Real Madrid transfer oynasida yarim himoyani kuchaytirishdan voz kechdi
«Real Madrid» Rodri transferi barbod bo'lganidan keyin yozgi transfer oynasida yangi markaziy yarim himoyachi sotib olish rejasidan rasman voz kechdi. Klub rahbariyati mavjud tarkib, Bernardo Silva va Arda Gulerning mavsumoldi yig'inlaridagi ishonchli o'yini yarim himoya chizig'i uchun yetarli, deb hisoblamoqda.
Fichajes nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, «Real Madrid» yozgi transfer oynasida yangi markaziy yarim himoyachi sotib olish fikridan rasman qaytdi. Klub rahbariyati Rodri transferi barbod boʻlganidan keyin jamoaning mavjud tarkibi eng yuqori darajada raqobatlashish uchun yetarli salohiyatga ega degan qarorga keldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, Madrid klubining transfer siyosatidagi bu keskin oʻzgarish jamoaning ichki imkoniyatlari va yangi qoʻshilgan futbolchilarning holatiga asoslangan. Klub rahbariyati yarim himoya chizigʻi allaqachon toʻliq shakllangani va barcha pozitsiyalar yopilganiga ishonch bildirmoqda.
Taktik oʻzgarishlar va murabbiy rejasiManchester Siti safidan tekinga kelib qoʻshilgan Bernardo Silva hamda Arda Gulerning mavsumoldi yigʻinlaridagi ishonchli oʻyini rahbariyatning transfer izlanishlarini toʻxtatishiga sabab boʻldi. Shu bois, anʼanaviy tayanch yarim himoyachisini xarid qilish rejasidan voz kechildi.
Goal.com xabar qilishicha, bosh murabbiy Joze Mourinyo yozgi transferlardan yangi futbolchilar ololmagach, oʻzining sevimli 4-2-3-1 taktik sxemasini yangicha talqinda qoʻllashga majbur boʻlmoqda. Portugaliyalik mutaxassis 31 yoshli tajribali Bernardo Silvani tayanch zonasiga tushirib, uni Aurelien Tchouameni bilan birga juftlikda oʻynatishni rejalashtirmoqda.
Yangi yetakchilar va hujum chizigʻiJamoaning kelgusidagi transfer harakatlari faqatgina Aurelien Tchouameni yoki Eduardo Camavinganing sotilishigagina bogʻliq boʻlib qolmoqda. Shuningdek, 125 million yevro evaziga kelgan Yan Diomandening transferi fonida Fede Valverde oʻng qanotga oʻtkazilishi yoki zaxirada qoldirilishi kutilmoqda.
Hujumkor yarim himoya zonasida esa Joze Mourinyo 21 yoshli turkiyalik iqtidor egasi Arda Gulerga asosiy ijodkor vazifasini yuklamoqchi. Mutaxassis yosh futbolchidan oʻzining avvalgi davridagi Mesut Ozil bajargan vazifani talab qilmoqda.
Klub rahbariyati Bernardo Silvaning tinimsiz mehnatkashligi va Arda Gulerning noyob maydonni koʻra olish qobiliyati Vinicius Junior, Jud Bellingem hamda Kylian Mbappe kabi yulduzlarga qulay imkoniyatlar yaratishiga toʻliq ishonmoqda. Ushbu texnik jihatdan kuchli ikki pleymeyker jamoa oʻyin tempini boshqarishda asosiy tayanch boʻladi.
…