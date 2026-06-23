Arsenal va Yuventus sobiq yulduzi Aaron Ramsey murabbiylik faoliyatini boshladi

·0·Sport
Arsenal va Yuventus sobiq yulduzi Aaron Ramsey murabbiylik faoliyatini boshladi

Uels futboli tarixidagi eng yorqin namoyandalardan biri, uzoq yillar davomida Londonning Arsenal hamda Turinning Yuventus klublari sharafini himoya qilgan Aaron Ramsey kutilmagan qarorga keldi. 35 yoshli tajribali yarim himoyachi professional futbolchilik faoliyatini yakunlaganini eʼlon qilib, darhol murabbiylik sohasiga qadam qoʻydi. Uning yangi ish joyi Angliyaning Oksford Yunayted klubi boʻladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oksford Yunayted rahbariyati Aaron Ramsey jamoaning yangi bosh murabbiyi etib tayinlanganini rasman tasdiqladi. Maʼlum qilinishicha, uelslik mutaxassis ushbu lavozim uchun oʻtkazilgan qizgʻin tanlovda koʻplab nomzodlarni ortda qoldirib, klub egalarida ijobiy taassurot qoldira olgan. Bu tayinlov Ramsey uchun murabbiylikdagi ilk jiddiy va doimiy ish joyi boʻlib xizmat qiladi.

Tajriba va yangi ambitsiyalar

Faoliyati davomida Arsen Venger va Massimiliano Allegri kabi dunyo futboli afsonalari qoʻl ostida toʻp surgan Ramsey, ulardan olingan bilim va tajribani endi amaliyotda qoʻllashni maqsad qilgan. Angliya Chempionshipida ishtirok etayotgan Oksford Yunayted uning strategik qarashlari va zamonaviy futbolga boʻlgan yondashuviga yuqori baho berdi.

Tayinlovdan soʻng bergan ilk intervyusida Ramsey shunday dedi: “Oksford Yunayted bosh murabbiyi etib tayinlanish men uchun katta sharaf va imtiyozdir. Klub mutasaddilari bilan oʻtkazilgan muzokaralar davomida men bu yerdagi ulkan ambitsiya va muvaffaqiyatga boʻlgan intilishni his qildim. Bu imkoniyat meni juda hayajonlantirmoqda”.

Ramseyning soʻzlariga koʻra, u murabbiylik faoliyatiga koʻp yillar davomida tayyorgarlik koʻrib kelgan. Yuqori bosim ostidagi oʻyinlar va nufuzli turnirlardagi tajribasi unga jamoada professional ish muhitini yaratishda yordam beradi. Uelslik mutaxassis jamoaga yuqori standartlar, mehnatsevarlik va qatʼiy intizom madaniyatini olib kirishni niyat qilgan.

Klub rahbariyatining ishonchi

Oksford Yunayted raisi Dusan Bogdanovicning taʼkidlashicha, Ramsey bilan uchrashuvning ilk daqiqalaridanoq uning maqsadlari klubning uzoq muddatli rejalari bilan hamohang ekanligi maʼlum boʻlgan. Klub rahbariyati yosh va gʻoyalarga boy murabbiy jamoani yangi bosqichga olib chiqishiga ishonch bildirdi.

“Biz jamoamizning keyingi rivojlanish bosqichini shakllantira oladigan yetakchini qidirayotgan edik. Aaron har bir bosqichda bizni hayratda qoldirdi va biz u klubni oldinga boshlay oladigan toʻgʻri inson ekanligiga aminmiz”, — deya qoʻshimcha qildi Bogdanovic.

Eslatib oʻtamiz, Aaron Ramsey futbolchi sifatida Arsenal tarkibida uch marta Angliya kubogi sohibiga aylangan va Yuventus bilan Italiya chempionligini qoʻlga kiritgan. Endilikda u oʻzining boy tajribasini maydon tashqarisida, murabbiylik oʻrindigʻida namoyish etishi kutilmoqda.

Aaron RamseyArsenalYuventusOksford YunaytedFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid ayollar futboli tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirdiReal Madrid ayollar futboli tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirdiKecha, 23:18Cristiano Ronaldo tarixiy natija qayd etdi: Oltita jahon chempionatida gol urgan ilk futbolchiCristiano Ronaldo tarixiy natija qayd etdi: Oltita jahon chempionatida gol urgan ilk futbolchiKecha, 22:53Kevin De Bruyne Belgiya terma jamoasining muvaffaqiyatsizligidan xavotirdaKevin De Bruyne Belgiya terma jamoasining muvaffaqiyatsizligidan xavotirdaKecha, 22:36Luis Suarez Lionel Messi haqida: «Uni ta’riflashga soʻz ojiz»Luis Suarez Lionel Messi haqida: «Uni ta’riflashga soʻz ojiz»Kecha, 22:36O‘zbekiston va Portugaliya o‘yinini jonli matnli tarzda kuzatib boringO‘zbekiston va Portugaliya o‘yinini jonli matnli tarzda kuzatib boringKecha, 22:30Otabek Umarov va Shahnoza Mirziyoyeva milliy terma jamoani qo‘llab-quvvatlamoqdaOtabek Umarov va Shahnoza Mirziyoyeva milliy terma jamoani qo‘llab-quvvatlamoqdaKecha, 22:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...