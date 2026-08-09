Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...
Neymar «Santos» bilan shartnomasi 2026 yil oxirida tugagach, 2027 yil yanvaridan faoliyatini «Inter Mayami»da davom ettirishi mumkin. Bu ma'lumot hozircha faqat ehtimoliy ssenariy bo'lib, «Inter Mayami» yoki «Santos» transfer bo'yicha rasmiy bayonot bergani yo'q. «Inter Mayami» Messi bilan shartnomani 2028 yilgi MLS mavsumi oxirigacha uzaytirgan, Kazemiro esa 2026 yil yozida jamoaga qo'shilgan.
Braziliya futboli yulduzi Neymarning «Santos»dagi ikkinchi davri 2026 yil oxirida yakunlanishi mumkin, ammo uning professional faoliyati shu yerda tugamasligi aytilmoqda. Yangi xabarlarga ko‘ra, 34 yoshli hujumchi uchun eng ehtimoliy keyingi manzil — Lionel Messi to‘p tepayotgan «Inter Mayami».
Agar bu ssenariy amalga oshsa, futbol muxlislari yillar davomida kutgan uchrashuv yana reallikka aylanishi mumkin: Neymar va Messi yana bir klub libosida maydonga tushadi. Ammo Mayamida bu safar ularni yana bir braziliyalik yulduz ham kutib turibdi.
Neymar 2027 yil yanvarda Mayamiga ketishi mumkin
LIBERTA DEPRE nomi bilangi X sahifasida tarqatilgan ma’lumotga ko‘ra, Neymar 2027 yil yanvaridan faoliyatini «Inter Mayami»da davom ettirish variantini ko‘rib chiqmoqda.
Xabarda Amerika klubi Neymar uchun faoliyatining so‘nggi bosqichini o‘tkazishga eng maqbul variantlardan biri sifatida ko‘rsatiladi.
Buning uchun shartnoma nuqtayi nazaridan ham qulay vaziyat paydo bo‘lishi mumkin. «Santos» 2026 yil yanvarda Neymar bilan kelishuvni 2026 yilgi mavsum oxirigacha uzaytirganini rasman e’lon qilgan. Demak, amaldagi bitim o‘zgarmasa, futbolchi yangi yildan keyin erkin agent maqomiga chiqishi mumkin.
Shu bilan birga, hozircha «Inter Mayami» yoki «Santos» Neymarning 2027 yildagi transferi bo‘yicha rasmiy bayonot bergani yo‘q. Shu sabab xabarni hozircha transfer bozoridagi ehtimoliy ssenariy sifatida baholash to‘g‘ri.
Messi Mayamida Neymarni kutishi mumkin
Neymar uchun «Inter Mayami» variantining eng katta jozibasi — Lionel Messi.
Argentinalik yulduzning yaqin kelajagi allaqachon aniq: «Inter Mayami» Messi bilan shartnomani 2028 yilgi MLS mavsumi oxirigacha uzaytirgan.
Demak, Neymar haqiqatan ham 2027 yil yanvarda Mayamiga kelsa, ularning yana bir jamoada o‘ynashi uchun shart-sharoit mavjud.
Ikki futbolchi avval «Barselona»da 2013–2017 yillarda birga to‘p tepib, Luis Suares bilan mashhur MSN hujum uchligini tashkil qilgan edi. Keyinchalik Neymar va Messi «PSJ»da ham yana bir jamoada harakat qildi.
Shu sabab ularning Mayamidagi ehtimoliy uchrashuvi oddiy transferdan ko‘ra kattaroq nostalgik voqeaga aylanishi mumkin.
Kazemiro ham «Inter Mayami»da
Mayamidagi braziliyaliklar soni ham oshgan.
«Inter Mayami» 2026 yil yozida Kazemironi erkin agent sifatida rasman o‘z safiga qo‘shdi. Besh marta Chempionlar ligasi g‘olibi bo‘lgan yarimhimoyachi bilan 2027 yilgi MLS Sprint Season yakunigacha shartnoma tuzilgan va uni 2029 yil iyunigacha uzaytirish imkoniyati mavjud.
Shu tariqa, Neymar kelsa, u Mayamida nafaqat Messi, balki Braziliya terma jamoasidagi ko‘p yillik sherigi Kazemiro bilan ham birlashishi mumkin.
Luis Suares ham hozir «Inter Mayami» safida harakat qilmoqda. Urugvaylik hujumchining amaldagi shartnomasi 2026 yilgi MLS mavsumi oxirigacha mo‘ljallangan.
Shu bois 2027 yilda to‘liq MSN uchligi — Messi, Suares va Neymar — yana birlashishi uchun Suaresning kelajagi bo‘yicha ham yangi kelishuv talab etilishi mumkin.
Bu g‘oya avval ham Neymarning xayolida bo‘lgan
«Inter Mayami» varianti birinchi marta paydo bo‘layotgani yo‘q.
Neymar avval ham Messi va Suares bilan yana bir jamoada o‘ynash istagini yashirmagan. 2025 yil boshida uning Mayamiga ehtimoliy ko‘chishi haqidagi xabarlar kuchaygan, futbolchining o‘zi ham sobiq «Barselona» sheriklari bilan yana birlashish imkoniyatiga ijobiy qaragan edi.
O‘sha paytda asosiy to‘siq Neymarning shartnoma holati va MLS'dagi moliyaviy cheklovlar edi.
2027 yil boshiga kelib vaziyat ancha qulaylashishi mumkin: Neymarning «Santos» bilan hozirgi kelishuvi 2026 yil oxirida tugaydi, Messi esa Mayami bilan uzoq muddatli shartnomaga ega.
«Santos»dagi hikoya ham yakuniga yaqinlashyaptimi?
Neymar 2025 yilda Yevropadan keyin bolalik klubi «Santos»ga qaytgan edi.
2026 yil boshida shartnomani yana bir mavsumga uzaytirganida u «Santos — mening joyim, bu yerda o‘zimni uydagidek his qilaman», deya ta’kidlagan.
Biroq futbolchining faoliyati oxirgi bosqichga yaqinlashmoqda. Neymar iyul oyida Braziliya milliy jamoasidagi davrini yakunlaganini yana bir bor tasdiqladi. Uning aytishicha, termadagi vaqti o‘tib bo‘lgan.
Shu nuqtayi nazardan MLS varianti mantiqiy ko‘rinadi: nisbatan boshqacha o‘yin muhiti, Mayamidagi tanish futbolchilar va katta tijoriy bozor Neymarning karyerasidagi so‘nggi katta loyihaga aylanishi mumkin.
Faoliyatining so‘nggi klubi bo‘ladimi?
Manba Neymar professional futboldagi so‘nggi klubi aynan «Inter Mayami» bo‘lishi mumkinligini ham ilgari surmoqda.
Hozircha buni aniq fakt sifatida aytish erta. Lekin bir nechta detal bir nuqtada tutashmoqda: Neymarning «Santos» bilan shartnomasi yil oxirida tugaydi, Messi 2028 yilgacha Mayamida qoladi, Kazemiro allaqachon jamoaga qo‘shilgan.
Shu sabab 2027 yil yanvar oyi Neymar faoliyatida navbatdagi katta burilish nuqtasiga aylanishi mumkin.
Agar transfer amalga oshsa, savol endi Neymarning Amerikaga borishi haqida emas, balki boshqacha qo‘yiladi: Messi va Neymar futbol tarixidagi eng mashhur hamkorliklaridan biriga so‘nggi bor Mayamida nuqta qo‘yadimi?
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…