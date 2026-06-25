Karlush Keyrush va Jud Bellinghem o‘rtasidagi mojaro tafsilotlari...
Jahon chempionatining 2-turidan o‘rin olgan Angliya va Gana (0:0) o‘rtasidagi shiddatli bahs nafaqat maydondagi kurashlar, balki zaxira o‘rindig‘i yaqinida sodir bo‘lgan haqiqiy «yong‘in» bilan ham muxlislar yodida qoldi.
Gana terma jamoasining portugaliyalik bosh murabbiyi Karlush Keyrush inglizlar yulduzi Jud Bellinghem bilan o‘yin oxirida yuz bergan keskin to‘qnashuv haqida gapirib berdi.
Mojaro qanday boshlandi?
Hammasi ikkinchi bo‘lim yakunida, Jud Bellinghemning Gana himoyachisi Jeremi Opokuga qarshi ishlatgan o‘ta qo‘pol harakatidan so‘ng boshlandi. Zaxira chizig‘ida turgan Karlush Keyrush ingliz futbolchisiga o‘z e’tirozini bildirib, tanbeh berdi. Bu esa yosh yulduzning asablarini dosh bermasligiga olib keldi.
Murabbiy ushbu vaziyatni quyidagicha izohladi:
«U haqoratli so‘zlar ishlatib, noto‘g‘ri munosabat bildirdi. Shuning uchun bu voqea boshlandi. Men unga podkatdan keyin tinchlanishni aytmoqchi edim. Bu harakati uchun u ikkinchi sariq yoki hatto to‘g‘ridan to‘g‘ri qizil kartochka ham olishi mumkin edi, chunki u mening futbolchimning oyog‘iga ataylab tepdi».
«Futbol — jasurlar o‘yini!»
Tajribali mutaxassis bu vaziyatga katta fojia sifatida qaramasligini, chunki maydonda his-to‘yg‘ular doimo qaynashini ta’kidlab o‘tdi. Biroq Bellinghemning ishlatgan so‘zlari oddiy chegaradan chiqib ketgan.
«Bu shunchaki emotsional holat edi. U hayot kitobida umuman bo‘lmasligi lozim bo‘lgan bir so‘zni aytdi. Bu vaziyatni yanada keskinlashtirgan bo‘lishi mumkin. Ammo biz professionallar sifatida darhol o‘zimizni to‘xtatdik. Futbol smoking kiyib raqsga tushadiganlar uchun emas, balki jasur insonlar uchun», — dedi Keyrush.
Guruhdagi vaziyat: Oldinda «hayot-mamot» jangi
Ushbu jangovar durangdan so‘ng guruhda vaziyat juda qiziqarli tus oldi. So‘nggi 3-tur o‘yinlari 28 iyun kuni bo‘lib o‘tadi va unda pley-off yo‘llanmasi uchun haqiqiy jang guvohiga aylanamiz.
Terma jamoa
Joriy ochkosi
So‘nggi turdagi raqibi (28 iyun)
Angliya
4 ochko
Panama (0 ochko)
Gana
4 ochko
Xorvatiya (3 ochko)
Xorvatiya
3 ochko
Gana (4 ochko)
Panama
0 ochko
Angliya (4 ochko)
…