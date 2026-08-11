Sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun yangi plastik kabellar yaratildi

·17·Texno
Sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun yangi plastik kabellar yaratildi
Qisqacha

AQShning Point2 Technology kompaniyasi yangi turdagi kabellarni tijoratlashtirish uchun 136 million dollar sarmoya jalb qildi. Point2 ishlab chiqqan e-Tube platformasi mis simlar yoki optik kabellar o'rniga egiluvchan plastik to'lqin uzatgichlar orqali uzatiladigan radiochastotali signallardan foydalanadi.

Sunʼiy intellekt va neyrotarmoqlarni rivojlantirishda maʼlumotlar uzatish tezligi hamda energiya sarfi eng muhim masalalardan biriga aylanib borayotgan bir paytda, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, AQShning Point2 Technology kompaniyasi yangi turdagi kabellarni tijoratlashtirish uchun 136 million dollar miqdorida sarmoya jalb qildi. Series B moliyalashtirish raundiga LB Investment fondi rahbarlik qilgan boʻlib, uning safidan Arm, Bosch Ventures, NVIDIA, Molex hamda Maverick Silicon kabi yirik texnologiya gigantlari va chip ishlab chiqaruvchilar oʻrin oldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, zamonaviy maʼlumotlarni qayta ishlash markazlarida server стойkalari ichidagi simli ulanishlar hisoblash tizimlarini rivojlantirishda asosiy toʻsiqqa aylanmoqda. Sunʼiy intellekt tizimlari masshtabini kengaytirish va oʻtkazuvchanlik qobiliyatini terabitli tezliklargacha oshirish jarayonida protsessorlararo hamda serverlararo aloqalar hal qiluvchi ahamiyat kasb etmoqda.

Yangi texnologiyaning afzalliklari

Point2 ishlab chiqqan e-Tube platformasi anʼanaviy mis simlar yoki shiypola tolali optik kabellar oʻrniga egiluvchan plastik toʻlqin uzatgichlar orqali uzatiladigan chastotali signallardan foydalanishga asoslangan. Ushbu yondashuv maʼlumotlarni qayta ishlash markazlarining imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirish imkonini beradi.

Texnologik koʻrsatkichlarga koʻra, Point2 ishlanmasi mis kabellar bilan solishtirganda bir xil qiymatda 10 barobar koʻproq uzatish masofasini taʼminlaydi. Shu bilan birga, u ulanishlarning ogʻirligini 5 barobar, kabellar hajmini эса 2 barobar qisqartiradi.

Optik tolalar bilan taqqoslaganda

Optik aloqa liniyalari bilan taqqoslanganda radiochastotali plastik toʻlqin uzatgichlar 3 barobar kam energiya sarflaydi va 3 barobar arzonroq turadi. Eng muhimi, ular maʼlumotlarni uzatish kechikishini 1000 barobar kamaytirib, infratuzilmani lazer nurlatgichlarining ishonchliligi bilan bogʻliq muammolardan xalos etadi.

Neyrotarmoqlar uchun moʻljallangan maʼlumotlarni qayta ishlash markazlarini qurish yuzlab milliard dollarlik xarajatlarni, jumladan, tezlatgichlar sotib olish, elektr energiyasi va sovutish tizimlarini talab qiladi. Elektr taʼminoti taqchilligi sharoitida komponentlararo aloqalardagi har bir vattni tejash quvvatni toʻgʻridan-toʻgʻri hisob-kitoblarga yoʻnaltirish imkonini beradi.

Arm kompaniyasining strategik investitsiyalar boʻyicha vitse-prezidenti Pol Uilyamson taʼkidlaganidek, sunʼiy intellekt infratuzilmasi hisoblash bloklaridan tortib xotira va ulanishlargacha boʻlgan butun texnologik stekni takomillashtirishni talab qiladi. Jalb etilgan mablagʻlar Active RF Cable faol radiochastotali kabellarini, shuningdek, chipsetlar va server стойkalariga bevosita integratsiya qilish uchun moʻljallangan e-Tube yechimlarini bozorga chiqarishni tezlashtiradi.

NVIDIAArmSunʼiy intellektTexnologiyaMaʼlumotlar markazi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yandeks Knigida personajlar haqida soʻzlab beruvchi sunʼiy intellekt ishga tushdiYandeks Knigida personajlar haqida soʻzlab beruvchi sunʼiy intellekt ishga tushdiBugun, 20:54Delta samolyotida nomaʼlum shaxs soxta Wi-Fi tarmogʻini oʻrnatdiDelta samolyotida nomaʼlum shaxs soxta Wi-Fi tarmogʻini oʻrnatdiBugun, 20:52Block Blast! oʻyini Apple Arcade xizmatida reklamasiz taqdim etiladiBlock Blast! oʻyini Apple Arcade xizmatida reklamasiz taqdim etiladiBugun, 20:51FlightAware AQShdagi aviareyslar bashorati uchun Kalshi kompaniyasini sudga berdiFlightAware AQShdagi aviareyslar bashorati uchun Kalshi kompaniyasini sudga berdiBugun, 20:28Kyoto Fusioneering termoyadroviy stansiyalar uchun yangi qurilma yaratishga kirishdiKyoto Fusioneering termoyadroviy stansiyalar uchun yangi qurilma yaratishga kirishdiBugun, 20:28Nissan zavodida sunʼiy intellekt ishchilar xavfsizligini taʼminlamoqdaNissan zavodida sunʼiy intellekt ishchilar xavfsizligini taʼminlamoqdaBugun, 19:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi