«Manchester Siti»da yangi darvozabon: Xeronimo Ruli Angliyaga yo‘l olmoqda

·83·Sport
«Manchester Siti»da yangi darvozabon: Xeronimo Ruli Angliyaga yo‘l olmoqda
Qisqacha

«Manchester Siti» «Marsel»ning 32 yoshli argentinalik darvozaboni Xeronimo Rulini tarkibiga qo'shishga yaqin turibdi. Ruli dushanba kuni Manchesterda tibbiy ko'rikdan o'tadi, shundan so'ng u klub tomonidan rasman e'lon qilinishi kutilmoqda. U «Siti» posboni Edersonga raqobatchi va o'rinbosar sifatida ko'rilmoqda, shartnoma esa 2028 yilgacha mo'ljallanib, tomonlar roziligi bilan yana 1 yilga uzaytirilishi mumkin.

Angliya Premer-ligasi chempioni «Manchester Siti» o‘z tarkibini tajribali darvozabon bilan kuchaytirishga yaqin turibdi. «Marsel» klubining argentinalik posboni Xeronimo Ruli dushanba kuni Manchesterda tibbiy ko‘rikdan o‘tadi.

Bu haqda taniqli insayder va ingliz futboli bo‘yicha ekspert Fabritsio Romano o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarida ma’lum qildi.

Shartnoma tafsilotlari va istiqbolli kelishuv

Ma’lumotlarga ko‘ra, tibbiy ko‘rikdan muvaffaqiyatli o‘tilgach, 32 yoshli argentinalik posbon «shaharliklar» a’zosi sifatida rasman e’lon qilinadi.

  • Shartnoma muddati: 2 yil (2028 yilgacha);

  • Qo‘shimcha band: Tomonlarning o‘zaro roziligi bilan shartnomani yana 1 yilga uzaytirish imkoniyati (2+1 ko‘rinishida).

Xeronimo Ruli «Siti» posboni Edersonga munosib raqobatchi va o‘rinbosar sifatida qaratilmoqda.

Yevrokuboklar chempioni va boy tajriba egasi

Xeronimo Ruli Yevropaning kuchli chempionatlarida katta tajriba to‘plagan darvozabonlardan biri hisoblanadi. U faoliyati davomida bir qator grand va nomdor klublar sharafini himoya qilgan:

  • «Real Sosedad» va «Vilyarreal» (Ispaniya) — «Vilyarreal» tarkibida Yevropa Ligasi g‘olibiga aylangan;

  • «Monpele» va «Marsel» (Fransiya);

  • «Ayaks» (Niderlandiya).

Shuningdek, Ruli Argentina terma jamoasi safida Jahon chempioni va Amerika Kubogi sohibi unvonlariga ham egadir.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Manchester CityGeronimo RulliFabrizio RomanoMarseilleArgentina
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Bugun, 09:54Joze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiJoze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiBugun, 02:31Real Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiReal Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiBugun, 02:10Barselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBarselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBugun, 01:55Manchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiManchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiBugun, 01:54Vest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiVest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiBugun, 00:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)