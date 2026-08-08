Fil Bardsley Markus Reshford va Manchester Yunayted haqida fikr bildirdi

·170·Sport
Fil Bardsley Markus Reshford va Manchester Yunayted haqida fikr bildirdi
Qisqacha

Fil Bardsley Markus Reshford Old Traffordda qolishi uchun avvalgi darajasini tiklab, muxlislar ishonchini qaytarishi kerakligini aytdi. Uning fikricha, yangi bosh murabbiy Maykl Karrik qo'l ostida Reshford faoliyatini toza sahifadan boshlashi mumkin, biroq barqaror o'yin ko'rsatishi zarur.

Manchester Yunayted jamoasining sobiq himoyachisi Fil Bardsley hujumchi Markus Reshfordning Old Trafforddagi kelajagi hamda jamoaning yarim himoya chizig'idagi muammolar haqida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Casinolyze nashriga bergan intervyusida mutaxassis ingliz hujumchisi o'zining avvalgi darajasini tiklashi va muxlislar ishonchini qaytarishi kerakligini ta'kidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda Markus Reshford uchun jamoa safidagi eng hal qiluvchi davr boshlangan. Sababi, futbolchi yangi murabbiylar shtabi qo'l ostida o'zining jahon darajasidagi iqtidorini yana bir bor isbotlashga majbur. Bardsleyning so'zlariga ko'ra, futbolchining Ispaniyadagi so'nggi ijara davrida ko'rsatgan o'yinlari uning salohiyatidan dalolat beradi, biroq asosiy masala bu barqarorlikni ta'minlashda qolmoqda.

Reshford muxlislar ishonchini qozonishi shart

Sobiq futbolchining ta'kidlashicha, Reshfordni jamoada saqlab qolish masalasida muxlislarning munosabati muhim rol o'ynaydi. Agar Ispaniyada ko'rsatilgan o'yin namoyish etilsa, uni darhol jamoaga qaytarish kerak, biroq eng katta muammo barqarorlik va ishondirish jarayonidadir.

"Agar biz o'tgan mavsum Ispaniyada harakat qilgan Markusni ko'radigan bo'lsak, uni darhol qaytargan bo'lardingiz, ammo buni doimiy ravishda ko'rsatish talab etiladi", — deydi Bardsley. Shuningdek, u futbolchi muxlislarning bir qismining ishonchini qaytadan qozonishi zarurligini, yangi bosh murabbiy Maykl Karrik qo'l ostida u toza sahifadan boshlash imkoniyatiga ega ekanini qo'shimcha qildi.

Yarim himoyadagi muammolar va yechim

Hujum chizig'idan tashqari, Fil Bardsley Manchester Yunaytedning markaziy qismidagi taktik muvozanatga ham alohida e'tibor qaratdi. Uning fikricha, jamoada Kobbi Maynu, Yuri Tilemans, Andrey Santos va Brunu Fernandesh kabi ijodkor futbolchilar ko'p, biroq qora ishni bajaruvchi himoya va tayanch zonasi vakili yetishmayapti.

Sobiq himoyachi jamoaga haqiqiy darajada himoyaviy yo'nalishdagi yarim himoyachi kerakligini ta'kidlab, afsonaviy Darren Fletcher kabi vazifani bajaradigan o'yinchi zarurligini aytdi. Bunday ijodkor bo'lmagan, lekin raqib hujumlarini buzuvchi futbolchining kelishi boshqa yarim himoyachilarga xotirjam oldinga o'tib o'ynash imkonini beradi.

Manchester YunaytedMarkus ReshfordFil BardsleyPremyer-ligaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiJoze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiBugun, 02:31Real Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiReal Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiBugun, 02:10Barselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBarselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBugun, 01:55Manchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiManchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiBugun, 01:54Vest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiVest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiBugun, 00:35Real Madrid Vengriyadagi o‘rtoqlik o‘yinida Ferencváros ustidan qiyin g‘alaba qozondiReal Madrid Vengriyadagi o‘rtoqlik o‘yinida Ferencváros ustidan qiyin g‘alaba qozondiBugun, 00:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)