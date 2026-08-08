«Yeraltı» seriali yulduzi atrofida mojaro: 17 yoshli aktrisaning otasi shikoyat qildi

·5K·Madaniyat
«Yeraltı» seriali yulduzi atrofida mojaro: 17 yoshli aktrisaning otasi shikoyat qildi
Qisqacha

Ünal Çiftchi 17 yoshli qizi Ülkü Hilal Çiftchining o‘zidan 10 yosh katta serialdagi hamkori Hakan Çelebi bilan munosabatda bo‘lganini va uning aktyorlik faoliyati qonuniy vasiysi roziligisiz yo‘lga qo‘yilganini da’vo qildi. Shu sababli u menejerlik kompaniyasi rahbari Gözde Yılmaz hamda Hakan Çelebi yuzasidan huquqiy jarayon boshladi.

Bayonnomada keltirilgan ma’lumotlarga ko‘ra, ota Ünal Çiftchi qizi Ülkü Hilal Çiftchining OnTalent Menajerlik kompaniyasida faoliyat yuritishini ma’lum qilgan. Shuningdek, u qizining mobil telefonidagi WhatsApp yozishmalarini ko‘rib, o‘zidan 10 yosh katta serialdagi hamkori Hakan Çelebi bilan munosabatda bo‘lganini aniqlaganini bildirgan.

Vaziyatdan norozi ekanini bildirgan ota Çiftchi rafiqasi bilan nikohi davom etayotganini, biroq bolaning onasi mazkur holatga befarq munosabatda bo‘lganini da’vo qilgan.

«Mening roziligimsiz ishlatilgan»

Ünal Çiftchi voyaga yetmagan qizining mehnat faoliyati yuzasidan ham shikoyat qilgan. Uning ta’kidlashicha, qizining aktyorlik faoliyati davomida o‘zining, ya’ni qonuniy vasiysi sifatidagi roziligi olinmagan.

Shu sababli ota menejerlik kompaniyasi rahbari Gözde Yılmaz hamda aktyor Hakan Çelebi yuzasidan huquqiy jarayon boshlagan.

Qiz va ikki erkak portretlari yonma-yon joylashtirilgan.

Menajerlik kompaniyasidan yozma bayonot

Mazkur da’volar qisqa vaqt ichida turk matbuoti va shou-biznes kun tartibiga chiqqach, menejerlik kompaniyasi ham munosabat bildirdi.

Kompaniya yozma bayonotida Ülkü Hilal Çiftchining shu kunga qadar ishtirok etgan barcha loyihalari va aktyorlik faoliyatiga oid ishlar uning qonuniy vakilining xabardorligi va rasmiy roziligi asosida amalga oshirilganini ma’lum qildi. Kompaniya shu orqali otaning da’volarini rad etdi.

Bayonotda 17 yoshli aktrisaning shaxsiy hayotiga oid ayrim da’volar va oilaviy masalalarning ommaviy axborot vositalarida muhokama qilinishi to‘g‘ri emasligi ta’kidlangan.

Kompaniya, shuningdek, Ülkü Hilal Çiftchining shaxsiy hayoti, shaxsiy huquqlari va «bolaning ustuvor manfaatlari» har qanday bahs-munozaradan ustun qo‘yilishi kerakligini qayd etgan.

Bayonotda OAV va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilaridan ham ushbu masalaga nisbatan ehtiyotkorlik bilan yondashish so‘ralgan. Aktrisaning buguni va kelajagiga ta’sir qilishi mumkin bo‘lgan da’volarni tarqatmaslik, e’lon qilingan materiallarni esa o‘chirib tashlash iltimos qilingan.

Kompaniya, shuningdek, Ülkü Hilal Çiftchining shu kunga qadar olib borgan barcha aktyorlik faoliyati qonuniy vakilining xabardorligi va roziligi bilan, amaldagi qonunchilikka muvofiq amalga oshirilganini yana bir bor ta’kidlagan.

Bayonot yakunida kompaniya o‘ziga nisbatan ilgari surilgan haqiqatga to‘g‘ri kelmaydigan da’volar bo‘yicha qonuniy huquqlari saqlanib qolishini bildirgan. Shu bilan birga, kompaniya bundan buyon ham Ülkü Hilal Çiftchining huquqlari va professional kelajagini himoya qilishni ustuvor vazifa sifatida ko‘rishini ma’lum qilgan.

«Yeraltı» seriali yulduzi atrofida mojaro: 17 yoshli aktrisaning otasi shikoyat qildi
Ülkü Hilal ÇiftchiHakan ÇelebiÜnal ÇiftchiGözde YılmazOnTalent Menajerlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bir kunda 1 milliard so‘mdan ortiq: "O‘rgimchak odam: Yangi kun" O‘zbekistonda rekord yangilandiBir kunda 1 milliard so‘mdan ortiq: "O‘rgimchak odam: Yangi kun" O‘zbekistonda rekord yangilandiBugun, 06:08BLACKPINK 10 yoshda: guruh a’zolari 10 yilligini o‘zgacha tadbir uyushtirib nishonlashdiBLACKPINK 10 yoshda: guruh a’zolari 10 yilligini o‘zgacha tadbir uyushtirib nishonlashdiBugun, 05:50Yulduz Usmonova “Ummon”ning Buxoroda bekor qilingan konsertiga o‘zining keskin fikrlarini bildirdi (video)Yulduz Usmonova “Ummon”ning Buxoroda bekor qilingan konsertiga o‘zining keskin fikrlarini bildirdi (video)Kecha, 19:54Imron 27 kilo ozdi: “Hozir sahnada bemalol qimirlayapman” (video)Imron 27 kilo ozdi: “Hozir sahnada bemalol qimirlayapman” (video)Kecha, 13:55Shahzoda ijodga qaytdi: “Vosxishaysya, jizn odna” qo‘shig‘i taqdim etildi (audio)Shahzoda ijodga qaytdi: “Vosxishaysya, jizn odna” qo‘shig‘i taqdim etildi (audio)Kecha, 13:39Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdiRayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdiKecha, 12:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
Abbosbek Fayzullayevning kuyov navkaridan videolar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning kuyov navkaridan videolar tarqaldi (video)
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi