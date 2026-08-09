Leagues Cup turnirida Liga MX vakillari MLS klublariga jiddiy qarshilik koʻrsatmoqda
Leagues Cup 2026 turnirining dastlabki 17 ta uchrashuvida MLS klublari 9 ta, Liga MX jamoalari esa 8 ta g'alabaga erishdi. Musobaqa tarixida ilk bor guruh bosqichi o'yinlari Meksika hududida ham o'tkazilmoqda. Shanba kuni Orlando City va Inter Miami mag'lub bo'ldi, FC Dallas esa Chivas ustidan ishonchli g'alabaga erishdi. Qolgan guruh bosqichi bahslari pley-bosqichga qaysi liga vakillari asosiy da'vogar bo'lishini aniqlaydi.
AQSh, Kanada va Meksika jamoalarini oʻz ichiga olgan Leagues Cup musobaqasining 2026-yilgi mavsumi keskin kurashlarga boy tarzda boshlandi. Ixbt.com va Goal.com xabar berishicha, turnirning ilk haftasi Meksikaning Liga MX vakillari bu safar Shimoliy Amerika Oliy ligasiga (MLS) jiddiy raqobat taqdim etishga tayyor ekanini koʻrsatmoqda. Hozirgacha oʻtkazilgan 17 ta uchrashuvdan iborat dastlabki bahslarda MLS klublari kichik ustunlikni saqlab qolgan holda 9 ta gʻalabaga erishgan boʻlsa, Meksika jamoalari 8 ta zafar quchdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Musobaqa tarixida ilk bor guruh bosqichi oʻyinlari Meksika hududida ham tashkil etilmoqda. Bu esa Liga MX vakillariga oʻz maydonida oʻynashdek muhim ustunlikni taqdim etib, turnir nufuzini yanada oshirmoqda. Agar Leagues Cup CONCACAF Chempionlar ligasi bilan bir xil darajadagi eʼtirofga erishmoqchi boʻlsa, musobaqa 2023-yili yangi formatda qayta tashkil etilganidan buyon ilk bor meksikalik klub final bosqichiga chiqishi talab etiladi.
Orlando City va Inter Miami muvaffaqiyatsizlikka uchradiShanba oqshomidagi bahslar MLS gigantlari uchun omadsiz keldi. Xususan, yulduzli tarkibga ega Orlando City hamda Lionel Messi otasi Xorxening vafoti sababli safdan chiqqani bois yetakchisiz qolgan Inter Miami oʻz oʻyinlarida magʻlubiyat alamini totib koʻrdi. Orlando City uchun uchrashuv yaxshi boshlangan edi. Oʻyinning 38-daqiqasida jamoaning yulduzi Marko Pashalich ajoyib gol urib, hisobni ochdi va jamoa ketma-ket ikkinchi gʻalaba sari olgʻa ketayotgandi.
Biroq ikkinchi boʻlimda Leon jamoasi uygʻonib, oʻyin taqdirini oʻzgartirib yubordi. Dastlab Xuan Gevara bosh bilan kiritgan goli evaziga muvozanatni tikladi. Bu vaziyatda Orlando darvozaboni Maksim Krepo toʻpga qoʻl uchida tegingan boʻlsa-da, uni qaytara olmadi. Shundan soʻng, 72-daqiqada Daniel Archila jarima maydonchasi ichida uch nafar himoyachini aldab oʻtib, jamoasining gʻalaba toʻpini kiritdi va meksikaliklarga muhim gʻaladani taqdim etdi.
FC Dallas kutilmagan gʻalabaga erishdiMeksika klublarining muvaffaqiyatlariga qaramay, AQSh va Kanada ligasi vakillari ham oʻz mavqelarini osongina boy berish niyatida emas. Shanba kungi oʻyinlar davomida FC Dallas jamoasi barchani hayratda qoldirib, Chivas ustidan shok holatidagi ishonchli va shov-shuvli gʻalabani qoʻlga kiritdi. Bu natija MLS vakillari ham har qanday qiyin vaziyatda raqibga munosib qarshilik koʻrsatishga qodirligini yana bir bor tasdiqladi.
Joriy mavsumdagi natijalar ikki liga oʻrtasidagi raqobat har qachongidan ham keskin tus olganini koʻrsatmoqda. Oldinda jamoalarni yanada qiziqarli va murosasiz bahslar kutib turibdi. Guruh bosqichining qolgan uchrashuvlari qaysi liga vakillari pley-bosqichga asosiy daʼvogar boʻlishini hal qiladi.
…