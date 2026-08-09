Maykl Kerrik «PSJ»ga qarshi o‘yindan so‘ng: «Jamoa mavsumga to‘liq tayyor»

·61·Sport
Maykl Kerrik «PSJ»ga qarshi o‘yindan so‘ng: «Jamoa mavsumga to‘liq tayyor»
Qisqacha

«Manchester Yunayted» bosh murabbiyi Maykl Kerrik «PSJ»ga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvidagi 1:1 hisobidagi durangdan so‘ng jamoa mavsumga tayyorgarlik jarayonidan qoniqish hosil qilganini bildirdi. U futbolchilarning maydonda vaziyatlardan chiqish yo‘llarini mustaqil topishi yangi mavsumga ruhan va taktik jihatdan tayyorgarlik uchun muhim ekanini ta’kidladi.

«Manchester Yunayted» bosh murabbiyi Maykl Kerrik Fransiyaning «PSJ» klubiga qarshi kechgan o‘rtoqlik uchrashuvidan so‘ng o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. Shiddatli kechgan bahs 1:1 hisobidagi durang bilan yakunlandi.

Mankunianliklar ustozi jamoaning mavsumga tayyorgarlik jarayoni va o‘yindagi muhim jihatlarga alohida to‘xtaldi.

«Shogirdlarim maydonda o‘zlari yechim topishlari muhim»

Maykl Kerrik «Manchester Yunayted» rasmiy saytiga bergan intervyusida o‘yin va tayyorgarlik bosqichidan qoniqish hosil qilganini bildirdi:

«Bu o‘yin uchun belgilab olgan maqsadlarimizga po‘liq erishdik. Ba’zida vaziyatdan chiqish yo‘li va muammolarni hal qilish variantlarini yigitlarning o‘zi topishi juda muhim. Hatto bunga zarurat bo‘lmasa ham, ularga doimo tayyor javoblarni taqdim etaverishni istamaymiz — bu narsa futbolchilarni yangi mavsumga ruhan va taktik jihatdan pishitadi.

Boshqalar doim ham ko‘ravermaydigan, ammo biz murabbiylar shtabi sifatida juda mamnun bo‘ladigan ko‘plab ijobiy jihatlar bo‘ldi va bu kelajak uchun yaxshi alomatdir», — dedi mutaxassis.

Skandinaviyadagi yig‘in va muxlislar energiyasi

«MYU» ustozi mavsumlararo tanaffusda o‘tkazilgan Skandinaviya turnesi va ishqibozlar bilan muloqot haqida ham iliq fikrlar bildirdi:

  • Intizom va temp: Yig‘in davomida jamoa o‘yin tempini sekin-asta va tizimli ravishda oshirib bordi.

  • Muxlislar bilan aloqa: «Odatda safarlar faqat mehmonxona va stadion oralig‘ida kechadi. Ammo bu safar biroz sayr qildik, muxlislar bilan suhbatlashdik. Yilning ushbu davrida bu juda muhim, chunki ularning energiyasi va ishtiyoqini his qilasiz. Biz aynan ularga quvonch ulashish uchun mehnat qilamiz. Oldimizga qo‘ygan vazifalarni bajardik va umid qilamanki, muxlislar o‘yindan zavq olishdi».

Yangi mavsum startiga oz qoldi

Eslatib o‘tamiz, Angliya Premer-ligasining 2026/2027 yilgi mavsumi 1-turida «Manchester Yunayted» 22 avgust kuni «Hall Siti»ga qarshi maydonga tushadi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Michael CarrickManchester UnitedPSG
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)