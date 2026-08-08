Hakan Chalhanoglu: Luka Modrichning hazillari va Chempionatdagi rejalar

·76·Sport
Hakan Chalhanoglu: Luka Modrichning hazillari va Chempionatdagi rejalar
Qisqacha

Inter yarimhimoyachisi Hakan Chalhanoglu soch ekdirgani sabab jamoadoshlari, raqiblari va Luka Modrichning hazillariga xotirjam munosabatda ekanini aytdi. 32 yoshli futbolchi o'zini yaxshi his qilayotganini va yangi qiyofasi haqidagi gaplarga e'tibor bermasligini ta'kidladi. Chalhanoglu Inter bilan o'tgan mavsumdagi chempionlikni himoya qilish, Yuventus va Milan klublaridan ustun kelish hamda yana bir bor Chempionlar ligasi finalida o'ynashni maqsad qilgan.

Inter yarimhimoyachisi Hakan Chalhanoglu yaqinda boshidan oʻtkazgan soch ekdirish amaliyoti va jamoadoshlari hamda raqiblar tomonidan qilingan hazil-huzullar haqida ochiq gapirdi. Goal.com xabar berishicha, 32 yoshli turkiyalik futbolchi bu kabi hazillarga eʼtibor bermasligini va oʻzini yaxshi his qilayotganini taʼkidlab, oldinga katta maqsadlar qoʻygan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Italiya A seriyasida oʻz oʻrniga ega boʻlgan va asosiy figuralardan biriga aylangan pleymeyker yangi qiyofasi koʻplab muhokamalarga sabab boʻlganini tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, maydondagi bahslar vaqtida uning yangi imijidan nafaqat klubdagi jamoadoshlari, balki mashhur futbolchilar ham kulishgan.

Maydondagi hazillar va Modrichning soʻzlari

Gazzetta dello Sport nashri maʼlumotiga tayanib yozilishicha, turkiyalik futbolchiga qaratilgan eng qiziqarli hazillardan birini tajribali yarimhimoyachi Luka Modrich amalga oshirgan. Oʻyinlardan birida bu mavzu koʻtarilib, raqiblar va tanishlar oʻrtasida hazilomuz munosabatlar boʻlib oʻtgan.

Chalhanoglu bu kabi hazillarni xotirjam qabul qilishini va oʻziga boʻlgan ishonchi balandligini bildirdi. U oʻz intervyusida: «Men soch ekdirdim. Jamoadoshlarim va boshqa kuni derbida Modrich ham ustimdan kulishdi. Lekin hammasi joyida, oʻzimni hozir ancha yaxshi sezyapman», deya vaziyatga izoh berdi.

Skudettoni himoya qilish va Chempionatdagi orzular

Tashqi koʻrinishdagi oʻzgarishlardan tashqari, tajribali futbolchi toʻliq sport maqsadlariga eʼtibor qaratgan. Inter jamoasi oʻtgan mavsumda chempionlikni qoʻlga kiritgan boʻlib, jamoa sardoriga aylangan Chalhanoglu bu muvaffaqiyatni saqlab qolish va raqobatchilar – Yuventus hamda Milan klublaridan ustun kelishni istamoqda.

Shuningdek, futbolchining asosiy shaxsiy orzularidan biri yana bir bor Chempionlar ligasi finalida maydonga tushishdir. U jamoaning har qanday raqib bilan kurasha oladigan darajada kuchli ekanligiga ishonch bildirib, oʻtgan mavsumda jarohatlar sababli koʻp oʻyinlarni oʻtkazib yuborafnidan afsusdaligini qoʻshimcha qildi.

Karyerasining yakuniy bosqichlarini ham oʻylab qoʻygan yarimhimoyachilik faoliyatidan keyin murabbiylik qilishni emas, balki futbol maʼmuriyati yoki vakillik yoʻnalishida faoliyat yuritishni afzal koʻrishini yashirmadi.

Hakan ChalhanogluInterLuka ModrichA SeriyaChempionlar ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Bugun, 09:54Joze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiJoze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiBugun, 02:31Real Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiReal Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiBugun, 02:10Barselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBarselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBugun, 01:55Manchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiManchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiBugun, 01:54Vest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiVest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiBugun, 00:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)