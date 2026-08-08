Gleyson Bremer: «Yuventus»ni qiyin damda tark etish qochish bilan barobar»

·59·Sport
Gleyson Bremer: «Yuventus»ni qiyin damda tark etish qochish bilan barobar»
Qisqacha

Gleyson Bremer Tottenxem, Bavariya va Inter klublarining qiziqishiga qaramay, Yuventusda qolib, jamoani avvalgi yuqori cho'qqilariga qaytarish niyatida ekanini bildirdi. 29 yoshli braziliyalik futbolchi qiyin pallada jamoani tark etish qochish bilan barobar ekanini, agar ketsa, buni yoshi ulg'aygach va boshini mag'rur ko'targan holda amalga oshirishini aytdi.

Turinning Yuventus klubi markaziy himoyachisi Gleyson Bremer yozgi transfer oynasida jamoani tark etishi mumkinligi haqidagi xabarlarga qat'iy nuqta qo'ydi. 29 yoshli braziliyalik futbolchi Yevropaning yetakchi jamoalaridan, jumladan Tottenxem, Bavariya va Inter klublaridan qiziqishlar bo'lishiga qaramay, Bianconeri safida qolishini va jamoani avvalgi yuqori cho'qqilarga qaytarish niyatida ekanini ma'lum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, tajribali himoyachi 2022-yilda Torino shahridagi qo'shni jamoadan o'tganidan buyon turinliklar safida jami 122 ta uchrashuvda maydonga tushdi. Luciano Spalletti boshchiligidagi 2025/26-yilgi mavsumda Yuventus A Seriyada omadsizroq qatnashib, oltinchi o'rinni egallagan bo'lsa-da, Bremer himoya chizig'ida o'zining ishonchli o'yini bilan ajralib turdi. U mavsum davomida havodagi kurashlarda g'alaba qozonish (79 ta) va xavfli vaziyatlarni bartaraf etish (113 ta) ko'rsatkichlari bo'yicha jamoadoshlari orasida ikkinchi o'rinni egalladi.

Kelajak borasidagi qat'iy qaror

La Gazzetta dello Sport nashriga bergan intervyusida Bremer transfer mish-mishlariga oydinlik kiritib, klub rahbariyatiga hech qachon ketish istagini bildirmaganini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, aynan qiyin pallada jamoadan voz kechish o'zini o'zi aldash va qochish bilan tengdir.

«Men Yuventusga sotib yuborishimni so'rab murojaat qilmaganim aniq. Ayniqsa, klub va o'zim uchun og'ir bo'lgan boy berilgan pallalarda bu xayolimga ham kelmagani rost. Agar bir kuni Yuventusni tark etadigan bo'lsam, buni yoshi ulg'aygach, boshimni mag'rur ko'tarib, asosiy eshikdan chiqib ketgan holda amalga oshiraman», — dedi futbolchi.

Ambitsiyalar va yangi mavsum rejalari

Avvalroq Bremer Yuventusning umumiy darajasi pasayib ketganidan noroziligini bildirib, klubdek ulkan jamoa faqat A Seriyada kuchli to'rtlik uchun kurashish bilan cheklanib qolmasligi kerakligini aytgandi. Biroq futbolchi bu tanqidlar klubni tark etish uchun bahona emasligini, aksincha uning yuksak ambitsiyalari va Bianconerini sobiq shon-shuhratiga qaytarish istagidan kelib chiqqanini tushuntirdi.

«Men bu so'zlarni ketish uchun qidirilgan bahona sifatida aytganim yo'q. Aksincha, o'z ambitsiyalarimni ko'rsatmoqchi edim, chunki faoliyatimni faqat bitta Italiya kubogi bilan yakunlashni istamayman. Menga ko'proq yutuqlar kerak. Spalletti aytganidek, biz hali kerakli darajadan biroz ortdamiz, ammo Randal Kolo Muani va Kerim Alaybegovich kabi muhim poydevorlarni qo'yyapmiz. Shuningdek, o'zimning yaqin do'stim Duglas Luizning imkoniyatlariga to'la ishonaman», — deya qo'shimcha qildi himoyachi.

Oldinda Yuventusni Spalletti taktik tizimini sinovdan o'tkazish uchun yana uchta o'rtoqlik uchrashuvi kutib turibdi. Turinliklar 23-avgust kuni Frosinone jamoasiga qarshi bahs bilan A Seriya mavsumini boshlaydi. Yangi futbolchilarning jamoaga moslashuvi Chempionlar ligasi yo'llanmasi uchun kurashda muhim ahamiyat kasb etishi kutilmoqda.

Gleyson BremerYuventusA SeriyaTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Bugun, 09:54Joze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiJoze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiBugun, 02:31Real Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiReal Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiBugun, 02:10Barselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBarselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBugun, 01:55Manchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiManchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiBugun, 01:54Vest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiVest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiBugun, 00:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)