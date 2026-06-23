Luis Suarez Lionel Messi haqida: «Uni ta’riflashga soʻz ojiz»

·0·Sport
Luis Suarez Lionel Messi haqida: «Uni ta’riflashga soʻz ojiz»

Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi 2026-yilgi Jahon chempionatida navbatdagi tarixiy natijani qayd etib, futbol olamini hayratda qoldirishda davom etmoqda. Uning yaqin doʻsti va Inter Miami klubidagi jamoadoshi Luis Suarez argentinalik yulduzning ushbu muvaffaqiyatlariga munosabat bildirib, uni dunyoning tengsiz futbolchisi deb atadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Musobaqaning dastlabki bosqichlarida Lionel Messi Avstriya terma jamoasi darvozasiga ikkita gol urib, Argentina gʻalabasini ta’minlash bilan birga, Jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Messining mundiallardagi gollari soni 18 taga yetdi va u germaniyalik afsonaviy hujumchi Miroslav Klose oʻrnatgan rekordni yangiladi.

Luis Suarez oʻz intervyusida Messining nafaqat maydondagi mahorati, balki uning ruhiy holati ham muhimligini ta’kidladi. «Uni futbolchi sifatida ham, tomoshabin sifatida ham ta’riflashga soʻz ojiz. Men uchun uni yaqindan taniydigan doʻst sifatida, Leoning baxtli ekanini va Jahon chempionatidan zavq olayotganini koʻrish — eng katta quvonchdir», — deydi uayrlik hujumchi.

Tarixiy rekord va hissiy bosim

Lionel Messi uchun ushbu turnir nafaqat sport natijalari, balki shaxsiy sinovlar bilan ham kechmoqda. Jazoirga qarshi oʻyinda (3:0) xet-trik qayd etgan futbolchi gollardan soʻng koʻz yoshlarini tiya olmagan edi. Ma’lum boʻlishicha, uning otasi Jorge Messi ayni damda ogʻir xastalik bilan kurashmoqda va shifoxonada davolanmoqda.

Shunga qaramay, Messi maydonda oʻzining eng yaxshi oʻyinlarini namoyish etishda davom etmoqda. Argentina terma jamoasi himoyachisi Lisandro Martinez ham sardorni qoʻllab-quvvatlab, butun jamoa uning atrofida birlashganini ma’lum qildi. Martinezning soʻzlariga koʻra, hozirgi vaziyatda Leo oʻzini yolgʻiz his qilmasligi va futboldan zavq olishi juda muhim.

«Uni hech kim bilan solishtirishga hojat yoʻq. U choʻqqida yolgʻiz oʻzi turibdi. Men shunchaki uning argentinalik ekanidan va biz bilan birgaligidan faxrlanaman. Biz uning har bir daqiqasidan zavqlanishimiz kerak», — deya qoʻshimcha qildi Lisandro Martinez.

Eslatib oʻtamiz, Lionel Messi boshchiligidagi Argentina terma jamoasi ushbu Jahon chempionatida asosiy favoritlardan biri sifatida koʻrilmoqda. Messi esa har bir oʻyinda yangi rekordlarni oʻrnatib, oʻzining «tarixdagi eng buyuk futbolchi» maqomini mustahkamlab bormoqda. Muxlislar va mutaxassislar uning bu sport formasini saqlab qolishi jamoani yana bir bor chempionlikka yetaklashiga ishonch bildirishmoqda.

Lionel MessiLuis SuarezArgentinaJahon ChempionatiInter Miami
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kevin De Bruyne Belgiya terma jamoasining muvaffaqiyatsizligidan xavotirdaKevin De Bruyne Belgiya terma jamoasining muvaffaqiyatsizligidan xavotirdaBugun, 22:36O‘zbekiston va Portugaliya o‘yinini jonli matnli tarzda kuzatib boringO‘zbekiston va Portugaliya o‘yinini jonli matnli tarzda kuzatib boringBugun, 22:30Otabek Umarov va Shahnoza Mirziyoyeva milliy terma jamoani qo‘llab-quvvatlamoqdaOtabek Umarov va Shahnoza Mirziyoyeva milliy terma jamoani qo‘llab-quvvatlamoqdaBugun, 22:26Jon Terri Chelsi rahbariyatidan norozi: Afsonaviy sardor nega eʼtibordan chetda qoldi?Jon Terri Chelsi rahbariyatidan norozi: Afsonaviy sardor nega eʼtibordan chetda qoldi?Bugun, 22:19O‘zbekiston — Portugaliya bahsini qayerda tomosha qilish mumkin?O‘zbekiston — Portugaliya bahsini qayerda tomosha qilish mumkin?Bugun, 22:03Tottenxem Madridning Real klubi bilan yosh iqtidor transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiTottenxem Madridning Real klubi bilan yosh iqtidor transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiBugun, 21:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...