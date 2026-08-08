Arsenal yosh iqtidori Luyi Kopli ogʻir jarohat oldi

·64·Sport
Arsenal yosh iqtidori Luyi Kopli ogʻir jarohat oldi
Qisqacha

Luyi Kopli Real Betisga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvida tizzasining oldingi xochsimon bog‘lamlari (ACL) uzilishi tufayli uzoq muddatga safdan chiqdi. 19 yoshli yarim himoyachi Dublin shahridagi Aviva stadionida o‘tgan va Arsenalning 1:3 hisobidagi mag‘lubiyati bilan yakunlangan bahsda ikkinchi bo‘lim boshida maydonga tushib, ko‘p o‘tmay majburiy almashtirildi.

Arsenal yoshlar akademiyasining tarbiyalanuvchisi Luyi Kopli tizzasining oldingi xochsimon bogʻlamlari (ACL) uzilishi tufayli safdan uzoq muddatga chiqib ketdi. 19 yoshli yarim himoyachi Dublin shahridagi Aviva stadionida Real Betis jamoasiga qarshi kechgan oʻrtoqlik uchrashuvida jiddiy jarohat olib, bosh murabbiy Mikel Arteta boshchiligidagi asosiy tarkibga kirish imkoniyatidan vaqtinchalik mahrum boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, ushbu nazorat bahsi London klubining 1:3 hisobidagi magʻlubiyati bilan yakunlangan. Ikkinchi boʻlim boshida oʻyinga oʻng qanot himoyachisi sifatida qoʻshilgan yosh futbolchi maydonga tushganidan koʻp oʻtmay omadsizlikka uchragan va majburiy ravishda almashtirilgan edi. Tibbiy koʻrik natijalari jarohatning naqadar jiddiyligini tasdiqlagan.

Hissiy kechinmalar va irodali bayonot

Luyi Kopli oʻzining ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarida muxlislarga murojaat qilib, boshidan kechirayotgan ogʻir hissiyotlarini yashirmagan. Futbolchi oʻz soʻzlarida shunday yozgan: «Hozirgi holatimni taʼriflashga soʻz ojiz. Oʻzim muxlislik qilib ulgʻaygan klub safida mavsumoldi oʻyinlarida qatnashishdek orzuim roʻyobga chiqqan bir paytda, ACL uzilganini bilish juda ogʻir». Shunga qaramay, yosh iqtidor qiyinchiliklarga taslim boʻlmasligini va maydonga yanada kuchayib qaytishini vaʼda qilgan.

Ushbu ogʻir jarohat futbolchining faoliyatidagi eng muhim pallalardan biriga toʻgʻri keldi. Mavsumning ikkinchi yarmida Krouli Taun safida muvaffaqiyatli ijara asosida toʻp surgan Kopli, Arsenal U-21 jamoasiga sardorlik qilgan edi. U Girona jamoasiga qarshi avvalgi oʻrtoqlik oʻyinida ham murabbiylar shtabida oʻng qanot himoyachisi sifatida ijobiy taassurot qoldirishga ulgurgandi.

Kelajakdagi rejalar va tiklanish jarayoni

Klub rahbariyati futbolchining tajriba orttirishi uchun uni yana ijaraga berish masalasini koʻrib chiqayotgan edi, biroq yuzaga kelgan vaziyat tufayli bu rejalar vaqtincha toʻxtatildi. Endi Kopli oldida murakkab jarrohlik amaliyoti va uzoq davom etadigan reabilitatsiya bosqichi turibdi, bu esa uning yaqinlashib kelayotgan mavsumning katta qismini oʻtkazib yuborishiga sabab boʻladi.

Arsenal tibbiy shtabi yosh futbolchining jismoniy holatini toʻliq tiklash va uning avvalgi sport formasini qaytarish uchun barcha zarur choralarni koʻradi. Mazkur koʻngilsizlik London klubi va Hale End akademiyasi tarbiyalanuvchisi uchun jiddiy sinov boʻlib, uning katta futboldagi ilk qadamlaridagi tezlikni biroz sekinlashtirdi.

ArsenalLuyi KopliReal BetisAPLJarohat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Bugun, 09:54Joze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiJoze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiBugun, 02:31Real Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiReal Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiBugun, 02:10Barselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBarselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBugun, 01:55Manchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiManchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiBugun, 01:54Vest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiVest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiBugun, 00:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)