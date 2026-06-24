Cristiano Ronaldo tarixiy rekord oʻrnatdi: Portugaliya Oʻzbekistonni yirik hisobda magʻlub etdi
Jahon futboli afsonasi Cristiano Ronaldo 2026-yilgi Jahon chempionatida yangi tarixiy natijani qayd etdi. Portugaliya terma jamoasi guruh bosqichi doirasida Oʻzbekistonga qarshi kechgan bahsda 5:0 hisobida gʻalaba qozondi. Xyuston shahrida boʻlib oʻtgan ushbu uchrashuvda 41 yoshli hujumchi dubl qayd etib, oʻzining hali ham yuqori sport formasida ekanini butun dunyoga isbotladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu gʻalaba Portugaliya uchun turnirdagi muhim uch ochkoni taʼminladi. Avvalgi turda Kongo DR bilan durang (1:1) oʻynagan va tanqidlar ostida qolgan jamoa uchun bu muvaffaqiyat ruhiy jihatdan juda zarur edi. Sport TV nashriga bergan intervyusida Ronaldo oʻtgan haftani "qorongʻu davr" deb atadi va oʻziga nisbatan bildirilgan "u allaqachon futboldan ketgan" degan fikrlarga maydondagi harakati bilan javob berdi.
Oltita Jahon chempionatida gol urgan ilk futbolchiCristiano Ronaldo Oʻzbekiston darvozasiga yoʻllagan gollari evaziga erkaklar futboli tarixida oltita alohida Jahon chempionatida gol urishga muvaffaq boʻlgan birinchi oʻyinchiga aylandi. Bu natija bilan u oʻzining xalqaro maydondagi eng sermahsul toʻpurar maqomini yanada mustahkamladi. Shuningdek, u turnirdagi gollari sonini 10 taga yetkazib, Portugaliya afsonasi Eusebio rekordini yangiladi.
Uchrashuvning 6-daqiqasidayoq Joao Cancelo uzatgan toʻpni yarim-volli uslubida darvozaga joylagan Ronaldo, oʻyindan soʻng ijtimoiy tarmoqlarda oʻziga xos tarzda bayonot berdi. U Instagram sahifasida "Estamos aqui" (Biz shu yerdamiz) deya post qoldirib, tanqidchilarga "Men qaytdim!" deya hayqirdi. Goal.com nashri Ronaldoning ushbu oʻyindagi harakatlarini 10 balldan 9 ballga loyiq deb topdi.
Oʻzbekiston terma jamoasi uchun bu oʻyin katta tajriba maktabi boʻldi. Garchi hisob yirik boʻlsa-da, Oʻzbekiston vakillari kuchli raqibga qarshi munosib qarshilik koʻrsatishga harakat qilishdi. Biroq Portugaliyaning tajribasi va hujum chizigʻidagi mahorat oʻyin taqdirini hal qildi. Bu magʻlubiyat Oʻzbekistonning keyingi bosqichga chiqish imkoniyatlarini qiyinlashtirsa-da, mundialdagi ishtirokning oʻzi milliy futbolimiz uchun katta yutuqdir.
Ronaldo oʻz jamoasining ruhiy kuchi haqida gapirar ekan, shunday dedi: "Men juda xursandman, lekin eng muhimi — jamoa bajargan ish va bir-birimizga boʻlgan ishonchimizdir. Hafta davomida koʻp zarbalar qabul qildik, bu shunday boʻlishini bilardik, lekin jamoa yaxshilandi va munosib javob qaytardi".
Hozirda Al-Nassr klubi sharafini himoya qilayotgan yulduz uchun ushbu mundial faoliyatidagi soʻnggi yirik turnir boʻlishi kutilmoqda. Uning har bir goli va rekordi nafaqat Portugaliya, balki butun dunyo futbol ishqibozlari uchun tarixiy ahamiyatga ega. Portugaliya terma jamoasi esa guruhdagi vaziyatini yaxshilab, pley-off yoʻlida ishonchli qadam tashladi.
…