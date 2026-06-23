Cristiano Ronaldo tarixiy natija qayd etdi: Portugaliya Oʻzbekistonni yirik hisobda magʻlub etdi

·0·Sport
Cristiano Ronaldo tarixiy natija qayd etdi: Portugaliya Oʻzbekistonni yirik hisobda magʻlub etdi

2026-yilgi Jahon chempionati guruh bosqichi doirasida Portugaliya terma jamoasi Oʻzbekistonga qarshi bahs olib bordi. Mazkur uchrashuvda Roberto Martinez shogirdlari 5:0 hisobida gʻalaba qozonib, turnirdagi ilk ochkolarini qoʻlga kiritishdi. Oʻyinning asosiy qahramoniga aylangan Cristiano Ronaldo nafaqat dubl qayd etdi, balki jahon futboli tarixida yangi sahifa ochdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning 6-daqiqasidayoq Cristiano Ronaldo hisobni ochdi. Joao Cancelo tomonidan yetkazib berilgan toʻpni yaqin burchakka aniq yoʻllagan hujumchi, oltita Jahon chempionatida gol urgan tarixdagi ilk erkak futbolchiga aylandi. Goal.com nashrining xabar berishicha, ushbu gol portugaliyalik yulduz uchun turnir tarixidagi rekordlarni yangilash yoʻlidagi muhim qadam boʻldi.

Portugaliyaliklar ikkinchi golni kutilmagan uslubda kiritishdi. Ronaldo jarima zarbasini ijro etishga tayyorgarlik koʻrayotgan bir paytda, Nuno Mendes pastki burchakni aniq nishonga oldi va hisobni 2:0 koʻrinishiga keltirdi. Oʻzbekiston terma jamoasi Azizjon Gʻaniyevning uzoq masofadan yoʻllagan zarbasi bilan javob qaytarishga yaqin edi, biroq VAR tizimi hujum boshlanishida Joao Canceloga nisbatan fol ishlatilgan deb topib, golni bekor qildi.

Maydondagi ustunlik va himoyadagi xatolar

Oʻyinning keyingi qismlarida ham Portugaliya bosimni kamaytirgani yoʻq. Bruno Fernandes tomonidan uzatilgan ajoyib pasdan soʻng Cristiano Ronaldo Abduvohid Neʼmatov darvozasini ikkinchi bor ishgʻol qilib, dublini nishonladi. Oʻzbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov bir vaziyatda Ronaldoning xet-trik qayd etishiga toʻsqinlik qilgan boʻlsa-da, keyinchalik burchakdan uzatilgan toʻp unga tegib oʻz darvozasidan joy oldi.

Uchrashuvga yakuniy nuqtani zaxiradan maydonga tushgan Rafael Leao qoʻydi. Uning yuqori burchakka yoʻllagan kuchli zarbasi oʻyindagi soʻnggi gol boʻldi. Oʻzbekiston terma jamoasi darvozaboni Abduvohid Neʼmatov bir necha bor Ronaldoning xavfli zarbalarini qaytarib, hisob yanada yiriklashib ketishining oldini oldi.

Ushbu gʻalaba Portugaliya uchun Kongo DR bilan qayd etilgan durangdan soʻng oʻziga xos reabilitatsiya boʻldi. Oʻzbekiston terma jamoasi uchun esa bu magʻlubiyat guruhdagi vaziyatni murakkablashtiradi. Jamoamiz himoyachisi Abduqodir Husanov va darvozabon Abduvohid Neʼmatov oʻyin davomida katta bosim ostida harakat qilishlariga toʻgʻri keldi.

Cristiano RonaldoOʻzbekistonPortugaliyaJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu O‘zbekistonga qarshi dubl qayd etdiRonaldu O‘zbekistonga qarshi dubl qayd etdiKecha, 23:41Arsenal va Yuventus sobiq yulduzi Aaron Ramsey murabbiylik faoliyatini boshladiArsenal va Yuventus sobiq yulduzi Aaron Ramsey murabbiylik faoliyatini boshladiKecha, 23:31Real Madrid ayollar futboli tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirdiReal Madrid ayollar futboli tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirdiKecha, 23:18Cristiano Ronaldo tarixiy natija qayd etdi: Oltita jahon chempionatida gol urgan ilk futbolchiCristiano Ronaldo tarixiy natija qayd etdi: Oltita jahon chempionatida gol urgan ilk futbolchiKecha, 22:53Kevin De Bruyne Belgiya terma jamoasining muvaffaqiyatsizligidan xavotirdaKevin De Bruyne Belgiya terma jamoasining muvaffaqiyatsizligidan xavotirdaKecha, 22:36Luis Suarez Lionel Messi haqida: «Uni ta’riflashga soʻz ojiz»Luis Suarez Lionel Messi haqida: «Uni ta’riflashga soʻz ojiz»Kecha, 22:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...