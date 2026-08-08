Urugvay futbolida yangi davr: Diyego Forlan bosh murabbiyga aylandi!
Diyego Forlan Urugvay milliy terma jamoasi bosh murabbiyi lavozimini egalladi. U hozircha vaqtinchalik murabbiy sifatida faoliyat yuritadi va asosiy terma jamoa bilan birga U-20 jamoasini ham boshqaradi. Forlan bilan tuzilgan shartnoma 2027 yilning martigacha amal qiladi, uning doimiy bosh murabbiy bo'lib qolishi esa kelasi yil bahoridagi Urugvay futbol federatsiyasi rahbariyati saylovidan keyin hal etiladi. U bu lavozimda Marselo Belsaning o'rnini egalladi.
Urugvay futbolining afsonasi va sobiq hujumchisi Diyego Forlan Urugvay milliy terma jamoasi bosh murabbiyi lavozimini egalladi.
Bu haqda Urugvay futbol federatsiyasi (AUF) matbuot xizmati ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalari orqali ma’lum qildi.
Shartnoma tafsilotlari va vaqtinchalik maqom
Rahbariyat qaroriga ko‘ra, Diyego Forlan hozircha vaqtinchalik bosh murabbiy vazifasini bajaradi. Bundan tashqari, unga asosiy terma jamoa bilan bir qatorda U-20 yoshlar jamoasini ham boshqarish ishonib topshirildi.
Shartnoma muddati: 2027 yilning martigacha;
Kelajakdagi taqdiri: Forlanning asosiy murabbiy sifatida qolish yoki qolmasligi kelasi yil bahorda o‘tkaziladigan Urugvay futbol federatsiyasi rahbariyati saylovidan so‘ng uzil-kesil hal etiladi.
Marselo Belsa ketdi, afsona qaytdi
Eslatib o‘tamiz, avvalroq tajribali mutaxassis Marselo Belsa Urugvay terma jamoasi bosh murabbiyligi lavozimini tark etgani haqida xabar berilgan edi.
2010 yilgi Jahon chempionatining eng yaxshi futbolchisi («Oltin to‘p» sohibi) Diyego Forlanning terma jamoa ruliga kelishi urugvaylik muxlislar tomonidan katta ko‘tarinkilik va umid bilan kutib olindi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…