Roberto Martines: Natijadan juda mamnunman

·36·Sport
Roberto Martines: Natijadan juda mamnunman

Portugaliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martines JCH-2026 guruh bosqichining ikkinchi turida O‘zbekiston ustidan qozonilgan 5:0 hisobidagi yirik g‘alabadan so‘ng o‘z fikrlarini bildirdi.

Portugaliya birinchi turda Kongo Demokratik Respublikasi bilan 1:1 hisobida durang o‘ynagan edi. Martinesning ta’kidlashicha, o‘sha kutilmagan natija jamoaning keyingi uchrashuvga bo‘lgan munosabatiga ijobiy ta’sir ko‘rsatgan.

«Bugun kiyinish xonasida qanday reaksiya bo‘lganini ko‘rdik. Turnirda oldinga siljish uchun ba’zan birinchi o‘yindagi kabi vaziyatlar ham kerak bo‘ladi», — dedi portugaliyalik mutaxassis FIFA rasmiy saytiga bergan intervyusida.

Bosh murabbiy O‘zbekistonga qarshi bahsda maydonga yanada yetuk, intizomli va yuqori motivatsiyaga ega jamoa chiqqanini qayd etdi.

«Xuddi o‘sha intizom va kayfiyatga ega, ammo yanada yetuklashgan jamoani ko‘rdik. Chunki bu endi birinchi o‘yin emas edi. Natijadan juda mamnunman», — deya ta’kidladi Martines.

Portugaliya uchrashuvning dastlabki daqiqalaridanoq tashabbusni qo‘lga kiritib, birinchi bo‘limda O‘zbekiston darvozasiga uchta gol urdi. Tanaffusdan keyin ham bosimni davom ettirgan yevropaliklar yakunda 5:0 hisobida ishonchli g‘alabaga erishdi.

Mazkur natijadan keyin Portugaliya ikki uchrashuvda to‘rt ochko jamg‘arib, o‘z guruhida peshqadamlik qilmoqda.

Roberto Martines shogirdlari endi guruh bosqichining so‘nggi turidagi bahsga tayyorgarlik ko‘radi. Jamoa ushbu o‘yinda ham ijobiy natija qayd etib, pley-off bosqichiga yo‘l olishni maqsad qilgan.

Roberto MartinezPortugaliyaO'zbekistonDemokratik Kongo RespublikasiFIFA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi jahon rekordini yangiladi: Antonela Roccuzzo turmush oʻrtogʻining muvaffaqiyatiga munosabat bildirdiLionel Messi jahon rekordini yangiladi: Antonela Roccuzzo turmush oʻrtogʻining muvaffaqiyatiga munosabat bildirdiBugun, 02:31Kylian Mbappe nima uchun golini fleyta chalib nishonlamoqda? Korden bilan bogʻliq sirKylian Mbappe nima uchun golini fleyta chalib nishonlamoqda? Korden bilan bogʻliq sirBugun, 02:31Fabio Kannavaro: Og‘ir mag‘lubiyatga qaramay, jamoam bilan faxrlanamanFabio Kannavaro: Og‘ir mag‘lubiyatga qaramay, jamoam bilan faxrlanamanBugun, 02:01Cristiano Ronaldo tarixiy rekord oʻrnatdi: Portugaliya Oʻzbekistonni yirik hisobda magʻlub etdiCristiano Ronaldo tarixiy rekord oʻrnatdi: Portugaliya Oʻzbekistonni yirik hisobda magʻlub etdiBugun, 01:59Ronaldu O‘zbekistonga qarshi o‘yindan so‘ng qanday fikr bildirdi?Ronaldu O‘zbekistonga qarshi o‘yindan so‘ng qanday fikr bildirdi?Bugun, 01:56WhoScored Portugaliya va O‘zbekiston futbolchilariga qanday baho qo‘ydi?WhoScored Portugaliya va O‘zbekiston futbolchilariga qanday baho qo‘ydi?Bugun, 01:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...