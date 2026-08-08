Samsung ISOCELL HPC: kadrni skilemasdan suratga oluvchi 200 MP sensor
Samsung flagman smartfonlar uchun mo'ljallangan, DeepPix arxitekturasiga asoslangan 200 megapikselli ISOCELL HPC sensorini rasman taqdim etdi. 1/1,3 dyuymli sensor 16 384 × 12 288 pikselgacha suratga oladi va bir kadrli 16 bitli HDR rejimi orqali turli ekspozitsiyadagi kadrlarni birlashtirmasdan keng dinamik diapazonni ta'minlaydi.
Janubiy Koreyaning Samsung kompaniyasi flagman smartfonlar uchun moʻljallangan yangi ISOCELL HPC 200 megapikselli sensorini rasman taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur ilgʻor qurilma kompaniyaning DeepPix arxitekturasiga asoslangan ilk modeli boʻlib, u mobil qurilmalarda HDR sifati, raqamli yaqinlashtirish, shuningdek, qorongʻi muhitdagi va videotasvirga olish imkoniyatlarini sezilarli darajada yaxshilashi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi matrikaning optik formati 1/1,3 dyuymni tashkil etib, uning har bir pikseli oʻlchami 0,6 mkm ga teng. ISOCELL HPC yordamida olinadigan suratlarning maksimal ruxsati 16 384 × 12 288 pikselni tashkil qiladi. Sensorning asosiy innovatsiyasi Front Deep Trench Isolation texnologiyasiga ega DeepPix arxitekturasi boʻlib, u har bir piksel toʻplay oladigan zaryad hajmini sezilarli darajada oshiradi.
Texnik imkoniyatlar va yangi arxitektura afzalliklariIshlab chiqaruvchi maʼlumotlariga koʻra, Full Well Capacity koʻrsatkichi avvalgi avlod sensorlariga nisbatan 60 foizga oshgan. Bu texnologiya yorugʻ va qorongʻi qismlardagi tafsilotlarni bir vaqtning oʻzida birdek saqlab qolish, shovqinlarni kamaytirish hamda dinamik diapazonni kengaytirish imkonini beradi. Bunday oʻzgarish ayniqsa quyoshga qarshi suratga olish, yorugʻ osmon, tungi fonuslar kabi yuqori kontrastli sahnalarda yaqqol seziladi.
Shuningdek, Samsung ushbu turdagi sensorda ilk bor bir kadrli 16 bitli HDR rejimini tatbiq etdi. Matrika turli ekspozisiyali bir nechta kadrlarni birlashtirmasdan, faqat bitta surat yordamida kengaytirilgan dinamik diapazonni taʼminlay oladi. Kompaniya bayonotiga koʻra, bunday rejimdagi rang maʼlumotlari hajmi anʼanaviy HDR yechimlariga qaraganda toʻrt baravar yuqori boʻladi.
Raqamli kadrni yaqinlashtirish va professional ishlov berish
- ISOCELL HPC 1x, 1,5x, 2x, 3x va 4x zum rejimlarini bevosita matrika darajasida qoʻllab-quvvatlaydi.
- Tetra2pixel piksellarni birlashtirish texnologiyasi hamda Super QPD fazaviy avtofokus joriy etilgan.
- Smart-ISO Pro HDR texnologiyasi yuqori sifatli kadrlarni kafolatlaydi.
- Professional ishlov berish uchun 10, 12, 14 va 16 bitli RAW formatida chiqish imkoniyati mavjud.
Hozircha Samsung yangi ISOCELL HPC sensorini birinchi boʻlib qaysi smartfon olishini rasman maʼlum qilmagan. Mutaxassislar uning debyuti sentabr oyida Xitoy flagmanlaridan birida, xususan, Oppo Find X10 yoki Vivo X500 modellarida boʻlib oʻtishini taxmin qilmoqda. Shuningdek, kelgusida bu datchik Samsung Galaxy S27 Ultra flagmaniga ham oʻrnatilishi ehtimoldan holi emas.
…