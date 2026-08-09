Arman Sarukyan o‘zbek palovini tanladi: kadrlar e’tibor tortdi (video)
Arman Sarukyan o‘zbek milliy musiqasi sadosi ostida katta lagandagi o‘zbek palovini qo‘li bilan tanavul qilgani aks etgan video bilan e’tibor tortdi. Palov yirik go‘sht bo‘laklari, sabzi va guruch bilan tortilgan bo‘lib, dasturxonda salat hamda non ham bo‘lgan. Sportchi taomni oddiy tatib ko‘rish bilan cheklanmay, salatdan ham olib palov bilan birga tanavul qilgan.
MMA olamining taniqli jangchilaridan Arman Sarukyan bu safar oktagondagi chiqishi bilan emas, dasturxon atrofidagi kadrlari bilan muxlislar e’tiborini tortdi. Maqola oxiridagi videolavhada sportchi o‘zbek milliy musiqasi sadosi ostida katta lagandagi o‘zbek palovini qo‘lda tanavul qilayotgani aks etgan.
Ayniqsa, palovning ulkan porsiyada va yirik go‘sht bo‘laklari bilan dasturxonga tortilishi kadrlarni yanada koloritli qilgan. Sarukyan esa taomni oddiy tatib ko‘rish bilan cheklanmay, milliy dasturxon an’anasiga yaqin uslubda tanavul qilgan.
Ulkan lagan palov diqqat markazida
Videolavhada Sarukyan oldiga katta milliy laganda palov qo‘yilganini ko‘rish mumkin.
Taomda guruch bilan birga yirik go‘sht bo‘laklari, sabzi va boshqa an’anaviy masalliqlar ko‘zga tashlanadi. Dasturxonda palovga qo‘shimcha ravishda pomidor va piyozdan tayyorlangan salat hamda non ham bor.
E’tiborlisi, sportchi qoshiq yoki sanchqidan foydalanmay, palovni qo‘li bilan yeyishni ma’qul ko‘rgan. Shuningdek u salatdan ham olib, palov bilan birga tanavul qilayotgani aks etgan.
Sportchi uchun bunday dasturxon odatiy ratsiondan farq qiladi
Professional MMA jangchilari odatda musobaqa oldidan vazn, kaloriya va ovqat tarkibini juda qattiq nazorat qiladi.
Shu sabab Sarukyanning katta lagan palov qarshisidagi kadrlari muxlislar uchun alohida qiziq tuyulishi tabiiy. Biroq videodan sportchi butun laganni o‘zi yegan, degan xulosa chiqarib bo‘lmaydi — kadrlarda faqat uning taomdan tanavul qilayotgani ko‘rinadi.
Shuningdek, lavha qayerda va qachon olingani haqida ma’lumot ko‘rsatilmagan.
O‘zbek palovi xorijlik sportchilarni ham jalb qilmoqda
Palov O‘zbekiston gastronomik madaniyatining eng mashhur taomlaridan biri hisoblanadi. Katta laganda tortish, uni salat va non bilan birga iste’mol qilish esa milliy dasturxonning tanish ko‘rinishlaridan.
Shu jihatdan Sarukyan ishtirokidagi kadrlar sport mavzusidan tashqari milliy taomlarga qiziquvchilar uchun ham e’tiborli bo‘ldi.
Ayniqsa, jahon MMA sahnasida tanilgan sportchining o‘zbek palovini ishtaha bilan tanavul qilishi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalishi mumkin bo‘lgan «iliq» va g‘ayrioddiy lavhalardan biri.
Oktagondan tashqaridagi boshqacha Sarukyan
Muxlislar Arman Sarukyanni odatda mashg‘ulot zali, vazn o‘lchash marosimi yoki jang vaqtida ko‘rishga odatlangan.
Bu kadrlarda esa butunlay boshqa muhit: sportchi xotirjam holatda dasturxon atrofida o‘tirib, milliy taomdan bahramand bo‘lmoqda.
Ba’zan sport yulduzlarining aynan shunday oddiy hayotiy lavhalari muxlislarga rasmiy intervyu yoki jangdan ham yaqinroq ta’sir qiladi.
Bu safar ham diqqat markazida oktagon emas — katta lagandagi o‘zbek palovi bo‘ldi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…