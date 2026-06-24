Manchester Yunayted va Arsenal Angliya Premer-ligasining yangi yulduzi uchun kurashmoqda
Angliya Premer-ligasining joriy mavsumida oʻzining yorqin oʻyinlari bilan koʻplab grand jamoalar eʼtiborini tortgan Bournemouth yarim himoyachisi Alex Scott transfer bozoridagi eng talabgir oʻyinchilardan biriga aylandi. 22 yoshli iqtidor egasi uchun ayni damda Manchester Yunayted va Arsenal jiddiy kurash boshlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Daily Mail nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, har ikki klub ham futbolchining rivojlanishini diqqat bilan kuzatib bormoqda. Alex Scott oʻtgan mavsumda Bournemouth tarkibida barqaror oʻyin koʻrsatib, oʻzini ijodkor maydon markazi vakili sifatida namoyon etdi. U hatto Tomas Tuxel boshqaruvidagi Angliya terma jamoasining Jahon chempionati uchun kengaytirilgan tarkibiga kirishga yaqin kelgan edi.
Transfer narxi va asosiy daʼvogarlarBournemouth oʻz yulduzini osonlikcha qoʻyib yubormoqchi emas. Goal.com xabariga koʻra, klub futbolchi uchun kamida 60 million funt sterling (taxminan 79 million dollar) talab qilmoqda. Shunga qaramay, "olchalar" futbolchi bilan amaldagi shartnomani uzaytirish niyatidan ham voz kechmagan.
Manchester Yunayted yarim himoya chizigʻini tubdan isloh qilishni rejalashtirgan. Faxriy tayanch yarim himoyachisi Casemiro jamoani tark etganidan soʻng, klub rahbariyati bu pozitsiyaga yangi qon quyishni maqsad qilgan. Manchesterliklar allaqachon Atalanta aʼzosi Ederson transferi boʻyicha kelishuvga erishgan boʻlsalar-da, Chempionlar ligasi oldidan tarkibni yanada kuchaytirish niyatida.
Arsenal ustozi Mikel Arteta ham Scottning texnik qobiliyati va yoshiga yuqori baho bermoqda. Shunisi qiziqki, joriy mavsumda Bournemouth Emirates Stadium stadionida Arsenal ustidan gʻalaba qozonganida, yagona golga aynan Alex Scott mualliflik qilgan edi. Bu oʻyin London klubi rahbariyatida katta taassurot qoldirgan.
Raqobat kuchaymoqdaFaqatgina ikki grand bilan cheklanib qolmay, poygaga Tottenxem ham qoʻshilgan. "Shporlar" ushbu transfer oynasida tajovuzkorroq strategiya tanlagan holda, yosh iqtidor uchun katta mablagʻ sarflashga tayyor ekanliklarini bildirishgan. Bu esa Scott uchun kurashni yanada qizitib yuboradi.
Manchester Yunayted lagerida esa vaziyat biroz murakkabroq. Jamoa nafaqat Scott, balki quyi ligaga tushib ketgan Vest Xem yarim himoyachisi Mateus Fernandesga ham qiziqish bildirmoqda. Agar munosib taklif tushsa, jamoani Manuel Ugarte tark etishi mumkin, bu esa yangi transferlar uchun moliyaviy imkoniyat yaratadi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Alex Scottning kelajagi yaqin oylarda hal boʻladi. Angliya futbolining eng istiqbolli vakillaridan biri hisoblangan futbolchi grand klublardan biriga oʻtish orqali oʻz faoliyatida yangi bosqichga koʻtarilishi kutilmoqda.
…