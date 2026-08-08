Arsenal yosh iqtidori Luyi Kopli ogʻir jarohat oldi
Luyi Kopli Real Betisga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvida tizzasining oldingi xochsimon bog‘lamlari (ACL) uzilishi tufayli uzoq muddatga safdan chiqdi. 19 yoshli yarim himoyachi Dublin shahridagi Aviva stadionida o‘tgan va Arsenalning 1:3 hisobidagi mag‘lubiyati bilan yakunlangan bahsda ikkinchi bo‘lim boshida maydonga tushib, ko‘p o‘tmay majburiy almashtirildi.
Arsenal yoshlar akademiyasining tarbiyalanuvchisi Luyi Kopli tizzasining oldingi xochsimon bogʻlamlari (ACL) uzilishi tufayli safdan uzoq muddatga chiqib ketdi. 19 yoshli yarim himoyachi Dublin shahridagi Aviva stadionida Real Betis jamoasiga qarshi kechgan oʻrtoqlik uchrashuvida jiddiy jarohat olib, bosh murabbiy Mikel Arteta boshchiligidagi asosiy tarkibga kirish imkoniyatidan vaqtinchalik mahrum boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, ushbu nazorat bahsi London klubining 1:3 hisobidagi magʻlubiyati bilan yakunlangan. Ikkinchi boʻlim boshida oʻyinga oʻng qanot himoyachisi sifatida qoʻshilgan yosh futbolchi maydonga tushganidan koʻp oʻtmay omadsizlikka uchragan va majburiy ravishda almashtirilgan edi. Tibbiy koʻrik natijalari jarohatning naqadar jiddiyligini tasdiqlagan.
Hissiy kechinmalar va irodali bayonotLuyi Kopli oʻzining ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarida muxlislarga murojaat qilib, boshidan kechirayotgan ogʻir hissiyotlarini yashirmagan. Futbolchi oʻz soʻzlarida shunday yozgan: «Hozirgi holatimni taʼriflashga soʻz ojiz. Oʻzim muxlislik qilib ulgʻaygan klub safida mavsumoldi oʻyinlarida qatnashishdek orzuim roʻyobga chiqqan bir paytda, ACL uzilganini bilish juda ogʻir». Shunga qaramay, yosh iqtidor qiyinchiliklarga taslim boʻlmasligini va maydonga yanada kuchayib qaytishini vaʼda qilgan.
Ushbu ogʻir jarohat futbolchining faoliyatidagi eng muhim pallalardan biriga toʻgʻri keldi. Mavsumning ikkinchi yarmida Krouli Taun safida muvaffaqiyatli ijara asosida toʻp surgan Kopli, Arsenal U-21 jamoasiga sardorlik qilgan edi. U Girona jamoasiga qarshi avvalgi oʻrtoqlik oʻyinida ham murabbiylar shtabida oʻng qanot himoyachisi sifatida ijobiy taassurot qoldirishga ulgurgandi.
Kelajakdagi rejalar va tiklanish jarayoniKlub rahbariyati futbolchining tajriba orttirishi uchun uni yana ijaraga berish masalasini koʻrib chiqayotgan edi, biroq yuzaga kelgan vaziyat tufayli bu rejalar vaqtincha toʻxtatildi. Endi Kopli oldida murakkab jarrohlik amaliyoti va uzoq davom etadigan reabilitatsiya bosqichi turibdi, bu esa uning yaqinlashib kelayotgan mavsumning katta qismini oʻtkazib yuborishiga sabab boʻladi.
Arsenal tibbiy shtabi yosh futbolchining jismoniy holatini toʻliq tiklash va uning avvalgi sport formasini qaytarish uchun barcha zarur choralarni koʻradi. Mazkur koʻngilsizlik London klubi va Hale End akademiyasi tarbiyalanuvchisi uchun jiddiy sinov boʻlib, uning katta futboldagi ilk qadamlaridagi tezlikni biroz sekinlashtirdi.
…