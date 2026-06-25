Karlush Keyrush va Jud Bellinghem o‘rtasidagi mojaro tafsilotlari...

·0·Sport
Karlush Keyrush va Jud Bellinghem o‘rtasidagi mojaro tafsilotlari...

Jahon chempionatining 2-turidan o‘rin olgan Angliya va Gana (0:0) o‘rtasidagi shiddatli bahs nafaqat maydondagi kurashlar, balki zaxira o‘rindig‘i yaqinida sodir bo‘lgan haqiqiy «yong‘in» bilan ham muxlislar yodida qoldi.

Gana terma jamoasining portugaliyalik bosh murabbiyi Karlush Keyrush inglizlar yulduzi Jud Bellinghem bilan o‘yin oxirida yuz bergan keskin to‘qnashuv haqida gapirib berdi.

Mojaro qanday boshlandi?

Hammasi ikkinchi bo‘lim yakunida, Jud Bellinghemning Gana himoyachisi Jeremi Opokuga qarshi ishlatgan o‘ta qo‘pol harakatidan so‘ng boshlandi. Zaxira chizig‘ida turgan Karlush Keyrush ingliz futbolchisiga o‘z e’tirozini bildirib, tanbeh berdi. Bu esa yosh yulduzning asablarini dosh bermasligiga olib keldi.

Murabbiy ushbu vaziyatni quyidagicha izohladi:

«U haqoratli so‘zlar ishlatib, noto‘g‘ri munosabat bildirdi. Shuning uchun bu voqea boshlandi. Men unga podkatdan keyin tinchlanishni aytmoqchi edim. Bu harakati uchun u ikkinchi sariq yoki hatto to‘g‘ridan to‘g‘ri qizil kartochka ham olishi mumkin edi, chunki u mening futbolchimning oyog‘iga ataylab tepdi».

«Futbol — jasurlar o‘yini!»

Tajribali mutaxassis bu vaziyatga katta fojia sifatida qaramasligini, chunki maydonda his-to‘yg‘ular doimo qaynashini ta’kidlab o‘tdi. Biroq Bellinghemning ishlatgan so‘zlari oddiy chegaradan chiqib ketgan.

«Bu shunchaki emotsional holat edi. U hayot kitobida umuman bo‘lmasligi lozim bo‘lgan bir so‘zni aytdi. Bu vaziyatni yanada keskinlashtirgan bo‘lishi mumkin. Ammo biz professionallar sifatida darhol o‘zimizni to‘xtatdik. Futbol smoking kiyib raqsga tushadiganlar uchun emas, balki jasur insonlar uchun», — dedi Keyrush.

Guruhdagi vaziyat: Oldinda «hayot-mamot» jangi

Ushbu jangovar durangdan so‘ng guruhda vaziyat juda qiziqarli tus oldi. So‘nggi 3-tur o‘yinlari 28 iyun kuni bo‘lib o‘tadi va unda pley-off yo‘llanmasi uchun haqiqiy jang guvohiga aylanamiz.

Terma jamoa

Joriy ochkosi

So‘nggi turdagi raqibi (28 iyun)

Angliya

4 ochko

Panama (0 ochko)

Gana

4 ochko

Xorvatiya (3 ochko)

Xorvatiya

3 ochko

Gana (4 ochko)

Panama

0 ochko

Angliya (4 ochko)

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonning imkoniyati yangilandi — Pley-offga chiqish uchun najot bormi?O‘zbekistonning imkoniyati yangilandi — Pley-offga chiqish uchun najot bormi?Bugun, 00:31Portugaliya — O‘zbekiston o‘yini turning eng tomoshabop bahslari qatoriga kirdiPortugaliya — O‘zbekiston o‘yini turning eng tomoshabop bahslari qatoriga kirdiBugun, 00:23Nuno Mendesh O‘zbekistonga urgan ajoyib golining sirini ochdiNuno Mendesh O‘zbekistonga urgan ajoyib golining sirini ochdiBugun, 00:17Entoni Elanga Cristiano Ronaldo bilan birga oʻynashdan nimalarni oʻrganganini ochiqladiEntoni Elanga Cristiano Ronaldo bilan birga oʻynashdan nimalarni oʻrganganini ochiqladiBugun, 00:14Krishtianu Ronaldu Jahon chempionatida tarixiy natija qayd etdi: Bruno Fernandesh munosabatiKrishtianu Ronaldu Jahon chempionatida tarixiy natija qayd etdi: Bruno Fernandesh munosabatiKecha, 23:57Fabio Cannavaro Cristiano Ronaldo haqida: “U hali bir necha yil oʻynashi kerak”Fabio Cannavaro Cristiano Ronaldo haqida: “U hali bir necha yil oʻynashi kerak”Kecha, 23:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...