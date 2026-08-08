Gleyson Bremer: «Yuventus»ni qiyin damda tark etish qochish bilan barobar»
Gleyson Bremer Tottenxem, Bavariya va Inter klublarining qiziqishiga qaramay, Yuventusda qolib, jamoani avvalgi yuqori cho'qqilariga qaytarish niyatida ekanini bildirdi. 29 yoshli braziliyalik futbolchi qiyin pallada jamoani tark etish qochish bilan barobar ekanini, agar ketsa, buni yoshi ulg'aygach va boshini mag'rur ko'targan holda amalga oshirishini aytdi.
Turinning Yuventus klubi markaziy himoyachisi Gleyson Bremer yozgi transfer oynasida jamoani tark etishi mumkinligi haqidagi xabarlarga qat'iy nuqta qo'ydi. 29 yoshli braziliyalik futbolchi Yevropaning yetakchi jamoalaridan, jumladan Tottenxem, Bavariya va Inter klublaridan qiziqishlar bo'lishiga qaramay, Bianconeri safida qolishini va jamoani avvalgi yuqori cho'qqilarga qaytarish niyatida ekanini ma'lum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, tajribali himoyachi 2022-yilda Torino shahridagi qo'shni jamoadan o'tganidan buyon turinliklar safida jami 122 ta uchrashuvda maydonga tushdi. Luciano Spalletti boshchiligidagi 2025/26-yilgi mavsumda Yuventus A Seriyada omadsizroq qatnashib, oltinchi o'rinni egallagan bo'lsa-da, Bremer himoya chizig'ida o'zining ishonchli o'yini bilan ajralib turdi. U mavsum davomida havodagi kurashlarda g'alaba qozonish (79 ta) va xavfli vaziyatlarni bartaraf etish (113 ta) ko'rsatkichlari bo'yicha jamoadoshlari orasida ikkinchi o'rinni egalladi.
Kelajak borasidagi qat'iy qarorLa Gazzetta dello Sport nashriga bergan intervyusida Bremer transfer mish-mishlariga oydinlik kiritib, klub rahbariyatiga hech qachon ketish istagini bildirmaganini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, aynan qiyin pallada jamoadan voz kechish o'zini o'zi aldash va qochish bilan tengdir.
«Men Yuventusga sotib yuborishimni so'rab murojaat qilmaganim aniq. Ayniqsa, klub va o'zim uchun og'ir bo'lgan boy berilgan pallalarda bu xayolimga ham kelmagani rost. Agar bir kuni Yuventusni tark etadigan bo'lsam, buni yoshi ulg'aygach, boshimni mag'rur ko'tarib, asosiy eshikdan chiqib ketgan holda amalga oshiraman», — dedi futbolchi.
Ambitsiyalar va yangi mavsum rejalariAvvalroq Bremer Yuventusning umumiy darajasi pasayib ketganidan noroziligini bildirib, klubdek ulkan jamoa faqat A Seriyada kuchli to'rtlik uchun kurashish bilan cheklanib qolmasligi kerakligini aytgandi. Biroq futbolchi bu tanqidlar klubni tark etish uchun bahona emasligini, aksincha uning yuksak ambitsiyalari va Bianconerini sobiq shon-shuhratiga qaytarish istagidan kelib chiqqanini tushuntirdi.
«Men bu so'zlarni ketish uchun qidirilgan bahona sifatida aytganim yo'q. Aksincha, o'z ambitsiyalarimni ko'rsatmoqchi edim, chunki faoliyatimni faqat bitta Italiya kubogi bilan yakunlashni istamayman. Menga ko'proq yutuqlar kerak. Spalletti aytganidek, biz hali kerakli darajadan biroz ortdamiz, ammo Randal Kolo Muani va Kerim Alaybegovich kabi muhim poydevorlarni qo'yyapmiz. Shuningdek, o'zimning yaqin do'stim Duglas Luizning imkoniyatlariga to'la ishonaman», — deya qo'shimcha qildi himoyachi.
Oldinda Yuventusni Spalletti taktik tizimini sinovdan o'tkazish uchun yana uchta o'rtoqlik uchrashuvi kutib turibdi. Turinliklar 23-avgust kuni Frosinone jamoasiga qarshi bahs bilan A Seriya mavsumini boshlaydi. Yangi futbolchilarning jamoaga moslashuvi Chempionlar ligasi yo'llanmasi uchun kurashda muhim ahamiyat kasb etishi kutilmoqda.
…