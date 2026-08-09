Mourino «Real»ga nima yetishmayotganini ochiq aytdi...

·79·Sport
Mourino «Real»ga nima yetishmayotganini ochiq aytdi...
Qisqacha

Joze Mourinoning fikricha, «Real» qisqa tarkib bilan uzoq mavsumni o'tkazish uchun bir nechta pozitsiyada o'ynay oladigan futbolchilarga muhtoj. U Bernardu Silvani «6-raqam», markaziy «8-raqam» va hujumkor «10-raqam» pozitsiyalarida harakat qila oladigan futbolchi sifatida alohida ta'kidladi.

«Real Madrid» yangi mavsum oldidan navbatdagi nazorat uchrashuvida g‘alaba qozondi, ammo Joze Mourinoni hisobdan ko‘ra boshqa masala ko‘proq o‘ylantirmoqda. Portugaliyalik mutaxassis «Ferensvarosh» ustidan 2:1 hisobidagi g‘alabadan keyin jamoaning qisqa tarkibi haqida gapirib, Bernardu Silvani alohida misol qilib ko‘rsatdi.

Mourinoning fikricha, mavsum davomida jarohatlar va taqvim zichligi sharoitida bitta pozitsiyaga bog‘lanib qolmaydigan futbolchilar hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Bernardu esa aynan shunday universallikni taklif qiladi.

«Real» Budapeshtdan g‘alaba bilan qaytdi

Madridliklar 8 avgust kuni Budapeshtda «Ferensvarosh»ga qarshi mavsumoldi nazorat uchrashuvini o‘tkazdi. Bellashuv 2:1 hisobida «Real» foydasiga yakunlandi.

Birinchi bo‘limning 41-daqiqasida Mario Rivas hisobni ochdi. Tanaffusdan keyin Karlos Espi Arda Gyuler va Federiko Valverde ishtirokidagi kombinatsiyani gol bilan yakunlab, ustunlikni ikki to‘pga yetkazdi. Vengriya klubi keyin bir gol bilan javob qaytardi, ammo Mourino jamoasi g‘alabani saqlab qoldi.

Murabbiy birinchi bo‘limdagi o‘yin unga ko‘proq yoqqanini tan oldi. Ikkinchi taymda bir qator o‘zgarishlardan so‘ng jamoaning tashkillashgan harakatlarida pasayish kuzatilgan.

Mourino uchun esa bunday xatolar mavsumoldi bosqichida hatto foydali.

Uning fikricha, rasmiy o‘yinlar boshlanmasidan avval futbolchilar qaysi vaziyatlarda to‘pni xavfsiz saqlash, qachon vertikal uzatmadan voz kechish va uchrashuvni qanday «yopish» kerakligini tushunib olishi lozim.

Bernardu Silva nega Mourino uchun juda muhim?

Uchrashuvda asosiy e’tibor yangi futbolchilardan biri Bernardu Silvaga qaratildi.

«Real» 17 iyun kuni portugaliyalik yarimhimoyachi bilan ikki yillik shartnoma tuzganini rasman e’lon qilgan. Kelishuv 2028 yilning 30 iyuniga qadar amal qiladi. Bernardu bungacha 2017 yildan beri «Manchester Siti» safida to‘p tepgan.

Mourino futbolchining hozirgi jismoniy holati hali optimal darajaga chiqmaganini yashirmadi.

U Bernardu ta’tildan keyin mavsumoldi tayyorgarligiga nisbatan past jismoniy holatda kelganini, shu sabab hali forma yig‘ishi kerakligini aytdi. Biroq murabbiy uning futbol sifatlarini juda yuqori baholadi.

Eng muhimi — Bernardu bir nechta vazifani bajara oladi.

Mourinoning ta’kidlashicha, portugaliyalik:

— «6-raqam» pozitsiyasida;

— markaziy «8-raqam» sifatida;

— hujumkor «10-raqam» rolda;

— zarurat bo‘lsa yana boshqa hujumkor pozitsiyalarda o‘ynay oladi.

Mourinoning gapi yangi transfer talabimi?

Bu yerda muhim bir noziklik bor.

Mourinoning bayonotini «Real yana Bernardu Silvaga o‘xshagan futbolchini sotib olishi kerak» degan to‘g‘ridan to‘g‘ri transfer talabi sifatida tushunish shart emas.

Uning asl fikri tarkib strukturasi haqida edi.

«U uch-to‘rt pozitsiyada o‘ynay oladi. Biz kichik tarkibni — taxminan 20 futbolchini xohlaymiz. Jarohat olgan va yaqin haftalarda qaytmaydigan o‘yinchilarimiz ham bor. Shuning uchun Bernardu Silva kabi bir nechta pozitsiyada o‘ynay oladigan futbolchilar bizga kerak».

Ya’ni Mourino uchun asosiy so‘z — universallik.

Qisqa tarkib bilan uzoq mavsum o‘tkazishda bir futbolchining ikki-uch rol bajara olishi alohida qiymat kasb etadi. Bu murabbiyga jarohatlar vaqtida sxemani buzmasdan tarkibni o‘zgartirish imkonini beradi.

«Real» uchun yana bir signal bor

Bernarduning Budapeshtdagi o‘yini uning yangi klubidagi dastlabki mavsumoldi uchrashuvlaridan biri bo‘ldi.

Mourino ikkinchi bo‘limda futbolchining jismoniy kuch yetishmayotganini sezgach, uni maydon markazidan oldinroq — «10-raqam» pozitsiyasiga surgan. Bu qarorning o‘zi portugaliyalikning nega hozirgi «Real» uchun muhim ekanini ko‘rsatadi: u bitta o‘yinning o‘zida ham vazifasini o‘zgartira oladi.

32 yoshli Bernardu «Manchester Siti»da ham aynan shu jihati bilan ajralib turgan. U markaziy yarimhimoya, hujumkor yarimhimoya va qanotda harakat qilib, jamoa taktikasiga qarab rolini tez o‘zgartira oladi.

Navbatda «Deportivo» sinovi

«Real» uchun mavsumoldi tayyorgarligi davom etadi.

Madridliklarning navbatdagi nazorat uchrashuvi 12 avgust kuni «Deportivo La-Korunya»ga qarshi o‘tkaziladi. Bahs La-Korunyadagi «Abanka-Riasor» stadionida tashkil etiladi. Bu uchrashuv «Real»ning rasmiy taqvimida ham tasdiqlangan.

Mourino uchun qolgan mavsumoldi o‘yinlarida natijadan ko‘ra jamoaning yangi tizimga moslashishi muhimroq bo‘lishi mumkin.

«Ferensvarosh»ga qarshi 2:1 hisobidagi g‘alaba esa bitta narsani ko‘rsatdi: «Real»ning asosiy tarkibida sifat yetarli, ammo mavsum uzoq. Mourino shuning uchun bitta futbolchidan bir nechta vazifa olish mumkin bo‘lgan tarkib qurmoqchi.

Bernardu Silva esa hozircha bu g‘oyaning eng aniq namunasi bo‘lib turibdi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Real MadridJose MourinhoBernardo SilvaManchester CityFerencvaros
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)