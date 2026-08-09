Las-Vegasda nokautlar yomg‘iri: UFC Fight Night 284 turnirining barcha natijalari

·73·Sport
Las-Vegasda nokautlar yomg‘iri: UFC Fight Night 284 turnirining barcha natijalari
Qisqacha

AQSHning Nevada shtati Las-Vegas shahrida o'tkazilgan «UFC Fight Night 284» turniridagi 12 ta jangning 7 tasi muddatidan ilgari yakunlandi va 7 nafar jangchi maxsus pul bonuslari bilan taqdirlandi. Oqshomning markaziy jangida Kuillan Salkilld Mateush Gamrotni 1-raundning 4:25-daqiqasida sabmishn usuli bilan taslim etdi.

AQSHning Nevada shtati Las-Vegas shahrida «UFC Fight Night 284» turniri yakunlandi. Oqshom dasturiga kiritilgan 12 ta jangdan 7 tasi muddatidan ilgari nihoyasiga yetdi va bu tomoshabinlarga haqiqiy bayram kayfiyatini taqdim etdi.

Sportchilarning mahorati va fidoyiligi sababli tashkilotchilar tomonidan aynan 7 nafar jangchi maxsus pul bonuslari bilan mukofotlandi.

Kuillan Salkillddan dahshatli nokaut va «Top-5» da’vosi

Oqshomning markaziy jangida avstraliyalik yengil vaznli Kuillan Salkilld polshalik tajribali raqibi Mateush Gamrotni 1-raunddayoq sabmishn (ortdan bo‘g‘ish) usuli bilan taslim etdi.

  • Jang xronikasi: Uchrashuv boshidayoq Salkilld aniq chap qo‘l zarbasi bilan Gamrotni muvozanatdan chiqardi. Shundan so‘ng deyarli to‘rt daqiqa davomida parterda to‘liq ustunlik qilib, 1-raundning 4:25-daqiqasida raqibini bo‘g‘ib qo‘ydi.

  • Jangchining bayonoti: UFC'dagi 5-g‘alabasini 1-raunddayoq rasmiylashtirgan 26 yoshli avstraliyalik iqtidor bahsdan so‘ng: «Men allaqachon divizionning kuchli beshligidagi (Top-5) istalgan raqib bilan kuch sinashishga tayyorman», — deya bayonot berdi.

Faxriylar va Markaziy Osiyo vakilining g‘alabasi

  • Ferreyraning tajribasi: Ikkinchi asosiy jangda UFC faxriysi, 41 yoshli braziliyalik Diyego Ferreyra amerikalik Billi Kuarantilloga qarshi 3 raundlik murosasiz bahsda hakamlarning yakdil qarori bilan (30-27, 30-27, 30-27) zafar kuchdi.

  • Nurgojaydan so‘nggi soniyalardagi nokaut: Qozog‘istonlik yarim og‘ir vaznli Diyar Nurgojay UFC'dagi ketma-ket ikkinchi g‘alabasini qo‘lga kiritdi. U 1-raund tugashiga bor-jog‘i bir soniya qolganida (4:59) braziliyalik Bruno Lopesni texnik nokautga uchratdi.

Shuningdek, turnirda Yadiyer Del Vale, Tay Miller, Jose Montanya, Mayls Jons va Juliana Miller kabi jangchilar ham raqiblarini muddatidan ilgari taslim etishdi.

UFC Fight Night 284: Barcha janglar natijasi

Asosiy kard:

  • Kuillan Salkilld — Mateush Gamrotni sabmishn (ortdan bo‘g‘ish) qildi (1-raund, 4:25);

  • Diyego Ferreyra — Billi Kuarantilloni hakamlar qarori bilan yengdi (30-27, 30-27, 30-27);

  • Yadiyer Del Vale — Darren Elkinsni texnik nokautga uchratdi (1-raund, 0:35);

  • Aleksiya Tainara — Amanda Lemosni ochkolar hisobiga ko‘ra yengdi (30-27, 29-28, 29-28);

  • Tay Miller — Billi Goffni texnik nokaut evaziga mag‘lub etdi (3-raund, 0:15).

Prelim kard:

  • Stiven Asplund — Gilerme Patani ochkolar hisobi bilan yengdi (29-28, 29-28, 29-28);

  • Diyar Nurgojay — Bruno Lopesni texnik nokaut evaziga yengdi (1-raund, 4:59);

  • Jose Montanya — Lui Sazerlendni sabmishn qildi (1-raund, 1:50);

  • Manoel Souza — Richi Mirandani ochkolar hisobiga ko‘ra mag‘lub etdi (29-28, 29-28, 29-28);

  • Mayls Jons — Janni Vaskesni texnik nokaut bilan taslim etdi (1-raund, 3:09);

  • Juliana Miller — Ravena Oliveyrani sabmishn (ortdan bo‘g‘ish) evaziga yengdi (2-raund, 1:38);

  • Kerol Foro — Jiovanna Kanutoni hakamlar qarori bilan mag‘lub etdi (29-28, 29-28, 29-28).

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Las VegasUFCQuillan SalkilldMateusz GamrotDiyar Nurgozhay
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)