Real Madrid transfer oynasida yarim himoyani kuchaytirishdan voz kechdi

·90·Sport
Real Madrid transfer oynasida yarim himoyani kuchaytirishdan voz kechdi
Qisqacha

«Real Madrid» Rodri transferi barbod bo'lganidan keyin yozgi transfer oynasida yangi markaziy yarim himoyachi sotib olish rejasidan rasman voz kechdi. Klub rahbariyati mavjud tarkib, Bernardo Silva va Arda Gulerning mavsumoldi yig'inlaridagi ishonchli o'yini yarim himoya chizig'i uchun yetarli, deb hisoblamoqda.

Fichajes nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, «Real Madrid» yozgi transfer oynasida yangi markaziy yarim himoyachi sotib olish fikridan rasman qaytdi. Klub rahbariyati Rodri transferi barbod boʻlganidan keyin jamoaning mavjud tarkibi eng yuqori darajada raqobatlashish uchun yetarli salohiyatga ega degan qarorga keldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, Madrid klubining transfer siyosatidagi bu keskin oʻzgarish jamoaning ichki imkoniyatlari va yangi qoʻshilgan futbolchilarning holatiga asoslangan. Klub rahbariyati yarim himoya chizigʻi allaqachon toʻliq shakllangani va barcha pozitsiyalar yopilganiga ishonch bildirmoqda.

Taktik oʻzgarishlar va murabbiy rejasi

Manchester Siti safidan tekinga kelib qoʻshilgan Bernardo Silva hamda Arda Gulerning mavsumoldi yigʻinlaridagi ishonchli oʻyini rahbariyatning transfer izlanishlarini toʻxtatishiga sabab boʻldi. Shu bois, anʼanaviy tayanch yarim himoyachisini xarid qilish rejasidan voz kechildi.

Goal.com xabar qilishicha, bosh murabbiy Joze Mourinyo yozgi transferlardan yangi futbolchilar ololmagach, oʻzining sevimli 4-2-3-1 taktik sxemasini yangicha talqinda qoʻllashga majbur boʻlmoqda. Portugaliyalik mutaxassis 31 yoshli tajribali Bernardo Silvani tayanch zonasiga tushirib, uni Aurelien Tchouameni bilan birga juftlikda oʻynatishni rejalashtirmoqda.

Yangi yetakchilar va hujum chizigʻi

Jamoaning kelgusidagi transfer harakatlari faqatgina Aurelien Tchouameni yoki Eduardo Camavinganing sotilishigagina bogʻliq boʻlib qolmoqda. Shuningdek, 125 million yevro evaziga kelgan Yan Diomandening transferi fonida Fede Valverde oʻng qanotga oʻtkazilishi yoki zaxirada qoldirilishi kutilmoqda.

Hujumkor yarim himoya zonasida esa Joze Mourinyo 21 yoshli turkiyalik iqtidor egasi Arda Gulerga asosiy ijodkor vazifasini yuklamoqchi. Mutaxassis yosh futbolchidan oʻzining avvalgi davridagi Mesut Ozil bajargan vazifani talab qilmoqda.

Klub rahbariyati Bernardo Silvaning tinimsiz mehnatkashligi va Arda Gulerning noyob maydonni koʻra olish qobiliyati Vinicius Junior, Jud Bellingem hamda Kylian Mbappe kabi yulduzlarga qulay imkoniyatlar yaratishiga toʻliq ishonmoqda. Ushbu texnik jihatdan kuchli ikki pleymeyker jamoa oʻyin tempini boshqarishda asosiy tayanch boʻladi.

Real MadridJose MourinhoBernardo SilvaArda GulerTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Bugun, 09:54Joze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiJoze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiBugun, 02:31Real Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiReal Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiBugun, 02:10Barselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBarselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBugun, 01:55Manchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiManchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiBugun, 01:54Vest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiVest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiBugun, 00:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)