Manchester Yunayted va Arsenal Angliya Premer-ligasining yangi yulduzi uchun kurashmoqda

·39·Sport
Manchester Yunayted va Arsenal Angliya Premer-ligasining yangi yulduzi uchun kurashmoqda

Angliya Premer-ligasining joriy mavsumida oʻzining yorqin oʻyinlari bilan koʻplab grand jamoalar eʼtiborini tortgan Bournemouth yarim himoyachisi Alex Scott transfer bozoridagi eng talabgir oʻyinchilardan biriga aylandi. 22 yoshli iqtidor egasi uchun ayni damda Manchester Yunayted va Arsenal jiddiy kurash boshlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Daily Mail nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, har ikki klub ham futbolchining rivojlanishini diqqat bilan kuzatib bormoqda. Alex Scott oʻtgan mavsumda Bournemouth tarkibida barqaror oʻyin koʻrsatib, oʻzini ijodkor maydon markazi vakili sifatida namoyon etdi. U hatto Tomas Tuxel boshqaruvidagi Angliya terma jamoasining Jahon chempionati uchun kengaytirilgan tarkibiga kirishga yaqin kelgan edi.

Transfer narxi va asosiy daʼvogarlar

Bournemouth oʻz yulduzini osonlikcha qoʻyib yubormoqchi emas. Goal.com xabariga koʻra, klub futbolchi uchun kamida 60 million funt sterling (taxminan 79 million dollar) talab qilmoqda. Shunga qaramay, "olchalar" futbolchi bilan amaldagi shartnomani uzaytirish niyatidan ham voz kechmagan.

Manchester Yunayted yarim himoya chizigʻini tubdan isloh qilishni rejalashtirgan. Faxriy tayanch yarim himoyachisi Casemiro jamoani tark etganidan soʻng, klub rahbariyati bu pozitsiyaga yangi qon quyishni maqsad qilgan. Manchesterliklar allaqachon Atalanta aʼzosi Ederson transferi boʻyicha kelishuvga erishgan boʻlsalar-da, Chempionlar ligasi oldidan tarkibni yanada kuchaytirish niyatida.

Arsenal ustozi Mikel Arteta ham Scottning texnik qobiliyati va yoshiga yuqori baho bermoqda. Shunisi qiziqki, joriy mavsumda Bournemouth Emirates Stadium stadionida Arsenal ustidan gʻalaba qozonganida, yagona golga aynan Alex Scott mualliflik qilgan edi. Bu oʻyin London klubi rahbariyatida katta taassurot qoldirgan.

Raqobat kuchaymoqda

Faqatgina ikki grand bilan cheklanib qolmay, poygaga Tottenxem ham qoʻshilgan. "Shporlar" ushbu transfer oynasida tajovuzkorroq strategiya tanlagan holda, yosh iqtidor uchun katta mablagʻ sarflashga tayyor ekanliklarini bildirishgan. Bu esa Scott uchun kurashni yanada qizitib yuboradi.

Manchester Yunayted lagerida esa vaziyat biroz murakkabroq. Jamoa nafaqat Scott, balki quyi ligaga tushib ketgan Vest Xem yarim himoyachisi Mateus Fernandesga ham qiziqish bildirmoqda. Agar munosib taklif tushsa, jamoani Manuel Ugarte tark etishi mumkin, bu esa yangi transferlar uchun moliyaviy imkoniyat yaratadi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Alex Scottning kelajagi yaqin oylarda hal boʻladi. Angliya futbolining eng istiqbolli vakillaridan biri hisoblangan futbolchi grand klublardan biriga oʻtish orqali oʻz faoliyatida yangi bosqichga koʻtarilishi kutilmoqda.

Manchester YunaytedArsenalBournemouthAlex ScottTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

WhoScored Portugaliya va O‘zbekiston futbolchilariga qanday baho qo‘ydi?WhoScored Portugaliya va O‘zbekiston futbolchilariga qanday baho qo‘ydi?Bugun, 01:54Jud Bellingem Angliya terma jamoasida Wayne Rooney rekordini yangiladiJud Bellingem Angliya terma jamoasida Wayne Rooney rekordini yangiladiBugun, 01:36Ronaldu O‘zbekiston ustidan g‘alabadan keyin nimalar dedi?Ronaldu O‘zbekiston ustidan g‘alabadan keyin nimalar dedi?Bugun, 01:09Chelsi Enzo Fernandez uchun narx belgiladi: Real Madrid transferga tayyorgarlik koʻrmoqdaChelsi Enzo Fernandez uchun narx belgiladi: Real Madrid transferga tayyorgarlik koʻrmoqdaBugun, 00:34Krishtianu Ronaldu Portugaliyaning Jahon chempionatidagi eng yaxshi to‘purariga aylandiKrishtianu Ronaldu Portugaliyaning Jahon chempionatidagi eng yaxshi to‘purariga aylandiBugun, 00:25Krishtianu Ronaldu O‘zbekistonga qarshi gollari bilan yangi natija qayd etdiKrishtianu Ronaldu O‘zbekistonga qarshi gollari bilan yangi natija qayd etdiBugun, 00:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...