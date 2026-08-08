Arsenal Pedro Netoni transfer qilishga chaqirildi
Arsenal sobiq hujumchisi Jeremi Aliadyer klubga Manchester Siti nishonida turgan Pedro Netoni 70 million funt sterling evaziga sotib olishni tavsiya qildi. Vinisius Junior Real Madrid bilan shartnomasini uzaytirganidan so'ng, Arsenal chap qanot uchun boshqa variantlarni ko'rib chiqmoqda va Bradli Barkola uchun raqobatga kirishishdan voz kechdi.
Londonning Arsenal klubi transfer bozorida oʻz rejalarini oʻzgartirishga majbur boʻlmoqda. Real Madrid hujumchisi Vinisius Junior bilan shartnoma uzaytirilgach, Mikel Arteta jamoasi chap qanotni kuchaytirish uchun boshqa muqobil variantlarni koʻrib chiqishni boshladi. Metro.co.uk nashri xabar qilishicha, klub sobiq hujumchisi Jeremi Aliadyer “kanonirlar”ga Manchester Siti nishonida turgan Pedro Netoni 70 million funt sterling evaziga oʻz safiga qoʻshib olishni tavsiya qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, Arsenal avvalroq braziliyalik yulduzni Leandro Trossard ketganidan keyin Premer-ligadagi eng koʻp maosh oluvchi futbolchiga aylantirishga tayyor edi. Biroq bu urinish muvaffaqiyatsiz yakunlangach, jamoa boshqa qimmatbaho transferlar, jumladan Bradli Barkola uchu raqobatga kirishishdan voz kechdi. Sobiq futbolchi Jeremi Aliadyer fikricha, soʻnggi mavsumlardagi katta xarajatlardan soʻng klub moliyaviy muvozanatni saqlab qolishi muhim ahamiyat kasb etadi.
Moliyaviy muvozanat va oqilona yondashuvFootball Betting nashriga bergan intervyusida Aliadyer Arsenalning transfer siyosatiga alohida toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, soʻnggi transfer oynalarida amalga oshirilgan yirik xarajatlardan soʻng klub oʻz moliyaviy ahvolini jiddiy oʻylab koʻrishi kerak. Bruno Gimaraesning kelishi va boshqa xarajatlar fonida yangi vinger uchun 150 million funt sarflash qanchalik toʻgʻri ekanligi savol ostida qolmoqda.
“Ha, biz chempionmiz va koʻp pul ishlab topdik, lekin qachondir moliyaviy balansni ham saqlash kerak,” — deya taʼkidladi Jeremi Aliadyer. Uning fikricha, 70 million funt sterling evaziga Chelsi futbolchisi Pedro Netoni xarid qilish moliyaviy jihatdan ancha oqilona qaror boʻlishi mumkin.
Pedro Netoning imkoniyatlari va tarkibdagi raqobatPedro Neto 2024 yilning avgust oyida Vulverxemptondan Chelsi safiga oʻtganidan beri 103 ta uchrashuvda maydonga tushib, 19 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Hozirda unga Pep Gvardiola jamoasi ham qiziqish bildirmoqda. Sobiq hujumchining taʼkidlashicha, portugaliyalik vinger Angliya Premyer-ligasida koʻp yillardan beri toʻp surib kelmoqda va bu turnirni yaxshi biladi.
Shuningdek, Arsenal allaqachon Kristos Tsolisni oʻz safiga qoʻshib ulgurgani eslatib oʻtildi. 40 million sarflab sotib olingan futbolchini zaxirada qoldirib boʻlmasligini taʼkidlagan ekspert, klub har bir variantni yaxshilab oʻylab koʻrishi lozimligini qoʻshimcha qildi. Chelsi esa hozircha oʻz futbolchisini sotish niyatida emas, biroq 41 nafar oʻyinchidan iborat kengaytirilgan tarkibni qisqartirish zarurati mavjudligi sababli transfer oynasining oxirigacha koʻplab mish-mishlar tarqalishi tabiiy hol.
…