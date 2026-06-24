Cristiano Ronaldo tarixiy rekord oʻrnatdi: Portugaliya Oʻzbekistonni yirik hisobda magʻlub etdi

·48·Sport
Cristiano Ronaldo tarixiy rekord oʻrnatdi: Portugaliya Oʻzbekistonni yirik hisobda magʻlub etdi

Jahon futboli afsonasi Cristiano Ronaldo 2026-yilgi Jahon chempionatida yangi tarixiy natijani qayd etdi. Portugaliya terma jamoasi guruh bosqichi doirasida Oʻzbekistonga qarshi kechgan bahsda 5:0 hisobida gʻalaba qozondi. Xyuston shahrida boʻlib oʻtgan ushbu uchrashuvda 41 yoshli hujumchi dubl qayd etib, oʻzining hali ham yuqori sport formasida ekanini butun dunyoga isbotladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu gʻalaba Portugaliya uchun turnirdagi muhim uch ochkoni taʼminladi. Avvalgi turda Kongo DR bilan durang (1:1) oʻynagan va tanqidlar ostida qolgan jamoa uchun bu muvaffaqiyat ruhiy jihatdan juda zarur edi. Sport TV nashriga bergan intervyusida Ronaldo oʻtgan haftani "qorongʻu davr" deb atadi va oʻziga nisbatan bildirilgan "u allaqachon futboldan ketgan" degan fikrlarga maydondagi harakati bilan javob berdi.

Oltita Jahon chempionatida gol urgan ilk futbolchi

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston darvozasiga yoʻllagan gollari evaziga erkaklar futboli tarixida oltita alohida Jahon chempionatida gol urishga muvaffaq boʻlgan birinchi oʻyinchiga aylandi. Bu natija bilan u oʻzining xalqaro maydondagi eng sermahsul toʻpurar maqomini yanada mustahkamladi. Shuningdek, u turnirdagi gollari sonini 10 taga yetkazib, Portugaliya afsonasi Eusebio rekordini yangiladi.

Uchrashuvning 6-daqiqasidayoq Joao Cancelo uzatgan toʻpni yarim-volli uslubida darvozaga joylagan Ronaldo, oʻyindan soʻng ijtimoiy tarmoqlarda oʻziga xos tarzda bayonot berdi. U Instagram sahifasida "Estamos aqui" (Biz shu yerdamiz) deya post qoldirib, tanqidchilarga "Men qaytdim!" deya hayqirdi. Goal.com nashri Ronaldoning ushbu oʻyindagi harakatlarini 10 balldan 9 ballga loyiq deb topdi.

Oʻzbekiston terma jamoasi uchun bu oʻyin katta tajriba maktabi boʻldi. Garchi hisob yirik boʻlsa-da, Oʻzbekiston vakillari kuchli raqibga qarshi munosib qarshilik koʻrsatishga harakat qilishdi. Biroq Portugaliyaning tajribasi va hujum chizigʻidagi mahorat oʻyin taqdirini hal qildi. Bu magʻlubiyat Oʻzbekistonning keyingi bosqichga chiqish imkoniyatlarini qiyinlashtirsa-da, mundialdagi ishtirokning oʻzi milliy futbolimiz uchun katta yutuqdir.

Ronaldo oʻz jamoasining ruhiy kuchi haqida gapirar ekan, shunday dedi: "Men juda xursandman, lekin eng muhimi — jamoa bajargan ish va bir-birimizga boʻlgan ishonchimizdir. Hafta davomida koʻp zarbalar qabul qildik, bu shunday boʻlishini bilardik, lekin jamoa yaxshilandi va munosib javob qaytardi".

Hozirda Al-Nassr klubi sharafini himoya qilayotgan yulduz uchun ushbu mundial faoliyatidagi soʻnggi yirik turnir boʻlishi kutilmoqda. Uning har bir goli va rekordi nafaqat Portugaliya, balki butun dunyo futbol ishqibozlari uchun tarixiy ahamiyatga ega. Portugaliya terma jamoasi esa guruhdagi vaziyatini yaxshilab, pley-off yoʻlida ishonchli qadam tashladi.

FutbolCristiano RonaldoPortugaliyaJahon ChempionatiOʻzbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi jahon rekordini yangiladi: Antonela Roccuzzo turmush oʻrtogʻining muvaffaqiyatiga munosabat bildirdiLionel Messi jahon rekordini yangiladi: Antonela Roccuzzo turmush oʻrtogʻining muvaffaqiyatiga munosabat bildirdiBugun, 02:31Kylian Mbappe nima uchun golini fleyta chalib nishonlamoqda? Korden bilan bogʻliq sirKylian Mbappe nima uchun golini fleyta chalib nishonlamoqda? Korden bilan bogʻliq sirBugun, 02:31Roberto Martines: Natijadan juda mamnunmanRoberto Martines: Natijadan juda mamnunmanBugun, 02:04Fabio Kannavaro: Og‘ir mag‘lubiyatga qaramay, jamoam bilan faxrlanamanFabio Kannavaro: Og‘ir mag‘lubiyatga qaramay, jamoam bilan faxrlanamanBugun, 02:01Ronaldu O‘zbekistonga qarshi o‘yindan so‘ng qanday fikr bildirdi?Ronaldu O‘zbekistonga qarshi o‘yindan so‘ng qanday fikr bildirdi?Bugun, 01:56WhoScored Portugaliya va O‘zbekiston futbolchilariga qanday baho qo‘ydi?WhoScored Portugaliya va O‘zbekiston futbolchilariga qanday baho qo‘ydi?Bugun, 01:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...