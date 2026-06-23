Luis Suarez Lionel Messi haqida: «Uni ta’riflashga soʻz ojiz»
Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi 2026-yilgi Jahon chempionatida navbatdagi tarixiy natijani qayd etib, futbol olamini hayratda qoldirishda davom etmoqda. Uning yaqin doʻsti va Inter Miami klubidagi jamoadoshi Luis Suarez argentinalik yulduzning ushbu muvaffaqiyatlariga munosabat bildirib, uni dunyoning tengsiz futbolchisi deb atadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Musobaqaning dastlabki bosqichlarida Lionel Messi Avstriya terma jamoasi darvozasiga ikkita gol urib, Argentina gʻalabasini ta’minlash bilan birga, Jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Messining mundiallardagi gollari soni 18 taga yetdi va u germaniyalik afsonaviy hujumchi Miroslav Klose oʻrnatgan rekordni yangiladi.
Luis Suarez oʻz intervyusida Messining nafaqat maydondagi mahorati, balki uning ruhiy holati ham muhimligini ta’kidladi. «Uni futbolchi sifatida ham, tomoshabin sifatida ham ta’riflashga soʻz ojiz. Men uchun uni yaqindan taniydigan doʻst sifatida, Leoning baxtli ekanini va Jahon chempionatidan zavq olayotganini koʻrish — eng katta quvonchdir», — deydi uayrlik hujumchi.
Tarixiy rekord va hissiy bosimLionel Messi uchun ushbu turnir nafaqat sport natijalari, balki shaxsiy sinovlar bilan ham kechmoqda. Jazoirga qarshi oʻyinda (3:0) xet-trik qayd etgan futbolchi gollardan soʻng koʻz yoshlarini tiya olmagan edi. Ma’lum boʻlishicha, uning otasi Jorge Messi ayni damda ogʻir xastalik bilan kurashmoqda va shifoxonada davolanmoqda.
Shunga qaramay, Messi maydonda oʻzining eng yaxshi oʻyinlarini namoyish etishda davom etmoqda. Argentina terma jamoasi himoyachisi Lisandro Martinez ham sardorni qoʻllab-quvvatlab, butun jamoa uning atrofida birlashganini ma’lum qildi. Martinezning soʻzlariga koʻra, hozirgi vaziyatda Leo oʻzini yolgʻiz his qilmasligi va futboldan zavq olishi juda muhim.
«Uni hech kim bilan solishtirishga hojat yoʻq. U choʻqqida yolgʻiz oʻzi turibdi. Men shunchaki uning argentinalik ekanidan va biz bilan birgaligidan faxrlanaman. Biz uning har bir daqiqasidan zavqlanishimiz kerak», — deya qoʻshimcha qildi Lisandro Martinez.
Eslatib oʻtamiz, Lionel Messi boshchiligidagi Argentina terma jamoasi ushbu Jahon chempionatida asosiy favoritlardan biri sifatida koʻrilmoqda. Messi esa har bir oʻyinda yangi rekordlarni oʻrnatib, oʻzining «tarixdagi eng buyuk futbolchi» maqomini mustahkamlab bormoqda. Muxlislar va mutaxassislar uning bu sport formasini saqlab qolishi jamoani yana bir bor chempionlikka yetaklashiga ishonch bildirishmoqda.
…