Arman Sarukyan o‘zbek palovini tanladi: kadrlar e’tibor tortdi (video)

·157·Jamiyat
Arman Sarukyan o‘zbek palovini tanladi: kadrlar e’tibor tortdi (video)
Qisqacha

Arman Sarukyan o‘zbek milliy musiqasi sadosi ostida katta lagandagi o‘zbek palovini qo‘li bilan tanavul qilgani aks etgan video bilan e’tibor tortdi. Palov yirik go‘sht bo‘laklari, sabzi va guruch bilan tortilgan bo‘lib, dasturxonda salat hamda non ham bo‘lgan. Sportchi taomni oddiy tatib ko‘rish bilan cheklanmay, salatdan ham olib palov bilan birga tanavul qilgan.

MMA olamining taniqli jangchilaridan Arman Sarukyan bu safar oktagondagi chiqishi bilan emas, dasturxon atrofidagi kadrlari bilan muxlislar e’tiborini tortdi. Maqola oxiridagi videolavhada sportchi o‘zbek milliy musiqasi sadosi ostida katta lagandagi o‘zbek palovini qo‘lda tanavul qilayotgani aks etgan.

Ayniqsa, palovning ulkan porsiyada va yirik go‘sht bo‘laklari bilan dasturxonga tortilishi kadrlarni yanada koloritli qilgan. Sarukyan esa taomni oddiy tatib ko‘rish bilan cheklanmay, milliy dasturxon an’anasiga yaqin uslubda tanavul qilgan.

Ulkan lagan palov diqqat markazida

Videolavhada Sarukyan oldiga katta milliy laganda palov qo‘yilganini ko‘rish mumkin.

Taomda guruch bilan birga yirik go‘sht bo‘laklari, sabzi va boshqa an’anaviy masalliqlar ko‘zga tashlanadi. Dasturxonda palovga qo‘shimcha ravishda pomidor va piyozdan tayyorlangan salat hamda non ham bor.

E’tiborlisi, sportchi qoshiq yoki sanchqidan foydalanmay, palovni qo‘li bilan yeyishni ma’qul ko‘rgan. Shuningdek u salatdan ham olib, palov bilan birga tanavul qilayotgani aks etgan.

Sportchi uchun bunday dasturxon odatiy ratsiondan farq qiladi

Professional MMA jangchilari odatda musobaqa oldidan vazn, kaloriya va ovqat tarkibini juda qattiq nazorat qiladi.

Shu sabab Sarukyanning katta lagan palov qarshisidagi kadrlari muxlislar uchun alohida qiziq tuyulishi tabiiy. Biroq videodan sportchi butun laganni o‘zi yegan, degan xulosa chiqarib bo‘lmaydi — kadrlarda faqat uning taomdan tanavul qilayotgani ko‘rinadi.

Shuningdek, lavha qayerda va qachon olingani haqida ma’lumot ko‘rsatilmagan.

O‘zbek palovi xorijlik sportchilarni ham jalb qilmoqda

Palov O‘zbekiston gastronomik madaniyatining eng mashhur taomlaridan biri hisoblanadi. Katta laganda tortish, uni salat va non bilan birga iste’mol qilish esa milliy dasturxonning tanish ko‘rinishlaridan.

Shu jihatdan Sarukyan ishtirokidagi kadrlar sport mavzusidan tashqari milliy taomlarga qiziquvchilar uchun ham e’tiborli bo‘ldi.

Ayniqsa, jahon MMA sahnasida tanilgan sportchining o‘zbek palovini ishtaha bilan tanavul qilishi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalishi mumkin bo‘lgan «iliq» va g‘ayrioddiy lavhalardan biri.

Oktagondan tashqaridagi boshqacha Sarukyan

Muxlislar Arman Sarukyanni odatda mashg‘ulot zali, vazn o‘lchash marosimi yoki jang vaqtida ko‘rishga odatlangan.

Bu kadrlarda esa butunlay boshqa muhit: sportchi xotirjam holatda dasturxon atrofida o‘tirib, milliy taomdan bahramand bo‘lmoqda.

Ba’zan sport yulduzlarining aynan shunday oddiy hayotiy lavhalari muxlislarga rasmiy intervyu yoki jangdan ham yaqinroq ta’sir qiladi.

Bu safar ham diqqat markazida oktagon emas — katta lagandagi o‘zbek palovi bo‘ldi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Arman TsarukyanO'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Surxondaryoda fuqaroning uyi buzib tashlandiSurxondaryoda fuqaroning uyi buzib tashlandiKecha, 18:32Markaziy bank mijozlar eng ko‘p shikoyat qilgan banklarni e’lon qildiMarkaziy bank mijozlar eng ko‘p shikoyat qilgan banklarni e’lon qildiKecha, 18:03O‘zbekistonda farzandga otasining ismini familiya qilib berishga ruxsat berildiO‘zbekistonda farzandga otasining ismini familiya qilib berishga ruxsat berildiKecha, 17:59Toshkentda yirik psixotrop va giyohvandlik tarmog‘i fosh etildi!Toshkentda yirik psixotrop va giyohvandlik tarmog‘i fosh etildi!Kecha, 16:173 000 dollarlik tahdid: poytaxtda navbatdagi kiber-tovlamachilik fosh etildi3 000 dollarlik tahdid: poytaxtda navbatdagi kiber-tovlamachilik fosh etildiKecha, 15:56Farg‘onada «Mansur Kazanskiy» 100 ming dollar pora olayotganda ushlandi!Farg‘onada «Mansur Kazanskiy» 100 ming dollar pora olayotganda ushlandi!Kecha, 12:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi