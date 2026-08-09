Og‘ir atletika: Azizbek Dadajonov Osiyo chempionatida shohsupaga ko‘tarildi
Azizbek Dadajonov Toshkentda o'tayotgan o'smirlar va yoshlar o'rtasidagi Osiyo chempionatida -60 kg vazn toifasida siltab ko'tarishda 134 kg natija qayd etib, bronza medalini qo'lga kiritdi. O'zbekistonlik sportchining shohsupaga ko'tarilishi musobaqaning ikkinchi kunida qayd etildi. 2026 yilgi Osiyo chempionati 7–14 avgust kunlari Toshkentda o'tkazilmoqda va O'zbekiston terma jamoasi medallar jamg'armasini ko'paytirishda davom etmoqda.
Toshkentda o‘tayotgan og‘ir atletika bo‘yicha o‘smirlar va yoshlar o‘rtasidagi Osiyo chempionati O‘zbekiston terma jamoasi uchun navbatdagi medalni taqdim etdi. -60 kg vazn toifasida ishtirok etgan Azizbek Dadajonov siltab ko‘tarishda 134 kg natija qayd etib, bronza medalini qo‘lga kiritdi.
Hamyurtimizning shohsupaga ko‘tarilishi chempionatning ikkinchi kunida qayd etildi. Bu natija mezbon terma jamoaning qit’a birinchiligidagi medallar jamg‘armasini yana boyitdi.
Hal qiluvchi natija — 134 kilogramm
Azizbek Dadajonov o‘smirlar o‘rtasida -60 kg vazn toifasida O‘zbekiston sharafini himoya qildi.
Musobaqaning siltab ko‘tarish mashqida u 134 kilogrammni muvaffaqiyatli ko‘tardi. Aynan shu natija Dadajonovga uchinchi o‘rin va Osiyo chempionatining bronza medalini taqdim etdi.
Og‘ir atletikada bitta muvaffaqiyatli urinish ham yakuniy natijani keskin o‘zgartirishi mumkin. Bu safar 134 kglik ko‘rsatkich o‘zbekistonlik sportchini qit’a shohsupasiga olib chiqdi.
O‘zbekiston terma jamoasi medallarini ko‘paytirmoqda
Musobaqaning ikkinchi kuni ham O‘zbekiston delegatsiyasi uchun muvaffaqiyatli kechdi. O‘zA ma’lumotiga ko‘ra, Dadajonovning natijasi Osiyo chempionatida terma jamoamiz hisobiga navbatdagi medalni qo‘shdi.
Chempionatning ilk kunida ham O‘zbekiston vakillari shohsupaga ko‘tarilgan edi. Shu tariqa, mezbon sportchilar musobaqaning dastlabki kunlaridanoq medallar uchun kurashda faol ishtirok etmoqda.
Qit’aning yosh kuchlilari Toshkentda jamlangan
2026 yilgi o‘smirlar va yoshlar o‘rtasidagi Osiyo chempionati 7–14 avgust kunlari Toshkentda o‘tkazilmoqda. Rasmiy reglamentga ko‘ra, musobaqaga Osiyoning turli mamlakatlaridan istiqbolli og‘ir atletikachilar tashrif buyurgan.
Toshkent so‘nggi yillarda og‘ir atletika bo‘yicha yirik xalqaro musobaqalarni qabul qilib kelmoqda. 2021 yilda shaharda ham yoshlar o‘rtasidagi jahon chempionati, ham kattalar o‘rtasidagi jahon chempionati tashkil etilgan.
Dadajonov uchun muhim xalqaro natija
Yosh sportchi uchun Osiyo chempionatidagi bronza oddiy medaldan ko‘proq ahamiyat kasb etadi. Qit’a miqyosidagi raqobatda shohsupaga chiqish keyingi xalqaro startlar oldidan ham tajriba, ham ishonch beradi.
Dadajonov avval ichki musobaqalarda ham o‘zini ko‘rsatgan. 2025 yilgi «Prezident Olimpiadasi» doirasida u -55 kg vazn toifasida g‘olib chiqqan edi.
Endi uning natijalari xalqaro maydonda ham medalga aylanmoqda.
Toshkentdagi kurash hali davom etadi
Osiyo chempionati 14 avgustgacha davom etadi. Demak, O‘zbekiston terma jamoasi oldida medallar jamg‘armasini yana boyitish uchun bir qator imkoniyatlar bor.
Azizbek Dadajonov esa 134 kglik natija bilan chempionatning dastlabki kunlaridayoq o‘z nomini sovrindorlar qatoriga kiritdi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…