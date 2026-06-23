Arsenal va Yuventus sobiq yulduzi Aaron Ramsey murabbiylik faoliyatini boshladi
Uels futboli tarixidagi eng yorqin namoyandalardan biri, uzoq yillar davomida Londonning Arsenal hamda Turinning Yuventus klublari sharafini himoya qilgan Aaron Ramsey kutilmagan qarorga keldi. 35 yoshli tajribali yarim himoyachi professional futbolchilik faoliyatini yakunlaganini eʼlon qilib, darhol murabbiylik sohasiga qadam qoʻydi. Uning yangi ish joyi Angliyaning Oksford Yunayted klubi boʻladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oksford Yunayted rahbariyati Aaron Ramsey jamoaning yangi bosh murabbiyi etib tayinlanganini rasman tasdiqladi. Maʼlum qilinishicha, uelslik mutaxassis ushbu lavozim uchun oʻtkazilgan qizgʻin tanlovda koʻplab nomzodlarni ortda qoldirib, klub egalarida ijobiy taassurot qoldira olgan. Bu tayinlov Ramsey uchun murabbiylikdagi ilk jiddiy va doimiy ish joyi boʻlib xizmat qiladi.
Tajriba va yangi ambitsiyalarFaoliyati davomida Arsen Venger va Massimiliano Allegri kabi dunyo futboli afsonalari qoʻl ostida toʻp surgan Ramsey, ulardan olingan bilim va tajribani endi amaliyotda qoʻllashni maqsad qilgan. Angliya Chempionshipida ishtirok etayotgan Oksford Yunayted uning strategik qarashlari va zamonaviy futbolga boʻlgan yondashuviga yuqori baho berdi.
Tayinlovdan soʻng bergan ilk intervyusida Ramsey shunday dedi: “Oksford Yunayted bosh murabbiyi etib tayinlanish men uchun katta sharaf va imtiyozdir. Klub mutasaddilari bilan oʻtkazilgan muzokaralar davomida men bu yerdagi ulkan ambitsiya va muvaffaqiyatga boʻlgan intilishni his qildim. Bu imkoniyat meni juda hayajonlantirmoqda”.
Ramseyning soʻzlariga koʻra, u murabbiylik faoliyatiga koʻp yillar davomida tayyorgarlik koʻrib kelgan. Yuqori bosim ostidagi oʻyinlar va nufuzli turnirlardagi tajribasi unga jamoada professional ish muhitini yaratishda yordam beradi. Uelslik mutaxassis jamoaga yuqori standartlar, mehnatsevarlik va qatʼiy intizom madaniyatini olib kirishni niyat qilgan.
Klub rahbariyatining ishonchiOksford Yunayted raisi Dusan Bogdanovicning taʼkidlashicha, Ramsey bilan uchrashuvning ilk daqiqalaridanoq uning maqsadlari klubning uzoq muddatli rejalari bilan hamohang ekanligi maʼlum boʻlgan. Klub rahbariyati yosh va gʻoyalarga boy murabbiy jamoani yangi bosqichga olib chiqishiga ishonch bildirdi.
“Biz jamoamizning keyingi rivojlanish bosqichini shakllantira oladigan yetakchini qidirayotgan edik. Aaron har bir bosqichda bizni hayratda qoldirdi va biz u klubni oldinga boshlay oladigan toʻgʻri inson ekanligiga aminmiz”, — deya qoʻshimcha qildi Bogdanovic.
Eslatib oʻtamiz, Aaron Ramsey futbolchi sifatida Arsenal tarkibida uch marta Angliya kubogi sohibiga aylangan va Yuventus bilan Italiya chempionligini qoʻlga kiritgan. Endilikda u oʻzining boy tajribasini maydon tashqarisida, murabbiylik oʻrindigʻida namoyish etishi kutilmoqda.
…