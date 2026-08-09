Leagues Cup turnirida Liga MX vakillari MLS klublariga jiddiy qarshilik koʻrsatmoqda

·38·Sport
Leagues Cup turnirida Liga MX vakillari MLS klublariga jiddiy qarshilik koʻrsatmoqda
Qisqacha

Leagues Cup 2026 turnirining dastlabki 17 ta uchrashuvida MLS klublari 9 ta, Liga MX jamoalari esa 8 ta g'alabaga erishdi. Musobaqa tarixida ilk bor guruh bosqichi o'yinlari Meksika hududida ham o'tkazilmoqda. Shanba kuni Orlando City va Inter Miami mag'lub bo'ldi, FC Dallas esa Chivas ustidan ishonchli g'alabaga erishdi. Qolgan guruh bosqichi bahslari pley-bosqichga qaysi liga vakillari asosiy da'vogar bo'lishini aniqlaydi.

AQSh, Kanada va Meksika jamoalarini oʻz ichiga olgan Leagues Cup musobaqasining 2026-yilgi mavsumi keskin kurashlarga boy tarzda boshlandi. Ixbt.com va Goal.com xabar berishicha, turnirning ilk haftasi Meksikaning Liga MX vakillari bu safar Shimoliy Amerika Oliy ligasiga (MLS) jiddiy raqobat taqdim etishga tayyor ekanini koʻrsatmoqda. Hozirgacha oʻtkazilgan 17 ta uchrashuvdan iborat dastlabki bahslarda MLS klublari kichik ustunlikni saqlab qolgan holda 9 ta gʻalabaga erishgan boʻlsa, Meksika jamoalari 8 ta zafar quchdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Musobaqa tarixida ilk bor guruh bosqichi oʻyinlari Meksika hududida ham tashkil etilmoqda. Bu esa Liga MX vakillariga oʻz maydonida oʻynashdek muhim ustunlikni taqdim etib, turnir nufuzini yanada oshirmoqda. Agar Leagues Cup CONCACAF Chempionlar ligasi bilan bir xil darajadagi eʼtirofga erishmoqchi boʻlsa, musobaqa 2023-yili yangi formatda qayta tashkil etilganidan buyon ilk bor meksikalik klub final bosqichiga chiqishi talab etiladi.

Orlando City va Inter Miami muvaffaqiyatsizlikka uchradi

Shanba oqshomidagi bahslar MLS gigantlari uchun omadsiz keldi. Xususan, yulduzli tarkibga ega Orlando City hamda Lionel Messi otasi Xorxening vafoti sababli safdan chiqqani bois yetakchisiz qolgan Inter Miami oʻz oʻyinlarida magʻlubiyat alamini totib koʻrdi. Orlando City uchun uchrashuv yaxshi boshlangan edi. Oʻyinning 38-daqiqasida jamoaning yulduzi Marko Pashalich ajoyib gol urib, hisobni ochdi va jamoa ketma-ket ikkinchi gʻalaba sari olgʻa ketayotgandi.

Biroq ikkinchi boʻlimda Leon jamoasi uygʻonib, oʻyin taqdirini oʻzgartirib yubordi. Dastlab Xuan Gevara bosh bilan kiritgan goli evaziga muvozanatni tikladi. Bu vaziyatda Orlando darvozaboni Maksim Krepo toʻpga qoʻl uchida tegingan boʻlsa-da, uni qaytara olmadi. Shundan soʻng, 72-daqiqada Daniel Archila jarima maydonchasi ichida uch nafar himoyachini aldab oʻtib, jamoasining gʻalaba toʻpini kiritdi va meksikaliklarga muhim gʻaladani taqdim etdi.

FC Dallas kutilmagan gʻalabaga erishdi

Meksika klublarining muvaffaqiyatlariga qaramay, AQSh va Kanada ligasi vakillari ham oʻz mavqelarini osongina boy berish niyatida emas. Shanba kungi oʻyinlar davomida FC Dallas jamoasi barchani hayratda qoldirib, Chivas ustidan shok holatidagi ishonchli va shov-shuvli gʻalabani qoʻlga kiritdi. Bu natija MLS vakillari ham har qanday qiyin vaziyatda raqibga munosib qarshilik koʻrsatishga qodirligini yana bir bor tasdiqladi.

Joriy mavsumdagi natijalar ikki liga oʻrtasidagi raqobat har qachongidan ham keskin tus olganini koʻrsatmoqda. Oldinda jamoalarni yanada qiziqarli va murosasiz bahslar kutib turibdi. Guruh bosqichining qolgan uchrashuvlari qaysi liga vakillari pley-bosqichga asosiy daʼvogar boʻlishini hal qiladi.

Leagues CupMLSLiga MXOrlando CityFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)