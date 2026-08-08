Arsenal Pedro Netoni transfer qilishga chaqirildi

·71·Sport
Arsenal Pedro Netoni transfer qilishga chaqirildi
Qisqacha

Arsenal sobiq hujumchisi Jeremi Aliadyer klubga Manchester Siti nishonida turgan Pedro Netoni 70 million funt sterling evaziga sotib olishni tavsiya qildi. Vinisius Junior Real Madrid bilan shartnomasini uzaytirganidan so'ng, Arsenal chap qanot uchun boshqa variantlarni ko'rib chiqmoqda va Bradli Barkola uchun raqobatga kirishishdan voz kechdi.

Londonning Arsenal klubi transfer bozorida oʻz rejalarini oʻzgartirishga majbur boʻlmoqda. Real Madrid hujumchisi Vinisius Junior bilan shartnoma uzaytirilgach, Mikel Arteta jamoasi chap qanotni kuchaytirish uchun boshqa muqobil variantlarni koʻrib chiqishni boshladi. Metro.co.uk nashri xabar qilishicha, klub sobiq hujumchisi Jeremi Aliadyer “kanonirlar”ga Manchester Siti nishonida turgan Pedro Netoni 70 million funt sterling evaziga oʻz safiga qoʻshib olishni tavsiya qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, Arsenal avvalroq braziliyalik yulduzni Leandro Trossard ketganidan keyin Premer-ligadagi eng koʻp maosh oluvchi futbolchiga aylantirishga tayyor edi. Biroq bu urinish muvaffaqiyatsiz yakunlangach, jamoa boshqa qimmatbaho transferlar, jumladan Bradli Barkola uchu raqobatga kirishishdan voz kechdi. Sobiq futbolchi Jeremi Aliadyer fikricha, soʻnggi mavsumlardagi katta xarajatlardan soʻng klub moliyaviy muvozanatni saqlab qolishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Moliyaviy muvozanat va oqilona yondashuv

Football Betting nashriga bergan intervyusida Aliadyer Arsenalning transfer siyosatiga alohida toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, soʻnggi transfer oynalarida amalga oshirilgan yirik xarajatlardan soʻng klub oʻz moliyaviy ahvolini jiddiy oʻylab koʻrishi kerak. Bruno Gimaraesning kelishi va boshqa xarajatlar fonida yangi vinger uchun 150 million funt sarflash qanchalik toʻgʻri ekanligi savol ostida qolmoqda.

“Ha, biz chempionmiz va koʻp pul ishlab topdik, lekin qachondir moliyaviy balansni ham saqlash kerak,” — deya taʼkidladi Jeremi Aliadyer. Uning fikricha, 70 million funt sterling evaziga Chelsi futbolchisi Pedro Netoni xarid qilish moliyaviy jihatdan ancha oqilona qaror boʻlishi mumkin.

Pedro Netoning imkoniyatlari va tarkibdagi raqobat

Pedro Neto 2024 yilning avgust oyida Vulverxemptondan Chelsi safiga oʻtganidan beri 103 ta uchrashuvda maydonga tushib, 19 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Hozirda unga Pep Gvardiola jamoasi ham qiziqish bildirmoqda. Sobiq hujumchining taʼkidlashicha, portugaliyalik vinger Angliya Premyer-ligasida koʻp yillardan beri toʻp surib kelmoqda va bu turnirni yaxshi biladi.

Shuningdek, Arsenal allaqachon Kristos Tsolisni oʻz safiga qoʻshib ulgurgani eslatib oʻtildi. 40 million sarflab sotib olingan futbolchini zaxirada qoldirib boʻlmasligini taʼkidlagan ekspert, klub har bir variantni yaxshilab oʻylab koʻrishi lozimligini qoʻshimcha qildi. Chelsi esa hozircha oʻz futbolchisini sotish niyatida emas, biroq 41 nafar oʻyinchidan iborat kengaytirilgan tarkibni qisqartirish zarurati mavjudligi sababli transfer oynasining oxirigacha koʻplab mish-mishlar tarqalishi tabiiy hol.

ArsenalPedro NetoTransferPremyer-ligaChelsi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Bugun, 09:54Joze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiJoze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiBugun, 02:31Real Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiReal Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiBugun, 02:10Barselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBarselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBugun, 01:55Manchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiManchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiBugun, 01:54Vest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiVest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiBugun, 00:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)