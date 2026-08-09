Las-Vegasdagi sensatsiya: Kuillan Salkill Gamrotni 1-raunddayoq bo‘g‘ib qo‘ydi!

·56·Sport
Las-Vegasdagi sensatsiya: Kuillan Salkill Gamrotni 1-raunddayoq bo‘g‘ib qo‘ydi!
Qisqacha

Kuillan Salkilld «UFC Fight Night 284» turnirining asosiy jangida Mateush Gamrotni 1-raund yakunlanishiga 35 soniya qolganida bo'g'ish usuli bilan taslim etdi. Bu mag'lubiyat Gamrot faoliyatidagi 5-si bo'ldi, uning hisobida 26 ta g'alaba va 1 ta o'tkazilmagan jang bor. Kuillan Salkilld faoliyatidagi 13-g'alabasini qo'lga kiritib, g'alabali seriyasini 11 ta jangga, UFC'dagi g'alabalari sonini esa 6 taga yetkazdi.

Biroz avval AQSHning Nevada shtati, Las-Vegas shahrida «UFC Fight Night 284» turniri o‘z yakuniga yetdi. Oqshomning markaziy jangida yengil vazn toifasi vakillari oktagonda kuch sinashdilar.

Turnirning asosiy bahsida polshalik tajribali jangchi Mateush Gamrot Avstraliya vakili Kuillan Salkilldga qarshi oktagonga ko‘tarildi. Bahs MMA muxlislari uchun kutilmagan sensatsion natija bilan yakun topdi.

1-raunddagi chaqmoqdek g‘alaba va bo‘g‘ish usuli

Dramali kechgan bahsning ilk raundi yakunlanishiga bor-jog‘i 35 soniya qolgan bir paytda avstraliyalik sportchi nomdor va tajribali raqibini parterda tutib oldi. Salkilld o‘ta aniq harakat qilib, Gamrotni bo‘g‘ish usuli (submision) bilan muddatidan oldin taslim bo‘lishga majbur etdi.

Jangchilarning statistikasi va Salkilldning «dahshatli» seriyasi

  • Mateush Gamrot: Ushbu mag‘lubiyat polshalik sportchi uchun faoliyatidagi 5-si bo‘ldi. Uning hisobida 26 ta g‘alaba bor, yana 1 ta jangi o‘tkazilmagan deb topilgan.

  • Kuillan Salkilld: Avstraliyalik jangchi faoliyatidagi 13-g‘alabasini tantana qildi (hisobida 2 ta mag‘lubiyat ham bor).

Bu natija orqali Salkilld o‘zining g‘alabali seriyasini 11 ta jangga, UFC tashkilotidagi g‘alabalari sonini esa 6 taga yetkazib oldi.

Eslatib o‘tamiz: Kuillan Salkilld bundan avvalgi jangida ham haqiqiy sensatsiya qayd etgan edi — u yengil vaznning yana bir top-jangchisi Beneil Dariushni 1-raunddayoq texnik nokaut evaziga taslim etgandi. Kechki bahs avstraliyalik nomzodning diviziondagi top-da’vogarga aylanganini ko‘rsatmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Las VegasMateusz GamrotQuillan SalkilldUFCBeneil Dariush
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)