Parij avtosalonida Citroën 2CV va boshqa kutilgan yangiliklar namoyish etiladi

·46·Avto
Parij avtosalonida Citroën 2CV va boshqa kutilgan yangiliklar namoyish etiladi
Qisqacha

Joriy yilda Parijda o'tkaziladigan avtosalonda Citroën kompaniyasi afsonaviy 2CV modelining elektr davriga moslashtirilgan qayta tiklanish konsepsiyasini namoyish etadi. Ko'rgazmada yangi avlod Alpine A110 elektromobili, Smart shahar avtomobilining o'rnini bosuvchi model va ehtimol Audi A2 ham taqdim etilishi kutilmoqda. Citroën bosh direktori Ksavye Shardon yangi 2CV oddiy xalq uchun qulay va arzon transport vositasi bo'lishini bildirgan.

Joriy yilda Parijda boʻlib oʻtadigan nufuzli avtosalon Yevropa avtomobil sanoati uchun soʻnggi yillardagi eng yirik va ahamiyatli tadbirlardan biriga aylanishi kutilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur koʻrgazma mahalliy ishlab chiqaruvchilarning Xitoydan kelib tshayotgan yangi brendlar toʻlqiniga qarshi oʻziga xos jabhasi boʻlib xizmat qiladi. Koʻrgazma maydonchalarida elektromobillar asosiy oʻrinni egallashi tabiiy, biroq bu safar eʼtibor asosan bozorning quyi qismiga — oddiy xaridorlarni benzindan voz kechib, elektr quvvatiga oʻtishga koʻndirishga qaratiladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Yevropa avtoishqibozlari orasida afsonaviy Citroën 2CV modelining qayta tiklanishi koʻplab muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Shuningdek, tadbir doirasida yangi avlod Alpine A110 sportkarining tafsilotlari, Smart shahar avtomobilining oʻrnini bosuvchi yangi avlod modeli hamda boshqa qiziqarli premyeralar haqida batafsil maʼlumot beriladi. Avtosalon ishtirokchilar uchun nafaqat yangi texnologiyalarni namoyish etish, balki kelgusidagi bozor tendensiyalarini belgilab olish maydoniga aylanadi.

Afsonaviy modellar va elektrlashtirilgan kelajak

Alpine brendi oʻzining yangi avlod elektromobili boʻlgan A110 sportkari boʻyicha “yangi elementlar” ochib berilishini maʼlum qildi. Garchi Audi kompaniyasi A2 modeli Parijda qatnashishini rasman tasdiqlamagan boʻlsa-da, uning kuz oylaridagi debyuti va koʻrgazmadagi ishtiroki Volkswagen ID 3 modelining qimmatroq va asl A2 uslubidagi muqobili namoyish etilishidan darak beradi. Bu esa xaridorlar uchun tanlov imkoniyatlarini yanada kengaytiradi.

Citroën kompaniyasi oʻzining mashhur “Tin Snail” (konserva qutisi) laqabli 2CV modelining qayta tugʻilishini birinchilardan boʻlib dunyoga koʻrsatadi. Citroën bosh direktori Ksavye Shardonning taʼkidlashicha, yangi avtomobil xuddi oʻtgan asrning 40-yillarining oxiridagi kabi oddiy xalq uchun qulay va arzon transport vositasi vazifasini bajaradi, faqat bu safar zamonaviy electric era — elektr davri talablariga mos ravishda.

Arzon elektromobillar va ixcham shaharlar

Hozircha namoyish etiladigan model konsepsiya maqomida boʻlsa-da, u 2028-yilda sotuvga chiqishi kutilayotgan tayyor avtomobilning qiyofasini aniq koʻrsatib beradi. Ushbu yondashuv koʻpchilik xaridorlarga kelajakdagi arzon shahar mashinalari qanday boʻlishini tasavvur qilish imkonini beradi va Yevropa bozorida jiddiy raqobatni keltirib chiqaradi.

Shuningdek, Dacia Spring modeli ham Yevropada maktabga qatnov, doʻkonlarga borish va kundalik yumushlar uchun qulay ikkinchi avtomobil sifatida oʻz oʻrnini egallab ulgurgan edi. Parij avtosalonida kutilayotgan ikkinchi avlod Dacia Spring modeli avvalgisiga nisbatan sezilarli darajada yangilanishi va xaridorlarga yanada ilgʻor imkoniyatlarni taqdim etishi kutilmoqda.

AvtosalonParijCitroenElektromobilDacia
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Geely Preface TCR sport sedanining texnik xususiyatlari oshkor etildiGeely Preface TCR sport sedanining texnik xususiyatlari oshkor etildiBugun, 03:23Renault 4 elektromobili quyosh energiyasida Buyuk Britaniya bo'ylab safarga chiqdiRenault 4 elektromobili quyosh energiyasida Buyuk Britaniya bo'ylab safarga chiqdiKecha, 16:20Mazda flagman krossoverlari AQShda xaridorlarni yoʻqotmoqdaMazda flagman krossoverlari AQShda xaridorlarni yoʻqotmoqdaKecha, 15:56Airbus iyul oyida 204 ta yangi samolyot buyurtmasini qabul qildiAirbus iyul oyida 204 ta yangi samolyot buyurtmasini qabul qildiKecha, 12:51Klemson universiteti va BMW oʻzidan koʻp energiya ishlab chiqaruvchi elektromobil yaratdiKlemson universiteti va BMW oʻzidan koʻp energiya ishlab chiqaruvchi elektromobil yaratdi08.08, 21:51BMW Myunxen zavodida yangi avlod elektr sedanini ishlab chiqarishni boshladiBMW Myunxen zavodida yangi avlod elektr sedanini ishlab chiqarishni boshladi08.08, 21:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi