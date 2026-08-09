Parij avtosalonida Citroën 2CV va boshqa kutilgan yangiliklar namoyish etiladi
Joriy yilda Parijda o'tkaziladigan avtosalonda Citroën kompaniyasi afsonaviy 2CV modelining elektr davriga moslashtirilgan qayta tiklanish konsepsiyasini namoyish etadi. Ko'rgazmada yangi avlod Alpine A110 elektromobili, Smart shahar avtomobilining o'rnini bosuvchi model va ehtimol Audi A2 ham taqdim etilishi kutilmoqda. Citroën bosh direktori Ksavye Shardon yangi 2CV oddiy xalq uchun qulay va arzon transport vositasi bo'lishini bildirgan.
Joriy yilda Parijda boʻlib oʻtadigan nufuzli avtosalon Yevropa avtomobil sanoati uchun soʻnggi yillardagi eng yirik va ahamiyatli tadbirlardan biriga aylanishi kutilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur koʻrgazma mahalliy ishlab chiqaruvchilarning Xitoydan kelib tshayotgan yangi brendlar toʻlqiniga qarshi oʻziga xos jabhasi boʻlib xizmat qiladi. Koʻrgazma maydonchalarida elektromobillar asosiy oʻrinni egallashi tabiiy, biroq bu safar eʼtibor asosan bozorning quyi qismiga — oddiy xaridorlarni benzindan voz kechib, elektr quvvatiga oʻtishga koʻndirishga qaratiladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Yevropa avtoishqibozlari orasida afsonaviy Citroën 2CV modelining qayta tiklanishi koʻplab muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Shuningdek, tadbir doirasida yangi avlod Alpine A110 sportkarining tafsilotlari, Smart shahar avtomobilining oʻrnini bosuvchi yangi avlod modeli hamda boshqa qiziqarli premyeralar haqida batafsil maʼlumot beriladi. Avtosalon ishtirokchilar uchun nafaqat yangi texnologiyalarni namoyish etish, balki kelgusidagi bozor tendensiyalarini belgilab olish maydoniga aylanadi.
Afsonaviy modellar va elektrlashtirilgan kelajakAlpine brendi oʻzining yangi avlod elektromobili boʻlgan A110 sportkari boʻyicha “yangi elementlar” ochib berilishini maʼlum qildi. Garchi Audi kompaniyasi A2 modeli Parijda qatnashishini rasman tasdiqlamagan boʻlsa-da, uning kuz oylaridagi debyuti va koʻrgazmadagi ishtiroki Volkswagen ID 3 modelining qimmatroq va asl A2 uslubidagi muqobili namoyish etilishidan darak beradi. Bu esa xaridorlar uchun tanlov imkoniyatlarini yanada kengaytiradi.
Citroën kompaniyasi oʻzining mashhur “Tin Snail” (konserva qutisi) laqabli 2CV modelining qayta tugʻilishini birinchilardan boʻlib dunyoga koʻrsatadi. Citroën bosh direktori Ksavye Shardonning taʼkidlashicha, yangi avtomobil xuddi oʻtgan asrning 40-yillarining oxiridagi kabi oddiy xalq uchun qulay va arzon transport vositasi vazifasini bajaradi, faqat bu safar zamonaviy electric era — elektr davri talablariga mos ravishda.
Arzon elektromobillar va ixcham shaharlarHozircha namoyish etiladigan model konsepsiya maqomida boʻlsa-da, u 2028-yilda sotuvga chiqishi kutilayotgan tayyor avtomobilning qiyofasini aniq koʻrsatib beradi. Ushbu yondashuv koʻpchilik xaridorlarga kelajakdagi arzon shahar mashinalari qanday boʻlishini tasavvur qilish imkonini beradi va Yevropa bozorida jiddiy raqobatni keltirib chiqaradi.
Shuningdek, Dacia Spring modeli ham Yevropada maktabga qatnov, doʻkonlarga borish va kundalik yumushlar uchun qulay ikkinchi avtomobil sifatida oʻz oʻrnini egallab ulgurgan edi. Parij avtosalonida kutilayotgan ikkinchi avlod Dacia Spring modeli avvalgisiga nisbatan sezilarli darajada yangilanishi va xaridorlarga yanada ilgʻor imkoniyatlarni taqdim etishi kutilmoqda.
…