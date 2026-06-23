Cristiano Ronaldo tarixiy natija qayd etdi: Portugaliya Oʻzbekistonni yirik hisobda magʻlub etdi
2026-yilgi Jahon chempionati guruh bosqichi doirasida Portugaliya terma jamoasi Oʻzbekistonga qarshi bahs olib bordi. Mazkur uchrashuvda Roberto Martinez shogirdlari 5:0 hisobida gʻalaba qozonib, turnirdagi ilk ochkolarini qoʻlga kiritishdi. Oʻyinning asosiy qahramoniga aylangan Cristiano Ronaldo nafaqat dubl qayd etdi, balki jahon futboli tarixida yangi sahifa ochdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning 6-daqiqasidayoq Cristiano Ronaldo hisobni ochdi. Joao Cancelo tomonidan yetkazib berilgan toʻpni yaqin burchakka aniq yoʻllagan hujumchi, oltita Jahon chempionatida gol urgan tarixdagi ilk erkak futbolchiga aylandi. Goal.com nashrining xabar berishicha, ushbu gol portugaliyalik yulduz uchun turnir tarixidagi rekordlarni yangilash yoʻlidagi muhim qadam boʻldi.
Portugaliyaliklar ikkinchi golni kutilmagan uslubda kiritishdi. Ronaldo jarima zarbasini ijro etishga tayyorgarlik koʻrayotgan bir paytda, Nuno Mendes pastki burchakni aniq nishonga oldi va hisobni 2:0 koʻrinishiga keltirdi. Oʻzbekiston terma jamoasi Azizjon Gʻaniyevning uzoq masofadan yoʻllagan zarbasi bilan javob qaytarishga yaqin edi, biroq VAR tizimi hujum boshlanishida Joao Canceloga nisbatan fol ishlatilgan deb topib, golni bekor qildi.
Maydondagi ustunlik va himoyadagi xatolarOʻyinning keyingi qismlarida ham Portugaliya bosimni kamaytirgani yoʻq. Bruno Fernandes tomonidan uzatilgan ajoyib pasdan soʻng Cristiano Ronaldo Abduvohid Neʼmatov darvozasini ikkinchi bor ishgʻol qilib, dublini nishonladi. Oʻzbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov bir vaziyatda Ronaldoning xet-trik qayd etishiga toʻsqinlik qilgan boʻlsa-da, keyinchalik burchakdan uzatilgan toʻp unga tegib oʻz darvozasidan joy oldi.
Uchrashuvga yakuniy nuqtani zaxiradan maydonga tushgan Rafael Leao qoʻydi. Uning yuqori burchakka yoʻllagan kuchli zarbasi oʻyindagi soʻnggi gol boʻldi. Oʻzbekiston terma jamoasi darvozaboni Abduvohid Neʼmatov bir necha bor Ronaldoning xavfli zarbalarini qaytarib, hisob yanada yiriklashib ketishining oldini oldi.
Ushbu gʻalaba Portugaliya uchun Kongo DR bilan qayd etilgan durangdan soʻng oʻziga xos reabilitatsiya boʻldi. Oʻzbekiston terma jamoasi uchun esa bu magʻlubiyat guruhdagi vaziyatni murakkablashtiradi. Jamoamiz himoyachisi Abduqodir Husanov va darvozabon Abduvohid Neʼmatov oʻyin davomida katta bosim ostida harakat qilishlariga toʻgʻri keldi.
…