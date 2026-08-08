Shahzoda ijodga qaytdi: “Vosxishaysya, jizn odna” qo‘shig‘i taqdim etildi (audio)

·376·Madaniyat
Shahzoda ijodga qaytdi: “Vosxishaysya, jizn odna” qo‘shig‘i taqdim etildi (audio)
Qisqacha

Xonanda Shahzoda 6 yillik tanaffusdan so'ng 7 avgust kuni yangi yakkaxon taronasini taqdim etdi. Rus tilida ijro etilgan qo'shiq “Vosxishaysya, jizn odna” deb nomlangan. Tarona musiqasi Kosti, matni esa Andrey Kidanov tomonidan yaratilgan. Shahzoda qo'shiq ustida xalqaro ijodiy jamoa bilan hamkorlikda ishlagan.

Xonanda Shahzoda 6 yillik tanaffusdan so‘ng muxlislariga yangi yakkaxon taronasini taqdim etdi. So‘nggi yillarda ijodkor asosan remikslar hamda boshqa xonandalar bilan hamkorlikdagi loyihalar orqali muxlislar e’tiborida bo‘lib kelgan.

Shahzodaning yangi qo‘shig‘i rus tilida ijro etilgan bo‘lib, “Vosxishaysya, jizn odna” deb nomlangan. Tarona premyerasi 7 avgust kuni bo‘lib o‘tdi.

Ma’lum qilinishicha, qo‘shiq musiqasi Kosti tomonidan yaratilgan, matni esa Andrey Kidanov qalamiga mansub. Shahzoda yangi tarona ustida xalqaro ijodiy jamoa bilan hamkorlikda ishlagan.

Xonandaning yangi ijodi muxlislar tomonidan katta qiziqish bilan kutib olindi. 6 yillik tanaffusdan so‘ng yakkaxon tarona bilan qaytishi Shahzodaning ijodiy faoliyatida yangi bosqichni boshlab berishi kutilmoqda.

ShahzodaKostiAndrey Kidanov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bir kunda 1 milliard so‘mdan ortiq: "O‘rgimchak odam: Yangi kun" O‘zbekistonda rekord yangilandiBir kunda 1 milliard so‘mdan ortiq: "O‘rgimchak odam: Yangi kun" O‘zbekistonda rekord yangilandiBugun, 06:08BLACKPINK 10 yoshda: guruh a’zolari 10 yilligini o‘zgacha tadbir uyushtirib nishonlashdiBLACKPINK 10 yoshda: guruh a’zolari 10 yilligini o‘zgacha tadbir uyushtirib nishonlashdiBugun, 05:50Yulduz Usmonova “Ummon”ning Buxoroda bekor qilingan konsertiga o‘zining keskin fikrlarini bildirdi (video)Yulduz Usmonova “Ummon”ning Buxoroda bekor qilingan konsertiga o‘zining keskin fikrlarini bildirdi (video)Kecha, 19:54Imron 27 kilo ozdi: “Hozir sahnada bemalol qimirlayapman” (video)Imron 27 kilo ozdi: “Hozir sahnada bemalol qimirlayapman” (video)Kecha, 13:55«Yeraltı» seriali yulduzi atrofida mojaro: 17 yoshli aktrisaning otasi shikoyat qildi«Yeraltı» seriali yulduzi atrofida mojaro: 17 yoshli aktrisaning otasi shikoyat qildiKecha, 12:47Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdiRayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdiKecha, 12:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
Abbosbek Fayzullayevning kuyov navkaridan videolar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning kuyov navkaridan videolar tarqaldi (video)
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi