JCH-2026dan keyin Yevropa eshigi ochildi: Behruz Karimov «Lugano»ga o‘tdi!
O'zbekiston milliy terma jamoasining 18 yoshli himoyachisi Behruz Karimov Shveysariyaning «Lugano» klubi bilan shartnoma imzoladi, biroq uning Yevropaga ketishi Shveysariya ish vizasini olishiga bog'liq. Karimov Toshkentda tibbiy ko'rikdan o'tgan va shartnomani ham shu yerda rasmiylashtirgan. U 2026 yilgi jahon chempionatida Portugaliya va Kolumbiyaga qarshi uchrashuvlarni asosiy tarkibda boshlagach, Yevropa klublari e'tiboriga tushgan.
O‘zbekiston milliy terma jamoasining 18 yoshli himoyachisi Behruz Karimov faoliyatidagi eng muhim qadamlardan birini tashladi. «Surxon» futbolchisi Shveysariyaning «Lugano» klubi bilan shartnoma imzoladi va endi uni Yevropaga yo‘l olishdan faqat rasmiy hujjatlar jarayoni ajratib turibdi.
E’tiborlisi, Karimov 2026 yilgi jahon chempionatidagi o‘yinlaridan so‘ng Yevropa klublari nazariga tushgan edi. Oradan ko‘p vaqt o‘tmay, o‘sha qiziqish aniq transferga aylanmoqda.
Tibbiy ko‘rik ham, shartnoma ham Toshkentda
Jurnalist Narzulla Saydullayevning ma’lum qilishicha, Behruz Karimov yangi klubi uchun Toshkentda tibbiy ko‘rikdan o‘tgan.
Shundan so‘ng tomonlar shu yerning o‘zida shartnomani rasmiylashtirgan.
«Futbolchi Toshkentda yangi klubi uchun tibbiy ko‘rikdan o‘tdi va shu yerda shartnoma tuzdi. Behruz Shveysariya ish vizasini olishi bilan Luganoga uchib ketadi».
Demak, hozirgi bosqichda Karimovning asosiy kutayotgan masalasi — Shveysariyada ishlash huquqini beruvchi vizani olish. Hujjat tayyor bo‘lishi bilan u yangi jamoasi ixtiyoriga borib qo‘shilishi kutilmoqda.
Shveysariyaning Contropiede nashri ham 25 iyuldayoq «Lugano» 18 yoshli o‘zbekistonlik o‘ng qanot himoyachisini qo‘lga kiritgani va futbolchi shartnomaga imzo chekkani haqida xabar bergan edi.
Jahon chempionati Karimov uchun vitrinaga aylandi
Behruz Karimov hali 18 yoshda bo‘lsa-da, 2026 yilgi jahon chempionatida O‘zbekiston milliy jamoasi safida katta sahnaga chiqish imkoniyatiga ega bo‘ldi.
Shveysariya manbasi uning Portugaliya va Kolumbiyaga qarshi uchrashuvlarni asosiy tarkibda boshlaganini alohida qayd etgan.
Mundialdan keyin yosh himoyachiga Yevropa klublari qiziqishi oshdi. Ilgarigi xabarlarda Angliya, Germaniya va Fransiya klublari skautlari ham Karimovni kuzatgani aytilgan edi.
Oxir-oqibat birinchi jiddiy Yevropa qadami Shveysariya orqali tashlanmoqda.
«Lugano» nega qiziq variant?
«Lugano» oddiy o‘rtacha klub emas. Jamoa 1908 yilda tashkil etilgan va Shveysariya futbolida katta tarixga ega.
Klub rasmiy ma’lumotiga ko‘ra, «Lugano»:
— uch marta Shveysariya chempioni bo‘lgan;
— to‘rt marta mamlakat kubogini qo‘lga kiritgan;
— so‘nggi kubok g‘alabasini 2022 yilda nishonlagan.
2025/26 yilgi mavsumda esa jamoa Shveysariya Superligasini uchinchi o‘rinda yakunlab, UEFA Konferensiyalar ligasining ikkinchi saralash bosqichiga yo‘llanma oldi.
Bu Karimov uchun faqat yangi chempionat emas, Yevropa kuboklari muhitiga kirish imkoniyati ham degani.
«Lugano» aynan qaysi futbolchini olmoqda?
Karimovning asosiy pozitsiyasi — o‘ng qanot himoyasi. U zarurat bo‘lsa o‘ng yarimhimoyachi yoki chap qanot himoyasida ham harakat qila oladi.
Transfermarkt ma’lumotiga ko‘ra, futbolchi 2007 yil 7 avgustda tug‘ilgan, bo‘yi 180 santimetr va «Surxon» bilan shartnomasi 2027 yil oxirigacha amal qilishi kerak edi.
Zamonaviy futbolda «Lugano» singari klublar qanot himoyachisidan faqat himoyalanishni emas, balki yuqori tezlikda hujumga qo‘shilish, pressingda qatnashish va to‘p bilan ishonchli ishlashni ham talab qiladi.
Karimovning yoshi esa unga Yevropa futboli talablariga moslashish uchun katta zaxira beradi.
O‘zbekiston futboli uchun yana bir muhim qadam
Behruzning transferi alohida futbolchining yutug‘i bo‘lish bilan birga, o‘zbek futboli uchun ham ahamiyatli tendensiya.
Yosh futbolchi milliy terma jamoada imkoniyat oldi, jahon chempionatida o‘zini ko‘rsatdi va shu orqali Yevropa bozoriga chiqish eshigini ochdi.
Eng muhim jihat ham shu: Karimov Yevropaga faoliyatining yakuniy bosqichida emas, 18 yoshida ketmoqda. Agar u «Lugano»da muntazam o‘yin amaliyotiga ega bo‘lsa, keyingi bir necha yil uning faoliyatida hal qiluvchi davrga aylanishi mumkin.
Endi hamma narsa Shveysariya ish vizasiga bog‘liq. Hujjat tayyor bo‘lishi bilan O‘zbekiston milliy jamoasining yana bir yosh futbolchisi Yevropa chempionatidagi yangi sahifasini ochadi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…