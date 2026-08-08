Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindi

·72·Texno
Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindi
Qisqacha

Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra va Galaxy S23 FE uchun Android 17 hamda One UI 9.0 eng oxirgi yirik dasturiy yangilanish bo'ladi. 2023-yilda Android 13 va One UI 5.1 bilan taqdim etilgan ushbu modellar hozirda Android 16 QPR2 bazasidagi One UI 8.5 qobig'ida ishlamoqda. Qurilmalar Android 17 dan keyin xavfsizlik yamoqlarini olishi mumkin, biroq Android 18 versiyasiga o'ta olmaydi.

Samsung kompaniyasi flagman qurilmalar uchun moʻljallangan dasturiy taʼminot siyosatini davom ettirgan holda, mashhur Galaxy S23 seriyasidagi smartfonlar qaysi operatsion tizimgacha yangilanishini rasman tasdiqladi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra hamda Galaxy S23 FE modellariga Android 17 operatsion tizimi va One UI 9.0 interfeysi eng oxirgi yirik dasturiy yangilanish boʻlib xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur qaror ushbu turkumdagi gadjetlar egalari uchun muhim ahamiyat kasb etadi, chunki mazkur yangilanishdan soʻng qurilmalar operatsion tizimning keyingi avlodiga oʻta olmaydi. Ushbu qadam Samsung tomonidan ilgari eʼlon qilingan uzoq muddatli qoʻllab-quvvatlash strategiyasiga toʻliq mos keladi va foydalanuvchilarga oʻz smartfonlarining kelajakdagi imkoniyatlarini oldindan rejalashtirish imkonini beradi.

Yangilanishlar tarixi va bosqichlari

Eslatib oʻtamiz, Galaxy S23 turkumidagi barcha modellar bozorga 2023-yilda taqdim etilgan boʻlib, dastlab Android 13 va One UI 5.1 dasturiy taʼminoti bazasida ishga tushirilgan edi. Ishlab chiqaruvchi oʻsha vaqtdayoq ushbu qurilmalar uchun toʻrtta yirik operatsion tizim yangilanishini taqdim etishni vaʼda qilgan edi. Hozirgi kunga qadar mazkur vaʼdaning asosiy qismi bajarilib, foydalanuvchilar dastlabki uchta yirik yangilanishni qabul qilib ulgurishdi.

Ayni paytda mazkur turkumdagi smartfonlar Android 16 QPR2 bazasidagi One UI 8.5 qobigʻi ostida ishlamoqda. Rejaga koʻra, Android 17 kelgusida ushbu qurilmalar uchun oxirgi marra boʻladi. Qurilma egalari mazkur soʻnggi yirik yangilanishni olganidan keyin ham xavfsizlik yamoqlari bilan maʼlum muddat taʼminlanishi kutilmoqda, biroq Android 18 versiyasiga oʻtish imkoniyati texnik jihatdan taqdim etilmaydi.

SamsungGalaxy S23Android 17One UITexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27Wacom Movinkpad 11: raqamli ijodkorlar uchun hamyonbop planshetWacom Movinkpad 11: raqamli ijodkorlar uchun hamyonbop planshetBugun, 02:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi