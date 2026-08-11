Sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun yangi plastik kabellar yaratildi
AQShning Point2 Technology kompaniyasi yangi turdagi kabellarni tijoratlashtirish uchun 136 million dollar sarmoya jalb qildi. Point2 ishlab chiqqan e-Tube platformasi mis simlar yoki optik kabellar o'rniga egiluvchan plastik to'lqin uzatgichlar orqali uzatiladigan radiochastotali signallardan foydalanadi.
Sunʼiy intellekt va neyrotarmoqlarni rivojlantirishda maʼlumotlar uzatish tezligi hamda energiya sarfi eng muhim masalalardan biriga aylanib borayotgan bir paytda, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, AQShning Point2 Technology kompaniyasi yangi turdagi kabellarni tijoratlashtirish uchun 136 million dollar miqdorida sarmoya jalb qildi. Series B moliyalashtirish raundiga LB Investment fondi rahbarlik qilgan boʻlib, uning safidan Arm, Bosch Ventures, NVIDIA, Molex hamda Maverick Silicon kabi yirik texnologiya gigantlari va chip ishlab chiqaruvchilar oʻrin oldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, zamonaviy maʼlumotlarni qayta ishlash markazlarida server стойkalari ichidagi simli ulanishlar hisoblash tizimlarini rivojlantirishda asosiy toʻsiqqa aylanmoqda. Sunʼiy intellekt tizimlari masshtabini kengaytirish va oʻtkazuvchanlik qobiliyatini terabitli tezliklargacha oshirish jarayonida protsessorlararo hamda serverlararo aloqalar hal qiluvchi ahamiyat kasb etmoqda.
Yangi texnologiyaning afzalliklariPoint2 ishlab chiqqan e-Tube platformasi anʼanaviy mis simlar yoki shiypola tolali optik kabellar oʻrniga egiluvchan plastik toʻlqin uzatgichlar orqali uzatiladigan chastotali signallardan foydalanishga asoslangan. Ushbu yondashuv maʼlumotlarni qayta ishlash markazlarining imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirish imkonini beradi.
Texnologik koʻrsatkichlarga koʻra, Point2 ishlanmasi mis kabellar bilan solishtirganda bir xil qiymatda 10 barobar koʻproq uzatish masofasini taʼminlaydi. Shu bilan birga, u ulanishlarning ogʻirligini 5 barobar, kabellar hajmini эса 2 barobar qisqartiradi.
Optik tolalar bilan taqqoslagandaOptik aloqa liniyalari bilan taqqoslanganda radiochastotali plastik toʻlqin uzatgichlar 3 barobar kam energiya sarflaydi va 3 barobar arzonroq turadi. Eng muhimi, ular maʼlumotlarni uzatish kechikishini 1000 barobar kamaytirib, infratuzilmani lazer nurlatgichlarining ishonchliligi bilan bogʻliq muammolardan xalos etadi.
Neyrotarmoqlar uchun moʻljallangan maʼlumotlarni qayta ishlash markazlarini qurish yuzlab milliard dollarlik xarajatlarni, jumladan, tezlatgichlar sotib olish, elektr energiyasi va sovutish tizimlarini talab qiladi. Elektr taʼminoti taqchilligi sharoitida komponentlararo aloqalardagi har bir vattni tejash quvvatni toʻgʻridan-toʻgʻri hisob-kitoblarga yoʻnaltirish imkonini beradi.
Arm kompaniyasining strategik investitsiyalar boʻyicha vitse-prezidenti Pol Uilyamson taʼkidlaganidek, sunʼiy intellekt infratuzilmasi hisoblash bloklaridan tortib xotira va ulanishlargacha boʻlgan butun texnologik stekni takomillashtirishni talab qiladi. Jalb etilgan mablagʻlar Active RF Cable faol radiochastotali kabellarini, shuningdek, chipsetlar va server стойkalariga bevosita integratsiya qilish uchun moʻljallangan e-Tube yechimlarini bozorga chiqarishni tezlashtiradi.
…