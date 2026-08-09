Bruno Gimaraes Arsenalga oʻtdi va Deklan Raysdan xabar oldi
Londonning Arsenal klubi Nyukasl Yunayted yarim himoyachisi Bruno Gimaraes transferini rasman yakunladi. 28 yoshli braziliyalik futbolchi 75 million funt sterling evaziga 2030-yilgacha mo'ljallangan shartnomaga imzo chekdi, kelishuv yana bir yilga uzaytirilishi mumkin. Deklan Rays Gimaraesni tabriklab, endi ular do'st ekanini hazilomuz tarzda yozgan.
Londonning Arsenal klubi Nyukasl Yunayted yarim himoyachisi Bruno Gimaraes transferi rasman yakunlanganini eʼlon qildi. Goal.com xabar berishicha, braziliyalik futbolchi uchun 75 million funt sterling miqdorida mablagʻ sarflangan boʻlib, u Emirates stadionida yulduzli tarkibni kuchaytirish uchun 2030-yilgacha moʻljallangan shartnomaga imzo chekdi va kelishuv yana bir yilga uzaytirilishi mumkinligi koʻzda tutilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
28 yoshli futbolchining soʻnggi mavsumlarda toʻp tepgan Nyukasl Yunayted safidagi muvaffaqiyatli davri shu tariqa yakuniga yetdi. Maydonda qizgʻin kurashlar va qarama-qarshiliklar bilan yodda qolgan ushbu transfer oldidan futbolchining sobiq raqiblari bilan munosabatlari qiziq tus oldi. Xususan, transfer jarayonida Deklan Rays braziliyalik futbolchini tabriklagan ilk shaxslardan biri boʻldi.
Maydondagi janglar ortda qoldiFutbolchining klub rasmiy saytiga maʼlum qilishicha, Deklan Rays unga oʻziga xos tarzda hazilomuz xabar yoʻllagan. "Rays menga: 'Bu yerga kel va iltimos, boshqa urishishlar boʻlmasin, endi biz doʻstimiz', deb yozdi", – deya eʼtirof etdi Bruno Gimaraes. Shuningdek, u oʻzining yangi jamoasidagi yarim himoya chizigʻi Yevropadagi eng kuchlilaridan biri ekanligini alohida taʼkidladi.
Shartnoma imzolanishi va muzokaralar jarayonida faqatgina Deklan Rays emas, balki boshqa tanish yuzlar ham faollik koʻrsatdi. Xususan, Braziliya terma jamoasidagi jamoadoshi Gabriel Magalyash ham Gimaraesni poytaxt klubiga oʻtishga koʻndirishda muhim rol oʻynagan.
Yangi chaqiruv va ulkan rejalarHimoyachi Gabriel doimiy ravishda unga xabarlar yuborib, qachon kelishini soʻraganini esga olgan futbolchi, Arsenal tarkibidagi braziliyaliklar va umumiy jamoa muhitidan hayratda ekanligini bildirdi. Texnik jihatdan mukammal va qatʼiyatli oʻyini bilan tanilgan yarim himoyachi oʻz faoliyatidagi navbatdagi bosqich aynan shu ekanligiga ishonmoqda.
Futbolchi oʻzining taqdimot marosimida faoliyatida yangi sovrinlar yutish va tarix yaratish vaqti kelganini aytdi. "Men oʻz faoliyatimdagi eng yuqori choʻqqiga – 28 yoshga yetdim va bu yerda gʻalaba qozonishni istayman", – dedi u. Shuningdek, u muxlislarga murojaat qilib, oʻzini jamoaning jangchisi ekanligini va hech qachon taslim boʻlmasligini qoʻshimcha qildi.
…