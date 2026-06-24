Roberto Martines: Natijadan juda mamnunman
Portugaliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martines JCH-2026 guruh bosqichining ikkinchi turida O‘zbekiston ustidan qozonilgan 5:0 hisobidagi yirik g‘alabadan so‘ng o‘z fikrlarini bildirdi.
Portugaliya birinchi turda Kongo Demokratik Respublikasi bilan 1:1 hisobida durang o‘ynagan edi. Martinesning ta’kidlashicha, o‘sha kutilmagan natija jamoaning keyingi uchrashuvga bo‘lgan munosabatiga ijobiy ta’sir ko‘rsatgan.
«Bugun kiyinish xonasida qanday reaksiya bo‘lganini ko‘rdik. Turnirda oldinga siljish uchun ba’zan birinchi o‘yindagi kabi vaziyatlar ham kerak bo‘ladi», — dedi portugaliyalik mutaxassis FIFA rasmiy saytiga bergan intervyusida.
Bosh murabbiy O‘zbekistonga qarshi bahsda maydonga yanada yetuk, intizomli va yuqori motivatsiyaga ega jamoa chiqqanini qayd etdi.
«Xuddi o‘sha intizom va kayfiyatga ega, ammo yanada yetuklashgan jamoani ko‘rdik. Chunki bu endi birinchi o‘yin emas edi. Natijadan juda mamnunman», — deya ta’kidladi Martines.
Portugaliya uchrashuvning dastlabki daqiqalaridanoq tashabbusni qo‘lga kiritib, birinchi bo‘limda O‘zbekiston darvozasiga uchta gol urdi. Tanaffusdan keyin ham bosimni davom ettirgan yevropaliklar yakunda 5:0 hisobida ishonchli g‘alabaga erishdi.
Mazkur natijadan keyin Portugaliya ikki uchrashuvda to‘rt ochko jamg‘arib, o‘z guruhida peshqadamlik qilmoqda.
Roberto Martines shogirdlari endi guruh bosqichining so‘nggi turidagi bahsga tayyorgarlik ko‘radi. Jamoa ushbu o‘yinda ham ijobiy natija qayd etib, pley-off bosqichiga yo‘l olishni maqsad qilgan.
…