Las-Vegasda nokautlar yomg‘iri: UFC Fight Night 284 turnirining barcha natijalari
AQSHning Nevada shtati Las-Vegas shahrida o'tkazilgan «UFC Fight Night 284» turniridagi 12 ta jangning 7 tasi muddatidan ilgari yakunlandi va 7 nafar jangchi maxsus pul bonuslari bilan taqdirlandi. Oqshomning markaziy jangida Kuillan Salkilld Mateush Gamrotni 1-raundning 4:25-daqiqasida sabmishn usuli bilan taslim etdi.
AQSHning Nevada shtati Las-Vegas shahrida «UFC Fight Night 284» turniri yakunlandi. Oqshom dasturiga kiritilgan 12 ta jangdan 7 tasi muddatidan ilgari nihoyasiga yetdi va bu tomoshabinlarga haqiqiy bayram kayfiyatini taqdim etdi.
Sportchilarning mahorati va fidoyiligi sababli tashkilotchilar tomonidan aynan 7 nafar jangchi maxsus pul bonuslari bilan mukofotlandi.
Kuillan Salkillddan dahshatli nokaut va «Top-5» da’vosi
Oqshomning markaziy jangida avstraliyalik yengil vaznli Kuillan Salkilld polshalik tajribali raqibi Mateush Gamrotni 1-raunddayoq sabmishn (ortdan bo‘g‘ish) usuli bilan taslim etdi.
Jang xronikasi: Uchrashuv boshidayoq Salkilld aniq chap qo‘l zarbasi bilan Gamrotni muvozanatdan chiqardi. Shundan so‘ng deyarli to‘rt daqiqa davomida parterda to‘liq ustunlik qilib, 1-raundning 4:25-daqiqasida raqibini bo‘g‘ib qo‘ydi.
Jangchining bayonoti: UFC'dagi 5-g‘alabasini 1-raunddayoq rasmiylashtirgan 26 yoshli avstraliyalik iqtidor bahsdan so‘ng: «Men allaqachon divizionning kuchli beshligidagi (Top-5) istalgan raqib bilan kuch sinashishga tayyorman», — deya bayonot berdi.
Faxriylar va Markaziy Osiyo vakilining g‘alabasi
Ferreyraning tajribasi: Ikkinchi asosiy jangda UFC faxriysi, 41 yoshli braziliyalik Diyego Ferreyra amerikalik Billi Kuarantilloga qarshi 3 raundlik murosasiz bahsda hakamlarning yakdil qarori bilan (30-27, 30-27, 30-27) zafar kuchdi.
Nurgojaydan so‘nggi soniyalardagi nokaut: Qozog‘istonlik yarim og‘ir vaznli Diyar Nurgojay UFC'dagi ketma-ket ikkinchi g‘alabasini qo‘lga kiritdi. U 1-raund tugashiga bor-jog‘i bir soniya qolganida (4:59) braziliyalik Bruno Lopesni texnik nokautga uchratdi.
Shuningdek, turnirda Yadiyer Del Vale, Tay Miller, Jose Montanya, Mayls Jons va Juliana Miller kabi jangchilar ham raqiblarini muddatidan ilgari taslim etishdi.
UFC Fight Night 284: Barcha janglar natijasi
Asosiy kard:
Kuillan Salkilld — Mateush Gamrotni sabmishn (ortdan bo‘g‘ish) qildi (1-raund, 4:25);
Diyego Ferreyra — Billi Kuarantilloni hakamlar qarori bilan yengdi (30-27, 30-27, 30-27);
Yadiyer Del Vale — Darren Elkinsni texnik nokautga uchratdi (1-raund, 0:35);
Aleksiya Tainara — Amanda Lemosni ochkolar hisobiga ko‘ra yengdi (30-27, 29-28, 29-28);
Tay Miller — Billi Goffni texnik nokaut evaziga mag‘lub etdi (3-raund, 0:15).
Prelim kard:
Stiven Asplund — Gilerme Patani ochkolar hisobi bilan yengdi (29-28, 29-28, 29-28);
Diyar Nurgojay — Bruno Lopesni texnik nokaut evaziga yengdi (1-raund, 4:59);
Jose Montanya — Lui Sazerlendni sabmishn qildi (1-raund, 1:50);
Manoel Souza — Richi Mirandani ochkolar hisobiga ko‘ra mag‘lub etdi (29-28, 29-28, 29-28);
Mayls Jons — Janni Vaskesni texnik nokaut bilan taslim etdi (1-raund, 3:09);
Juliana Miller — Ravena Oliveyrani sabmishn (ortdan bo‘g‘ish) evaziga yengdi (2-raund, 1:38);
Kerol Foro — Jiovanna Kanutoni hakamlar qarori bilan mag‘lub etdi (29-28, 29-28, 29-28).
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…