Bruno Gimaraes Arsenalga oʻtdi va Deklan Raysdan xabar oldi

·55·Sport
Bruno Gimaraes Arsenalga oʻtdi va Deklan Raysdan xabar oldi
Qisqacha

Londonning Arsenal klubi Nyukasl Yunayted yarim himoyachisi Bruno Gimaraes transferini rasman yakunladi. 28 yoshli braziliyalik futbolchi 75 million funt sterling evaziga 2030-yilgacha mo'ljallangan shartnomaga imzo chekdi, kelishuv yana bir yilga uzaytirilishi mumkin. Deklan Rays Gimaraesni tabriklab, endi ular do'st ekanini hazilomuz tarzda yozgan.

Londonning Arsenal klubi Nyukasl Yunayted yarim himoyachisi Bruno Gimaraes transferi rasman yakunlanganini eʼlon qildi. Goal.com xabar berishicha, braziliyalik futbolchi uchun 75 million funt sterling miqdorida mablagʻ sarflangan boʻlib, u Emirates stadionida yulduzli tarkibni kuchaytirish uchun 2030-yilgacha moʻljallangan shartnomaga imzo chekdi va kelishuv yana bir yilga uzaytirilishi mumkinligi koʻzda tutilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

28 yoshli futbolchining soʻnggi mavsumlarda toʻp tepgan Nyukasl Yunayted safidagi muvaffaqiyatli davri shu tariqa yakuniga yetdi. Maydonda qizgʻin kurashlar va qarama-qarshiliklar bilan yodda qolgan ushbu transfer oldidan futbolchining sobiq raqiblari bilan munosabatlari qiziq tus oldi. Xususan, transfer jarayonida Deklan Rays braziliyalik futbolchini tabriklagan ilk shaxslardan biri boʻldi.

Maydondagi janglar ortda qoldi

Futbolchining klub rasmiy saytiga maʼlum qilishicha, Deklan Rays unga oʻziga xos tarzda hazilomuz xabar yoʻllagan. "Rays menga: 'Bu yerga kel va iltimos, boshqa urishishlar boʻlmasin, endi biz doʻstimiz', deb yozdi", – deya eʼtirof etdi Bruno Gimaraes. Shuningdek, u oʻzining yangi jamoasidagi yarim himoya chizigʻi Yevropadagi eng kuchlilaridan biri ekanligini alohida taʼkidladi.

Shartnoma imzolanishi va muzokaralar jarayonida faqatgina Deklan Rays emas, balki boshqa tanish yuzlar ham faollik koʻrsatdi. Xususan, Braziliya terma jamoasidagi jamoadoshi Gabriel Magalyash ham Gimaraesni poytaxt klubiga oʻtishga koʻndirishda muhim rol oʻynagan.

Yangi chaqiruv va ulkan rejalar

Himoyachi Gabriel doimiy ravishda unga xabarlar yuborib, qachon kelishini soʻraganini esga olgan futbolchi, Arsenal tarkibidagi braziliyaliklar va umumiy jamoa muhitidan hayratda ekanligini bildirdi. Texnik jihatdan mukammal va qatʼiyatli oʻyini bilan tanilgan yarim himoyachi oʻz faoliyatidagi navbatdagi bosqich aynan shu ekanligiga ishonmoqda.

Futbolchi oʻzining taqdimot marosimida faoliyatida yangi sovrinlar yutish va tarix yaratish vaqti kelganini aytdi. "Men oʻz faoliyatimdagi eng yuqori choʻqqiga – 28 yoshga yetdim va bu yerda gʻalaba qozonishni istayman", – dedi u. Shuningdek, u muxlislarga murojaat qilib, oʻzini jamoaning jangchisi ekanligini va hech qachon taslim boʻlmasligini qoʻshimcha qildi.

Bruno GuimaraesArsenalNyukasl YunaytedDeklan RaysAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)