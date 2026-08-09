Mourino «Real»ga nima yetishmayotganini ochiq aytdi...
Joze Mourinoning fikricha, «Real» qisqa tarkib bilan uzoq mavsumni o'tkazish uchun bir nechta pozitsiyada o'ynay oladigan futbolchilarga muhtoj. U Bernardu Silvani «6-raqam», markaziy «8-raqam» va hujumkor «10-raqam» pozitsiyalarida harakat qila oladigan futbolchi sifatida alohida ta'kidladi.
«Real Madrid» yangi mavsum oldidan navbatdagi nazorat uchrashuvida g‘alaba qozondi, ammo Joze Mourinoni hisobdan ko‘ra boshqa masala ko‘proq o‘ylantirmoqda. Portugaliyalik mutaxassis «Ferensvarosh» ustidan 2:1 hisobidagi g‘alabadan keyin jamoaning qisqa tarkibi haqida gapirib, Bernardu Silvani alohida misol qilib ko‘rsatdi.
Mourinoning fikricha, mavsum davomida jarohatlar va taqvim zichligi sharoitida bitta pozitsiyaga bog‘lanib qolmaydigan futbolchilar hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Bernardu esa aynan shunday universallikni taklif qiladi.
«Real» Budapeshtdan g‘alaba bilan qaytdi
Madridliklar 8 avgust kuni Budapeshtda «Ferensvarosh»ga qarshi mavsumoldi nazorat uchrashuvini o‘tkazdi. Bellashuv 2:1 hisobida «Real» foydasiga yakunlandi.
Birinchi bo‘limning 41-daqiqasida Mario Rivas hisobni ochdi. Tanaffusdan keyin Karlos Espi Arda Gyuler va Federiko Valverde ishtirokidagi kombinatsiyani gol bilan yakunlab, ustunlikni ikki to‘pga yetkazdi. Vengriya klubi keyin bir gol bilan javob qaytardi, ammo Mourino jamoasi g‘alabani saqlab qoldi.
Murabbiy birinchi bo‘limdagi o‘yin unga ko‘proq yoqqanini tan oldi. Ikkinchi taymda bir qator o‘zgarishlardan so‘ng jamoaning tashkillashgan harakatlarida pasayish kuzatilgan.
Mourino uchun esa bunday xatolar mavsumoldi bosqichida hatto foydali.
Uning fikricha, rasmiy o‘yinlar boshlanmasidan avval futbolchilar qaysi vaziyatlarda to‘pni xavfsiz saqlash, qachon vertikal uzatmadan voz kechish va uchrashuvni qanday «yopish» kerakligini tushunib olishi lozim.
Bernardu Silva nega Mourino uchun juda muhim?
Uchrashuvda asosiy e’tibor yangi futbolchilardan biri Bernardu Silvaga qaratildi.
«Real» 17 iyun kuni portugaliyalik yarimhimoyachi bilan ikki yillik shartnoma tuzganini rasman e’lon qilgan. Kelishuv 2028 yilning 30 iyuniga qadar amal qiladi. Bernardu bungacha 2017 yildan beri «Manchester Siti» safida to‘p tepgan.
Mourino futbolchining hozirgi jismoniy holati hali optimal darajaga chiqmaganini yashirmadi.
U Bernardu ta’tildan keyin mavsumoldi tayyorgarligiga nisbatan past jismoniy holatda kelganini, shu sabab hali forma yig‘ishi kerakligini aytdi. Biroq murabbiy uning futbol sifatlarini juda yuqori baholadi.
Eng muhimi — Bernardu bir nechta vazifani bajara oladi.
Mourinoning ta’kidlashicha, portugaliyalik:
— «6-raqam» pozitsiyasida;
— markaziy «8-raqam» sifatida;
— hujumkor «10-raqam» rolda;
— zarurat bo‘lsa yana boshqa hujumkor pozitsiyalarda o‘ynay oladi.
Mourinoning gapi yangi transfer talabimi?
Bu yerda muhim bir noziklik bor.
Mourinoning bayonotini «Real yana Bernardu Silvaga o‘xshagan futbolchini sotib olishi kerak» degan to‘g‘ridan to‘g‘ri transfer talabi sifatida tushunish shart emas.
Uning asl fikri tarkib strukturasi haqida edi.
«U uch-to‘rt pozitsiyada o‘ynay oladi. Biz kichik tarkibni — taxminan 20 futbolchini xohlaymiz. Jarohat olgan va yaqin haftalarda qaytmaydigan o‘yinchilarimiz ham bor. Shuning uchun Bernardu Silva kabi bir nechta pozitsiyada o‘ynay oladigan futbolchilar bizga kerak».
Ya’ni Mourino uchun asosiy so‘z — universallik.
Qisqa tarkib bilan uzoq mavsum o‘tkazishda bir futbolchining ikki-uch rol bajara olishi alohida qiymat kasb etadi. Bu murabbiyga jarohatlar vaqtida sxemani buzmasdan tarkibni o‘zgartirish imkonini beradi.
«Real» uchun yana bir signal bor
Bernarduning Budapeshtdagi o‘yini uning yangi klubidagi dastlabki mavsumoldi uchrashuvlaridan biri bo‘ldi.
Mourino ikkinchi bo‘limda futbolchining jismoniy kuch yetishmayotganini sezgach, uni maydon markazidan oldinroq — «10-raqam» pozitsiyasiga surgan. Bu qarorning o‘zi portugaliyalikning nega hozirgi «Real» uchun muhim ekanini ko‘rsatadi: u bitta o‘yinning o‘zida ham vazifasini o‘zgartira oladi.
32 yoshli Bernardu «Manchester Siti»da ham aynan shu jihati bilan ajralib turgan. U markaziy yarimhimoya, hujumkor yarimhimoya va qanotda harakat qilib, jamoa taktikasiga qarab rolini tez o‘zgartira oladi.
Navbatda «Deportivo» sinovi
«Real» uchun mavsumoldi tayyorgarligi davom etadi.
Madridliklarning navbatdagi nazorat uchrashuvi 12 avgust kuni «Deportivo La-Korunya»ga qarshi o‘tkaziladi. Bahs La-Korunyadagi «Abanka-Riasor» stadionida tashkil etiladi. Bu uchrashuv «Real»ning rasmiy taqvimida ham tasdiqlangan.
Mourino uchun qolgan mavsumoldi o‘yinlarida natijadan ko‘ra jamoaning yangi tizimga moslashishi muhimroq bo‘lishi mumkin.
«Ferensvarosh»ga qarshi 2:1 hisobidagi g‘alaba esa bitta narsani ko‘rsatdi: «Real»ning asosiy tarkibida sifat yetarli, ammo mavsum uzoq. Mourino shuning uchun bitta futbolchidan bir nechta vazifa olish mumkin bo‘lgan tarkib qurmoqchi.
Bernardu Silva esa hozircha bu g‘oyaning eng aniq namunasi bo‘lib turibdi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…