Maykl Kerrik «PSJ»ga qarshi o‘yindan so‘ng: «Jamoa mavsumga to‘liq tayyor»
«Manchester Yunayted» bosh murabbiyi Maykl Kerrik «PSJ»ga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvidagi 1:1 hisobidagi durangdan so‘ng jamoa mavsumga tayyorgarlik jarayonidan qoniqish hosil qilganini bildirdi. U futbolchilarning maydonda vaziyatlardan chiqish yo‘llarini mustaqil topishi yangi mavsumga ruhan va taktik jihatdan tayyorgarlik uchun muhim ekanini ta’kidladi.
«Manchester Yunayted» bosh murabbiyi Maykl Kerrik Fransiyaning «PSJ» klubiga qarshi kechgan o‘rtoqlik uchrashuvidan so‘ng o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. Shiddatli kechgan bahs 1:1 hisobidagi durang bilan yakunlandi.
Mankunianliklar ustozi jamoaning mavsumga tayyorgarlik jarayoni va o‘yindagi muhim jihatlarga alohida to‘xtaldi.
«Shogirdlarim maydonda o‘zlari yechim topishlari muhim»
Maykl Kerrik «Manchester Yunayted» rasmiy saytiga bergan intervyusida o‘yin va tayyorgarlik bosqichidan qoniqish hosil qilganini bildirdi:
«Bu o‘yin uchun belgilab olgan maqsadlarimizga po‘liq erishdik. Ba’zida vaziyatdan chiqish yo‘li va muammolarni hal qilish variantlarini yigitlarning o‘zi topishi juda muhim. Hatto bunga zarurat bo‘lmasa ham, ularga doimo tayyor javoblarni taqdim etaverishni istamaymiz — bu narsa futbolchilarni yangi mavsumga ruhan va taktik jihatdan pishitadi.
Boshqalar doim ham ko‘ravermaydigan, ammo biz murabbiylar shtabi sifatida juda mamnun bo‘ladigan ko‘plab ijobiy jihatlar bo‘ldi va bu kelajak uchun yaxshi alomatdir», — dedi mutaxassis.
Skandinaviyadagi yig‘in va muxlislar energiyasi
«MYU» ustozi mavsumlararo tanaffusda o‘tkazilgan Skandinaviya turnesi va ishqibozlar bilan muloqot haqida ham iliq fikrlar bildirdi:
Intizom va temp: Yig‘in davomida jamoa o‘yin tempini sekin-asta va tizimli ravishda oshirib bordi.
Muxlislar bilan aloqa: «Odatda safarlar faqat mehmonxona va stadion oralig‘ida kechadi. Ammo bu safar biroz sayr qildik, muxlislar bilan suhbatlashdik. Yilning ushbu davrida bu juda muhim, chunki ularning energiyasi va ishtiyoqini his qilasiz. Biz aynan ularga quvonch ulashish uchun mehnat qilamiz. Oldimizga qo‘ygan vazifalarni bajardik va umid qilamanki, muxlislar o‘yindan zavq olishdi».
Yangi mavsum startiga oz qoldi
Eslatib o‘tamiz, Angliya Premer-ligasining 2026/2027 yilgi mavsumi 1-turida «Manchester Yunayted» 22 avgust kuni «Hall Siti»ga qarshi maydonga tushadi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…