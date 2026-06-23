Kevin De Bruyne Belgiya terma jamoasining muvaffaqiyatsizligidan xavotirda

·0·Sport
Kevin De Bruyne Belgiya terma jamoasining muvaffaqiyatsizligidan xavotirda

Belgiya terma jamoasi sardori Kevin De Bruyne Shimoliy Amerikada oʻtayotgan 2026-yilgi jahon chempionatidagi omadsiz startdan soʻng oʻz jamoadoshlarini jiddiy ogohlantirdi. "Qizil iblislar" guruh bosqichining dastlabki ikki turida gʻalaba qozona olmagach, turnirni erta tark etish xavfi ostida qolmoqda. Musobaqa favoritlaridan biri sanalgan jamoaning bunday holatga tushib qolishi futbol jamoatchiligi uchun kutilmagan hol boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Rudi Garcia qoʻl ostidagi jamoa Eron va Misrga qarshi bahslarda durang qayd etib, bor-yoʻgʻi ikki ochko jamgʻardi. Eng achinarlisi, Belgiya futbolchilari hozircha raqib darvozasiga birorta ham gol ura olishmadi; Misr bilan oʻyindagi yagona gol raqib himoyachisi Mohamed Hany tomonidan oʻz darvozasiga kiritilgan edi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Kevin De Bruyne jamoadagi ichki muhit va maydondagi xatolar haqida ochiq gapirdi.

Xatolar va ruhiy bosim

"Biz juda koʻp bolalarcha xatolarga yoʻl qoʻydik va oʻzimizga ortiqcha bosim yuklab oldik", — dedi De Bruyne Gazzetta nashriga bergan intervyusida. Uning taʼkidlashicha, Eron bilan oʻyinda koʻplab zarbalar berilganiga qaramay, omad ham jamoa tomonda boʻlgan. Xususan, Mehdi Taremi tomonidan urilgan gol ofsayd tufayli bekor qilingani belgiyaliklarni magʻlubiyatdan qutqarib qolgan edi.

Hozirda Napoli sharafini himoya qilayotgan 34 yoshli pleymeyker oʻzi va Romelu Lukaku jismoniy jihatdan eng yuqori sport formasida emasligini tan oldi. Biroq, u tajriba va yetakchilik qobiliyati jamoani qiyin vaziyatdan olib chiqishiga ishonmoqda. Kevinning fikricha, yirik turnirlarda kayfiyat tez oʻzgaradi va hozir iroda koʻrsatish vaqti keldi.

Oltin avlodning soʻnggi imkoniyati

Belgiya futbolining "oltin avlodi" vakillari boʻlgan Kevin De Bruyne va Romelu Lukaku oʻrtasidagi bogʻliqlik yillar davomida jamoaning asosi boʻlib kelgan. Ammo soʻnggi oʻyinlar bu tandemning avvalgi samaradorligini yoʻqotganini koʻrsatmoqda. Lukakuning gollarsiz seriyasi fonida muxlislar va ekspertlar tarkibda Charles De Ketelaere kabi yoshroq ijrochilarga imkon berish kerakligini aytishmoqda.

Shunga qaramay, Kevin De Bruyne shaxsiy munosabatlarni chetga surib, bor eʼtiborni jamoaviy maqsadga qaratish lozimligini uqtirmoqda. "Biz vazifani uddalay olmayapmiz, lekin buni toʻgʻrilash imkonimiz bor", — deya xulosa qildi yarim himoyachi. Belgiya terma jamoasi pley-off yoʻllanmasini qoʻlga kiritish uchun guruhdagi soʻnggi oʻyinda maksimal natija koʻrsatishi shart.

BelgiyaKevin De BruyneRomelu LukakuJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Luis Suarez Lionel Messi haqida: «Uni ta’riflashga soʻz ojiz»Luis Suarez Lionel Messi haqida: «Uni ta’riflashga soʻz ojiz»Bugun, 22:36O‘zbekiston va Portugaliya o‘yinini jonli matnli tarzda kuzatib boringO‘zbekiston va Portugaliya o‘yinini jonli matnli tarzda kuzatib boringBugun, 22:30Otabek Umarov va Shahnoza Mirziyoyeva milliy terma jamoani qo‘llab-quvvatlamoqdaOtabek Umarov va Shahnoza Mirziyoyeva milliy terma jamoani qo‘llab-quvvatlamoqdaBugun, 22:26Jon Terri Chelsi rahbariyatidan norozi: Afsonaviy sardor nega eʼtibordan chetda qoldi?Jon Terri Chelsi rahbariyatidan norozi: Afsonaviy sardor nega eʼtibordan chetda qoldi?Bugun, 22:19O‘zbekiston — Portugaliya bahsini qayerda tomosha qilish mumkin?O‘zbekiston — Portugaliya bahsini qayerda tomosha qilish mumkin?Bugun, 22:03Tottenxem Madridning Real klubi bilan yosh iqtidor transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiTottenxem Madridning Real klubi bilan yosh iqtidor transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiBugun, 21:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...