Rayhon Ulasenovaning o‘g‘li to‘yida kelin-kuyovning raqsi e’tibor markazida bo‘ldi (video)

·384·Madaniyat
Rayhon Ulasenovaning o‘g‘li to‘yida kelin-kuyovning raqsi e’tibor markazida bo‘ldi (video)
Qisqacha

Rayhon Ulasenovaning o'g'li Azizbek va Azizaxonning to'yi kecha, 7 avgust kuni bo'lib o'tdi. Marosimda kelin-kuyov to'y uchun maxsus tayyorlangan raqsni ijro etib, mehmonlar olqishiga sazovor bo'ldi. Azizaxon to'y ko'ylagida raqsga tushish noqulay bo'lgani sababli sahnaga maxsus tayyorlangan qizil libosda chiqdi. Ularning chiqishi ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tomonidan ham iliq kutib olindi.

Aktrisa va boshlovchi Rayhon Ulasenovaning o‘g‘li Azizbekning to‘yi kecha, 7 avgust kuni bo‘lib o‘tdi. Hashamatli to‘ydan olingan qiziqarli videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, kuzatuvchilarning katta qiziqishiga sabab bo‘ldi.

Videolardan birida Azizbek va Azizaxon to‘y uchun maxsus tayyorlangan raqsni birgalikda ijro etgani aks etgan. Juftlikning chiqishi marosimga tashrif buyurgan mehmonlarning ham e’tiborini tortib, ular tomonidan olqishlar bilan kutib olingan.

Ayniqsa, kelinning raqsi ko‘pchilikka manzur bo‘lgan. To‘y ko‘ylagida raqsga tushish biroz noqulay bo‘lgani sababli Azizaxon maxsus tayyorlangan qizil libosda sahnaga chiqib, kuyov bilan birgalikda raqs ijro etgan.

Mazkur chiqish ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tomonidan ham iliq kutib olindi. Izohlarda kuzatuvchilar Azizbek va Azizaxon bir-biriga juda mos ekanini, ikkalasi ham chiroyli ko‘rinishga ega ekanini ta’kidlab, ularning raqsini ham yuqori baholashdi.

To‘yda bir qator taniqli san’atkorlar ham ishtirok etib, mehmonlarga bayramona kayfiyat ulashdi.

Rayhon UlasenovaAzizbekAzizaxon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ozodbek Nazarbekov yosh ijodkorning iltimosiga ko‘ra duet kuyladi (video)Ozodbek Nazarbekov yosh ijodkorning iltimosiga ko‘ra duet kuyladi (video)Bugun, 09:55Rayhon Ulasenovaning o‘g‘li to‘yida tort kesish marosimi (video)Rayhon Ulasenovaning o‘g‘li to‘yida tort kesish marosimi (video)Bugun, 09:37O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlarO‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlarBugun, 06:10Yangi film suratga olish jarayonida Jeki Chan qo‘lidan jarohatlangani aytilmoqdaYangi film suratga olish jarayonida Jeki Chan qo‘lidan jarohatlangani aytilmoqdaBugun, 05:55Anvar Sobirov: «Ronaldo qilmagan xatoni men qildim»Anvar Sobirov: «Ronaldo qilmagan xatoni men qildim»Bugun, 00:01Mashhur aktyor Abdumannon Ubaydullayev 86 yoshida vafot etdiMashhur aktyor Abdumannon Ubaydullayev 86 yoshida vafot etdiKecha, 23:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
Abbosbek Fayzullayevning kuyov navkaridan videolar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning kuyov navkaridan videolar tarqaldi (video)