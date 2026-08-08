JCH-2026dan keyin Yevropa eshigi ochildi: Behruz Karimov «Lugano»ga o‘tdi!

·199·Sport
JCH-2026dan keyin Yevropa eshigi ochildi: Behruz Karimov «Lugano»ga o‘tdi!
Qisqacha

O'zbekiston milliy terma jamoasining 18 yoshli himoyachisi Behruz Karimov Shveysariyaning «Lugano» klubi bilan shartnoma imzoladi, biroq uning Yevropaga ketishi Shveysariya ish vizasini olishiga bog'liq. Karimov Toshkentda tibbiy ko'rikdan o'tgan va shartnomani ham shu yerda rasmiylashtirgan. U 2026 yilgi jahon chempionatida Portugaliya va Kolumbiyaga qarshi uchrashuvlarni asosiy tarkibda boshlagach, Yevropa klublari e'tiboriga tushgan.

O‘zbekiston milliy terma jamoasining 18 yoshli himoyachisi Behruz Karimov faoliyatidagi eng muhim qadamlardan birini tashladi. «Surxon» futbolchisi Shveysariyaning «Lugano» klubi bilan shartnoma imzoladi va endi uni Yevropaga yo‘l olishdan faqat rasmiy hujjatlar jarayoni ajratib turibdi.

E’tiborlisi, Karimov 2026 yilgi jahon chempionatidagi o‘yinlaridan so‘ng Yevropa klublari nazariga tushgan edi. Oradan ko‘p vaqt o‘tmay, o‘sha qiziqish aniq transferga aylanmoqda.

Tibbiy ko‘rik ham, shartnoma ham Toshkentda

Jurnalist Narzulla Saydullayevning ma’lum qilishicha, Behruz Karimov yangi klubi uchun Toshkentda tibbiy ko‘rikdan o‘tgan.

Shundan so‘ng tomonlar shu yerning o‘zida shartnomani rasmiylashtirgan.

«Futbolchi Toshkentda yangi klubi uchun tibbiy ko‘rikdan o‘tdi va shu yerda shartnoma tuzdi. Behruz Shveysariya ish vizasini olishi bilan Luganoga uchib ketadi».

Demak, hozirgi bosqichda Karimovning asosiy kutayotgan masalasi — Shveysariyada ishlash huquqini beruvchi vizani olish. Hujjat tayyor bo‘lishi bilan u yangi jamoasi ixtiyoriga borib qo‘shilishi kutilmoqda.

Shveysariyaning Contropiede nashri ham 25 iyuldayoq «Lugano» 18 yoshli o‘zbekistonlik o‘ng qanot himoyachisini qo‘lga kiritgani va futbolchi shartnomaga imzo chekkani haqida xabar bergan edi.

Jahon chempionati Karimov uchun vitrinaga aylandi

Behruz Karimov hali 18 yoshda bo‘lsa-da, 2026 yilgi jahon chempionatida O‘zbekiston milliy jamoasi safida katta sahnaga chiqish imkoniyatiga ega bo‘ldi.

Shveysariya manbasi uning Portugaliya va Kolumbiyaga qarshi uchrashuvlarni asosiy tarkibda boshlaganini alohida qayd etgan.

Mundialdan keyin yosh himoyachiga Yevropa klublari qiziqishi oshdi. Ilgarigi xabarlarda Angliya, Germaniya va Fransiya klublari skautlari ham Karimovni kuzatgani aytilgan edi.

Oxir-oqibat birinchi jiddiy Yevropa qadami Shveysariya orqali tashlanmoqda.

«Lugano» nega qiziq variant?

«Lugano» oddiy o‘rtacha klub emas. Jamoa 1908 yilda tashkil etilgan va Shveysariya futbolida katta tarixga ega.

Klub rasmiy ma’lumotiga ko‘ra, «Lugano»:

— uch marta Shveysariya chempioni bo‘lgan;

— to‘rt marta mamlakat kubogini qo‘lga kiritgan;

— so‘nggi kubok g‘alabasini 2022 yilda nishonlagan.

2025/26 yilgi mavsumda esa jamoa Shveysariya Superligasini uchinchi o‘rinda yakunlab, UEFA Konferensiyalar ligasining ikkinchi saralash bosqichiga yo‘llanma oldi.

Bu Karimov uchun faqat yangi chempionat emas, Yevropa kuboklari muhitiga kirish imkoniyati ham degani.

«Lugano» aynan qaysi futbolchini olmoqda?

Karimovning asosiy pozitsiyasi — o‘ng qanot himoyasi. U zarurat bo‘lsa o‘ng yarimhimoyachi yoki chap qanot himoyasida ham harakat qila oladi.

Transfermarkt ma’lumotiga ko‘ra, futbolchi 2007 yil 7 avgustda tug‘ilgan, bo‘yi 180 santimetr va «Surxon» bilan shartnomasi 2027 yil oxirigacha amal qilishi kerak edi.

Zamonaviy futbolda «Lugano» singari klublar qanot himoyachisidan faqat himoyalanishni emas, balki yuqori tezlikda hujumga qo‘shilish, pressingda qatnashish va to‘p bilan ishonchli ishlashni ham talab qiladi.

Karimovning yoshi esa unga Yevropa futboli talablariga moslashish uchun katta zaxira beradi.

O‘zbekiston futboli uchun yana bir muhim qadam

Behruzning transferi alohida futbolchining yutug‘i bo‘lish bilan birga, o‘zbek futboli uchun ham ahamiyatli tendensiya.

Yosh futbolchi milliy terma jamoada imkoniyat oldi, jahon chempionatida o‘zini ko‘rsatdi va shu orqali Yevropa bozoriga chiqish eshigini ochdi.

Eng muhim jihat ham shu: Karimov Yevropaga faoliyatining yakuniy bosqichida emas, 18 yoshida ketmoqda. Agar u «Lugano»da muntazam o‘yin amaliyotiga ega bo‘lsa, keyingi bir necha yil uning faoliyatida hal qiluvchi davrga aylanishi mumkin.

Endi hamma narsa Shveysariya ish vizasiga bog‘liq. Hujjat tayyor bo‘lishi bilan O‘zbekiston milliy jamoasining yana bir yosh futbolchisi Yevropa chempionatidagi yangi sahifasini ochadi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Behruz KarimovLuganoO'zbekistonToshkentSurxon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Bugun, 09:54Joze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiJoze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiBugun, 02:31Real Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiReal Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiBugun, 02:10Barselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBarselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBugun, 01:55Manchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiManchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiBugun, 01:54Vest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiVest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiBugun, 00:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)