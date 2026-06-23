Kevin De Bruyne Belgiya terma jamoasining muvaffaqiyatsizligidan xavotirda
Belgiya terma jamoasi sardori Kevin De Bruyne Shimoliy Amerikada oʻtayotgan 2026-yilgi jahon chempionatidagi omadsiz startdan soʻng oʻz jamoadoshlarini jiddiy ogohlantirdi. "Qizil iblislar" guruh bosqichining dastlabki ikki turida gʻalaba qozona olmagach, turnirni erta tark etish xavfi ostida qolmoqda. Musobaqa favoritlaridan biri sanalgan jamoaning bunday holatga tushib qolishi futbol jamoatchiligi uchun kutilmagan hol boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Rudi Garcia qoʻl ostidagi jamoa Eron va Misrga qarshi bahslarda durang qayd etib, bor-yoʻgʻi ikki ochko jamgʻardi. Eng achinarlisi, Belgiya futbolchilari hozircha raqib darvozasiga birorta ham gol ura olishmadi; Misr bilan oʻyindagi yagona gol raqib himoyachisi Mohamed Hany tomonidan oʻz darvozasiga kiritilgan edi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Kevin De Bruyne jamoadagi ichki muhit va maydondagi xatolar haqida ochiq gapirdi.
Xatolar va ruhiy bosim"Biz juda koʻp bolalarcha xatolarga yoʻl qoʻydik va oʻzimizga ortiqcha bosim yuklab oldik", — dedi De Bruyne Gazzetta nashriga bergan intervyusida. Uning taʼkidlashicha, Eron bilan oʻyinda koʻplab zarbalar berilganiga qaramay, omad ham jamoa tomonda boʻlgan. Xususan, Mehdi Taremi tomonidan urilgan gol ofsayd tufayli bekor qilingani belgiyaliklarni magʻlubiyatdan qutqarib qolgan edi.
Hozirda Napoli sharafini himoya qilayotgan 34 yoshli pleymeyker oʻzi va Romelu Lukaku jismoniy jihatdan eng yuqori sport formasida emasligini tan oldi. Biroq, u tajriba va yetakchilik qobiliyati jamoani qiyin vaziyatdan olib chiqishiga ishonmoqda. Kevinning fikricha, yirik turnirlarda kayfiyat tez oʻzgaradi va hozir iroda koʻrsatish vaqti keldi.
Oltin avlodning soʻnggi imkoniyatiBelgiya futbolining "oltin avlodi" vakillari boʻlgan Kevin De Bruyne va Romelu Lukaku oʻrtasidagi bogʻliqlik yillar davomida jamoaning asosi boʻlib kelgan. Ammo soʻnggi oʻyinlar bu tandemning avvalgi samaradorligini yoʻqotganini koʻrsatmoqda. Lukakuning gollarsiz seriyasi fonida muxlislar va ekspertlar tarkibda Charles De Ketelaere kabi yoshroq ijrochilarga imkon berish kerakligini aytishmoqda.
Shunga qaramay, Kevin De Bruyne shaxsiy munosabatlarni chetga surib, bor eʼtiborni jamoaviy maqsadga qaratish lozimligini uqtirmoqda. "Biz vazifani uddalay olmayapmiz, lekin buni toʻgʻrilash imkonimiz bor", — deya xulosa qildi yarim himoyachi. Belgiya terma jamoasi pley-off yoʻllanmasini qoʻlga kiritish uchun guruhdagi soʻnggi oʻyinda maksimal natija koʻrsatishi shart.
…