Og‘ir atletika: Azizbek Dadajonov Osiyo chempionatida shohsupaga ko‘tarildi

·74·Sport
Og‘ir atletika: Azizbek Dadajonov Osiyo chempionatida shohsupaga ko‘tarildi
Qisqacha

Azizbek Dadajonov Toshkentda o'tayotgan o'smirlar va yoshlar o'rtasidagi Osiyo chempionatida -60 kg vazn toifasida siltab ko'tarishda 134 kg natija qayd etib, bronza medalini qo'lga kiritdi. O'zbekistonlik sportchining shohsupaga ko'tarilishi musobaqaning ikkinchi kunida qayd etildi. 2026 yilgi Osiyo chempionati 7–14 avgust kunlari Toshkentda o'tkazilmoqda va O'zbekiston terma jamoasi medallar jamg'armasini ko'paytirishda davom etmoqda.

Toshkentda o‘tayotgan og‘ir atletika bo‘yicha o‘smirlar va yoshlar o‘rtasidagi Osiyo chempionati O‘zbekiston terma jamoasi uchun navbatdagi medalni taqdim etdi. -60 kg vazn toifasida ishtirok etgan Azizbek Dadajonov siltab ko‘tarishda 134 kg natija qayd etib, bronza medalini qo‘lga kiritdi.

Hamyurtimizning shohsupaga ko‘tarilishi chempionatning ikkinchi kunida qayd etildi. Bu natija mezbon terma jamoaning qit’a birinchiligidagi medallar jamg‘armasini yana boyitdi.

Hal qiluvchi natija — 134 kilogramm

Azizbek Dadajonov o‘smirlar o‘rtasida -60 kg vazn toifasida O‘zbekiston sharafini himoya qildi.

Musobaqaning siltab ko‘tarish mashqida u 134 kilogrammni muvaffaqiyatli ko‘tardi. Aynan shu natija Dadajonovga uchinchi o‘rin va Osiyo chempionatining bronza medalini taqdim etdi.

Og‘ir atletikada bitta muvaffaqiyatli urinish ham yakuniy natijani keskin o‘zgartirishi mumkin. Bu safar 134 kglik ko‘rsatkich o‘zbekistonlik sportchini qit’a shohsupasiga olib chiqdi.

O‘zbekiston terma jamoasi medallarini ko‘paytirmoqda

Musobaqaning ikkinchi kuni ham O‘zbekiston delegatsiyasi uchun muvaffaqiyatli kechdi. O‘zA ma’lumotiga ko‘ra, Dadajonovning natijasi Osiyo chempionatida terma jamoamiz hisobiga navbatdagi medalni qo‘shdi.

Chempionatning ilk kunida ham O‘zbekiston vakillari shohsupaga ko‘tarilgan edi. Shu tariqa, mezbon sportchilar musobaqaning dastlabki kunlaridanoq medallar uchun kurashda faol ishtirok etmoqda.

Qit’aning yosh kuchlilari Toshkentda jamlangan

2026 yilgi o‘smirlar va yoshlar o‘rtasidagi Osiyo chempionati 7–14 avgust kunlari Toshkentda o‘tkazilmoqda. Rasmiy reglamentga ko‘ra, musobaqaga Osiyoning turli mamlakatlaridan istiqbolli og‘ir atletikachilar tashrif buyurgan.

Toshkent so‘nggi yillarda og‘ir atletika bo‘yicha yirik xalqaro musobaqalarni qabul qilib kelmoqda. 2021 yilda shaharda ham yoshlar o‘rtasidagi jahon chempionati, ham kattalar o‘rtasidagi jahon chempionati tashkil etilgan.

Dadajonov uchun muhim xalqaro natija

Yosh sportchi uchun Osiyo chempionatidagi bronza oddiy medaldan ko‘proq ahamiyat kasb etadi. Qit’a miqyosidagi raqobatda shohsupaga chiqish keyingi xalqaro startlar oldidan ham tajriba, ham ishonch beradi.

Dadajonov avval ichki musobaqalarda ham o‘zini ko‘rsatgan. 2025 yilgi «Prezident Olimpiadasi» doirasida u -55 kg vazn toifasida g‘olib chiqqan edi.

Endi uning natijalari xalqaro maydonda ham medalga aylanmoqda.

Toshkentdagi kurash hali davom etadi

Osiyo chempionati 14 avgustgacha davom etadi. Demak, O‘zbekiston terma jamoasi oldida medallar jamg‘armasini yana boyitish uchun bir qator imkoniyatlar bor.

Azizbek Dadajonov esa 134 kglik natija bilan chempionatning dastlabki kunlaridayoq o‘z nomini sovrindorlar qatoriga kiritdi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Azizbek DadajonovToshkentO‘zbekistonO‘zA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)