Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdi
Rayhon Ulasenovaning o‘g‘li Azizbek va Azizaxonning to‘yi 7 avgust kuni nishonlandi. To‘y tantanasida aktrisa o‘g‘li bilan valsga tushdi. Rayhon Ulasenova oq libosda, Azizbek esa qora kostyumda bo‘lgan. Aktrisa farzandiga oilaviy hayotida baxt va totuvlik tiladi.
Taniqli aktrisa Rayhon Ulasenovaning xonadonida quvonchli to‘y tantanasi bo‘lib o‘tdi. Aktrisaning o‘g‘li Azizbek va Azizaxonning to‘yi 7 avgust kuni nishonlandi.
Tantanadan tarqalgan lavhalar orasida Rayhon Ulasenovaning o‘g‘li bilan valsga tushgan kadrlari alohida e’tiborni tortdi. Kadrlarda aktrisa oq libosda, o‘g‘li Azizbek esa qora kostyumda namoyon bo‘lgan. Ona va o‘g‘ilning birga raqsga tushgani to‘yning ta’sirli lahzalaridan biriga aylandi.
Rayhon Ulasenova uchun o‘g‘lining uylanishi quvonchli va hayajonli kun bo‘ldi. Aktrisa tantana davomida farzandiga o‘zining ezgu tilaklarini bildirib, unga oilaviy hayotida baxt va totuvlik tiladi.
…