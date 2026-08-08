Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindi
Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra va Galaxy S23 FE uchun Android 17 hamda One UI 9.0 eng oxirgi yirik dasturiy yangilanish bo'ladi. 2023-yilda Android 13 va One UI 5.1 bilan taqdim etilgan ushbu modellar hozirda Android 16 QPR2 bazasidagi One UI 8.5 qobig'ida ishlamoqda. Qurilmalar Android 17 dan keyin xavfsizlik yamoqlarini olishi mumkin, biroq Android 18 versiyasiga o'ta olmaydi.
Samsung kompaniyasi flagman qurilmalar uchun moʻljallangan dasturiy taʼminot siyosatini davom ettirgan holda, mashhur Galaxy S23 seriyasidagi smartfonlar qaysi operatsion tizimgacha yangilanishini rasman tasdiqladi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra hamda Galaxy S23 FE modellariga Android 17 operatsion tizimi va One UI 9.0 interfeysi eng oxirgi yirik dasturiy yangilanish boʻlib xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur qaror ushbu turkumdagi gadjetlar egalari uchun muhim ahamiyat kasb etadi, chunki mazkur yangilanishdan soʻng qurilmalar operatsion tizimning keyingi avlodiga oʻta olmaydi. Ushbu qadam Samsung tomonidan ilgari eʼlon qilingan uzoq muddatli qoʻllab-quvvatlash strategiyasiga toʻliq mos keladi va foydalanuvchilarga oʻz smartfonlarining kelajakdagi imkoniyatlarini oldindan rejalashtirish imkonini beradi.
Yangilanishlar tarixi va bosqichlariEslatib oʻtamiz, Galaxy S23 turkumidagi barcha modellar bozorga 2023-yilda taqdim etilgan boʻlib, dastlab Android 13 va One UI 5.1 dasturiy taʼminoti bazasida ishga tushirilgan edi. Ishlab chiqaruvchi oʻsha vaqtdayoq ushbu qurilmalar uchun toʻrtta yirik operatsion tizim yangilanishini taqdim etishni vaʼda qilgan edi. Hozirgi kunga qadar mazkur vaʼdaning asosiy qismi bajarilib, foydalanuvchilar dastlabki uchta yirik yangilanishni qabul qilib ulgurishdi.
Ayni paytda mazkur turkumdagi smartfonlar Android 16 QPR2 bazasidagi One UI 8.5 qobigʻi ostida ishlamoqda. Rejaga koʻra, Android 17 kelgusida ushbu qurilmalar uchun oxirgi marra boʻladi. Qurilma egalari mazkur soʻnggi yirik yangilanishni olganidan keyin ham xavfsizlik yamoqlari bilan maʼlum muddat taʼminlanishi kutilmoqda, biroq Android 18 versiyasiga oʻtish imkoniyati texnik jihatdan taqdim etilmaydi.
…