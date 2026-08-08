Samsung ISOCELL HPC: kadrni skilemasdan suratga oluvchi 200 MP sensor

·119·Texno
Samsung ISOCELL HPC: kadrni skilemasdan suratga oluvchi 200 MP sensor
Qisqacha

Samsung flagman smartfonlar uchun mo'ljallangan, DeepPix arxitekturasiga asoslangan 200 megapikselli ISOCELL HPC sensorini rasman taqdim etdi. 1/1,3 dyuymli sensor 16 384 × 12 288 pikselgacha suratga oladi va bir kadrli 16 bitli HDR rejimi orqali turli ekspozitsiyadagi kadrlarni birlashtirmasdan keng dinamik diapazonni ta'minlaydi.

Janubiy Koreyaning Samsung kompaniyasi flagman smartfonlar uchun moʻljallangan yangi ISOCELL HPC 200 megapikselli sensorini rasman taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur ilgʻor qurilma kompaniyaning DeepPix arxitekturasiga asoslangan ilk modeli boʻlib, u mobil qurilmalarda HDR sifati, raqamli yaqinlashtirish, shuningdek, qorongʻi muhitdagi va videotasvirga olish imkoniyatlarini sezilarli darajada yaxshilashi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi matrikaning optik formati 1/1,3 dyuymni tashkil etib, uning har bir pikseli oʻlchami 0,6 mkm ga teng. ISOCELL HPC yordamida olinadigan suratlarning maksimal ruxsati 16 384 × 12 288 pikselni tashkil qiladi. Sensorning asosiy innovatsiyasi Front Deep Trench Isolation texnologiyasiga ega DeepPix arxitekturasi boʻlib, u har bir piksel toʻplay oladigan zaryad hajmini sezilarli darajada oshiradi.

Texnik imkoniyatlar va yangi arxitektura afzalliklari

Ishlab chiqaruvchi maʼlumotlariga koʻra, Full Well Capacity koʻrsatkichi avvalgi avlod sensorlariga nisbatan 60 foizga oshgan. Bu texnologiya yorugʻ va qorongʻi qismlardagi tafsilotlarni bir vaqtning oʻzida birdek saqlab qolish, shovqinlarni kamaytirish hamda dinamik diapazonni kengaytirish imkonini beradi. Bunday oʻzgarish ayniqsa quyoshga qarshi suratga olish, yorugʻ osmon, tungi fonuslar kabi yuqori kontrastli sahnalarda yaqqol seziladi.

Shuningdek, Samsung ushbu turdagi sensorda ilk bor bir kadrli 16 bitli HDR rejimini tatbiq etdi. Matrika turli ekspozisiyali bir nechta kadrlarni birlashtirmasdan, faqat bitta surat yordamida kengaytirilgan dinamik diapazonni taʼminlay oladi. Kompaniya bayonotiga koʻra, bunday rejimdagi rang maʼlumotlari hajmi anʼanaviy HDR yechimlariga qaraganda toʻrt baravar yuqori boʻladi.

Raqamli kadrni yaqinlashtirish va professional ishlov berish

  • ISOCELL HPC 1x, 1,5x, 2x, 3x va 4x zum rejimlarini bevosita matrika darajasida qoʻllab-quvvatlaydi.
  • Tetra2pixel piksellarni birlashtirish texnologiyasi hamda Super QPD fazaviy avtofokus joriy etilgan.
  • Smart-ISO Pro HDR texnologiyasi yuqori sifatli kadrlarni kafolatlaydi.
  • Professional ishlov berish uchun 10, 12, 14 va 16 bitli RAW formatida chiqish imkoniyati mavjud.
Video imkoniyatlari ham flagman darajadagilardan qolishmaydi. ISOCELL HPC 30 kadr/s tezlikda 8K va 180 kadr/s gacha boʻlgan chastotada 4K formatida yozishni qoʻllab-quvvatlaydi. Full HD oʻlchamida esa sekundiga 360 kadrdan iborat oʻta sekinlashtirilgan tasvirga olish imkoni bor, biroq bu rejimda avtofokus oʻchiriladi.

Hozircha Samsung yangi ISOCELL HPC sensorini birinchi boʻlib qaysi smartfon olishini rasman maʼlum qilmagan. Mutaxassislar uning debyuti sentabr oyida Xitoy flagmanlaridan birida, xususan, Oppo Find X10 yoki Vivo X500 modellarida boʻlib oʻtishini taxmin qilmoqda. Shuningdek, kelgusida bu datchik Samsung Galaxy S27 Ultra flagmaniga ham oʻrnatilishi ehtimoldan holi emas.

SamsungISOCELL HPCTexnologiyalarSmartfonlarYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OnePlus Yevropa bozorini tark etmoqda va foydalanuvchilarga sovgʻalar tarqatmoqdaOnePlus Yevropa bozorini tark etmoqda va foydalanuvchilarga sovgʻalar tarqatmoqdaBugun, 06:54Koinotda yapon raketasining qoldigʻi juda aniq suratga olindiKoinotda yapon raketasining qoldigʻi juda aniq suratga olindiBugun, 04:28Darknetga Boeing samolyotlarining maxfiy chizmalari sizib chiqdiDarknetga Boeing samolyotlarining maxfiy chizmalari sizib chiqdiBugun, 03:20Amazonʼning Texasdagi yangi loyihasi AQShdagi eng yirik ekologik ifloslantiruvchiga aylanishi mumkinAmazonʼning Texasdagi yangi loyihasi AQShdagi eng yirik ekologik ifloslantiruvchiga aylanishi mumkinBugun, 02:22Redmi 17 Yevropada sotuvga chiqdi: 7500 mA·ch batareya va 120 Hz ekranRedmi 17 Yevropada sotuvga chiqdi: 7500 mA·ch batareya va 120 Hz ekranBugun, 01:29OpenAI taqdimotlar tayyorlovchi NextSlide startapini sotib oldiOpenAI taqdimotlar tayyorlovchi NextSlide startapini sotib oldiBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi