Fil Bardsley Markus Reshford va Manchester Yunayted haqida fikr bildirdi
Fil Bardsley Markus Reshford Old Traffordda qolishi uchun avvalgi darajasini tiklab, muxlislar ishonchini qaytarishi kerakligini aytdi. Uning fikricha, yangi bosh murabbiy Maykl Karrik qo'l ostida Reshford faoliyatini toza sahifadan boshlashi mumkin, biroq barqaror o'yin ko'rsatishi zarur.
Manchester Yunayted jamoasining sobiq himoyachisi Fil Bardsley hujumchi Markus Reshfordning Old Trafforddagi kelajagi hamda jamoaning yarim himoya chizig'idagi muammolar haqida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Casinolyze nashriga bergan intervyusida mutaxassis ingliz hujumchisi o'zining avvalgi darajasini tiklashi va muxlislar ishonchini qaytarishi kerakligini ta'kidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda Markus Reshford uchun jamoa safidagi eng hal qiluvchi davr boshlangan. Sababi, futbolchi yangi murabbiylar shtabi qo'l ostida o'zining jahon darajasidagi iqtidorini yana bir bor isbotlashga majbur. Bardsleyning so'zlariga ko'ra, futbolchining Ispaniyadagi so'nggi ijara davrida ko'rsatgan o'yinlari uning salohiyatidan dalolat beradi, biroq asosiy masala bu barqarorlikni ta'minlashda qolmoqda.
Reshford muxlislar ishonchini qozonishi shartSobiq futbolchining ta'kidlashicha, Reshfordni jamoada saqlab qolish masalasida muxlislarning munosabati muhim rol o'ynaydi. Agar Ispaniyada ko'rsatilgan o'yin namoyish etilsa, uni darhol jamoaga qaytarish kerak, biroq eng katta muammo barqarorlik va ishondirish jarayonidadir.
"Agar biz o'tgan mavsum Ispaniyada harakat qilgan Markusni ko'radigan bo'lsak, uni darhol qaytargan bo'lardingiz, ammo buni doimiy ravishda ko'rsatish talab etiladi", — deydi Bardsley. Shuningdek, u futbolchi muxlislarning bir qismining ishonchini qaytadan qozonishi zarurligini, yangi bosh murabbiy Maykl Karrik qo'l ostida u toza sahifadan boshlash imkoniyatiga ega ekanini qo'shimcha qildi.
Yarim himoyadagi muammolar va yechimHujum chizig'idan tashqari, Fil Bardsley Manchester Yunaytedning markaziy qismidagi taktik muvozanatga ham alohida e'tibor qaratdi. Uning fikricha, jamoada Kobbi Maynu, Yuri Tilemans, Andrey Santos va Brunu Fernandesh kabi ijodkor futbolchilar ko'p, biroq qora ishni bajaruvchi himoya va tayanch zonasi vakili yetishmayapti.
Sobiq himoyachi jamoaga haqiqiy darajada himoyaviy yo'nalishdagi yarim himoyachi kerakligini ta'kidlab, afsonaviy Darren Fletcher kabi vazifani bajaradigan o'yinchi zarurligini aytdi. Bunday ijodkor bo'lmagan, lekin raqib hujumlarini buzuvchi futbolchining kelishi boshqa yarim himoyachilarga xotirjam oldinga o'tib o'ynash imkonini beradi.
…