangi chaqiriqlarga tayyorligini maʼlum qildi. Goal.com nashri xabariga koʻra, futbolchi allaqachon klub rahbariyati bilan uchrashgan va tomonlar transfer eng maqbul yoʻl ekanligi borasida kelishib olishgan.
Samimiy tanlov va kelajak rejalariAguero futbolchining oʻz niyatini ochiq eʼlon qilganini ham qoʻllab-quvvatladi. Uning fikricha, Alvares oʻz orzusini amalga oshirish va faoliyatida oʻsishga erishish uchun halol yoʻlni tanladi. Futbolchining oʻzi ham OAVga bergan intervyusida: “Hamma uchun eng yaxshi yechim — transfer. Men oʻz orzularimni roʻyobga chiqarmoqchiman”, — deb aytib oʻtgan.
Hozirda Barselona lagerida optimizm yuqori darajada. Agar moliyaviy masalalar ijobiy hal etilsa, Alvares yaqin vaqt ichida koʻk-anorrangli libosni kiyishi mumkin. Bu transfer nafaqat klubning hujum salohiyatini oshiradi, balki Robert Lewandowski kabi tajribali hujumchilar bilan raqobatni ham kuchaytiradi.
Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu transfer qiziqarli boʻlishi aniq, boisi Barselona mamlakatimizda eng koʻp muxlisga ega klublardan biri hisoblanadi. Alvares kabi yosh va iqtidorli yulduzning kelishi kataloniyaliklarning nafaqat Ispaniya chempionati, balki Chempionlar ligasidagi imkoniyatlarini ham sezilarli darajada yaxshilashi mumkin.
…