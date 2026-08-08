Hakan Chalhanoglu: Luka Modrichning hazillari va Chempionatdagi rejalar
Inter yarimhimoyachisi Hakan Chalhanoglu soch ekdirgani sabab jamoadoshlari, raqiblari va Luka Modrichning hazillariga xotirjam munosabatda ekanini aytdi. 32 yoshli futbolchi o'zini yaxshi his qilayotganini va yangi qiyofasi haqidagi gaplarga e'tibor bermasligini ta'kidladi. Chalhanoglu Inter bilan o'tgan mavsumdagi chempionlikni himoya qilish, Yuventus va Milan klublaridan ustun kelish hamda yana bir bor Chempionlar ligasi finalida o'ynashni maqsad qilgan.
Inter yarimhimoyachisi Hakan Chalhanoglu yaqinda boshidan oʻtkazgan soch ekdirish amaliyoti va jamoadoshlari hamda raqiblar tomonidan qilingan hazil-huzullar haqida ochiq gapirdi. Goal.com xabar berishicha, 32 yoshli turkiyalik futbolchi bu kabi hazillarga eʼtibor bermasligini va oʻzini yaxshi his qilayotganini taʼkidlab, oldinga katta maqsadlar qoʻygan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Italiya A seriyasida oʻz oʻrniga ega boʻlgan va asosiy figuralardan biriga aylangan pleymeyker yangi qiyofasi koʻplab muhokamalarga sabab boʻlganini tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, maydondagi bahslar vaqtida uning yangi imijidan nafaqat klubdagi jamoadoshlari, balki mashhur futbolchilar ham kulishgan.
Maydondagi hazillar va Modrichning soʻzlariGazzetta dello Sport nashri maʼlumotiga tayanib yozilishicha, turkiyalik futbolchiga qaratilgan eng qiziqarli hazillardan birini tajribali yarimhimoyachi Luka Modrich amalga oshirgan. Oʻyinlardan birida bu mavzu koʻtarilib, raqiblar va tanishlar oʻrtasida hazilomuz munosabatlar boʻlib oʻtgan.
Chalhanoglu bu kabi hazillarni xotirjam qabul qilishini va oʻziga boʻlgan ishonchi balandligini bildirdi. U oʻz intervyusida: «Men soch ekdirdim. Jamoadoshlarim va boshqa kuni derbida Modrich ham ustimdan kulishdi. Lekin hammasi joyida, oʻzimni hozir ancha yaxshi sezyapman», deya vaziyatga izoh berdi.
Skudettoni himoya qilish va Chempionatdagi orzularTashqi koʻrinishdagi oʻzgarishlardan tashqari, tajribali futbolchi toʻliq sport maqsadlariga eʼtibor qaratgan. Inter jamoasi oʻtgan mavsumda chempionlikni qoʻlga kiritgan boʻlib, jamoa sardoriga aylangan Chalhanoglu bu muvaffaqiyatni saqlab qolish va raqobatchilar – Yuventus hamda Milan klublaridan ustun kelishni istamoqda.
Shuningdek, futbolchining asosiy shaxsiy orzularidan biri yana bir bor Chempionlar ligasi finalida maydonga tushishdir. U jamoaning har qanday raqib bilan kurasha oladigan darajada kuchli ekanligiga ishonch bildirib, oʻtgan mavsumda jarohatlar sababli koʻp oʻyinlarni oʻtkazib yuborafnidan afsusdaligini qoʻshimcha qildi.
Karyerasining yakuniy bosqichlarini ham oʻylab qoʻygan yarimhimoyachilik faoliyatidan keyin murabbiylik qilishni emas, balki futbol maʼmuriyati yoki vakillik yoʻnalishida faoliyat yuritishni afzal koʻrishini yashirmadi.
…