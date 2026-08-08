«Manchester Siti»da yangi darvozabon: Xeronimo Ruli Angliyaga yo‘l olmoqda
«Manchester Siti» «Marsel»ning 32 yoshli argentinalik darvozaboni Xeronimo Rulini tarkibiga qo'shishga yaqin turibdi. Ruli dushanba kuni Manchesterda tibbiy ko'rikdan o'tadi, shundan so'ng u klub tomonidan rasman e'lon qilinishi kutilmoqda. U «Siti» posboni Edersonga raqobatchi va o'rinbosar sifatida ko'rilmoqda, shartnoma esa 2028 yilgacha mo'ljallanib, tomonlar roziligi bilan yana 1 yilga uzaytirilishi mumkin.
Angliya Premer-ligasi chempioni «Manchester Siti» o‘z tarkibini tajribali darvozabon bilan kuchaytirishga yaqin turibdi. «Marsel» klubining argentinalik posboni Xeronimo Ruli dushanba kuni Manchesterda tibbiy ko‘rikdan o‘tadi.
Bu haqda taniqli insayder va ingliz futboli bo‘yicha ekspert Fabritsio Romano o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarida ma’lum qildi.
Shartnoma tafsilotlari va istiqbolli kelishuv
Ma’lumotlarga ko‘ra, tibbiy ko‘rikdan muvaffaqiyatli o‘tilgach, 32 yoshli argentinalik posbon «shaharliklar» a’zosi sifatida rasman e’lon qilinadi.
Shartnoma muddati: 2 yil (2028 yilgacha);
Qo‘shimcha band: Tomonlarning o‘zaro roziligi bilan shartnomani yana 1 yilga uzaytirish imkoniyati (2+1 ko‘rinishida).
Xeronimo Ruli «Siti» posboni Edersonga munosib raqobatchi va o‘rinbosar sifatida qaratilmoqda.
Yevrokuboklar chempioni va boy tajriba egasi
Xeronimo Ruli Yevropaning kuchli chempionatlarida katta tajriba to‘plagan darvozabonlardan biri hisoblanadi. U faoliyati davomida bir qator grand va nomdor klublar sharafini himoya qilgan:
«Real Sosedad» va «Vilyarreal» (Ispaniya) — «Vilyarreal» tarkibida Yevropa Ligasi g‘olibiga aylangan;
«Monpele» va «Marsel» (Fransiya);
«Ayaks» (Niderlandiya).
Shuningdek, Ruli Argentina terma jamoasi safida Jahon chempioni va Amerika Kubogi sohibi unvonlariga ham egadir.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…